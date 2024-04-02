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Луценко: более 2 тысяч тонн груза доставили в зону СВО из Вологодчины - РИА Новости, 02.04.2024
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Вологодская область
 
17:08 02.04.2024
https://ria.ru/20240402/gruz-1937388584.html
Луценко: более 2 тысяч тонн груза доставили в зону СВО из Вологодчины
Луценко: более 2 тысяч тонн груза доставили в зону СВО из Вологодчины - РИА Новости, 02.04.2024
Луценко: более 2 тысяч тонн груза доставили в зону СВО из Вологодчины
Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Андрей Луценко заявил, что в зону СВО из региона было доставлено более 2 тысяч тонн гуманитарной... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T17:08
2024-04-02T17:08
вологодская область
вологодская область
андрей луценко
вологда
законодательное собрание вологодской области
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Андрей Луценко заявил, что в зону СВО из региона было доставлено более 2 тысяч тонн гуманитарной помощи, сообщает пресс-служба регионального парламента. "Общее количество гуманитарного груза, переданного Вологодским региональным отделением партии "Единая Россия" с начала СВО, составляет 2323 тонны. Фуры с вещами, техникой и продуктами отправляются на передовую ежемесячно, при этом волонтеры трудятся ежедневно. Регулярно мы получаем обратную связь от бойцов: военнослужащие благодарят за внимание и поддержку, сообщают о своих нуждах. Налажено четкое взаимодействие, благодаря которому мы знаем, что необходимо делать в первую очередь", - цитирует пресс-служба Луценко. Уточняется, что Череповецкое городское отделение "Единой России" на днях отправило на передовую 50 тонн гуманитарного груза. Списки необходимых вещей формировались по заявкам командиров частей. Военнослужащие получили личные посылки, оборудование, смазочные материалы, сети, утеплители, доски. Две фуры в зону СВО лично сопровождала секретарь отделения Ольга Высоцкая. Накануне была отправлена гуманитарная помощь и от Вологодской городской поликлиники №4. Посылки передадут бойцам на сватовском и херсонском направлениях. "Закуплены продукты быстрого приготовления: пюре, вермишель, супы, каши, консервы, а также перчатки х/б, канистры под питьевую воду, влажные салфетки. Спасибо всем, кто помогает бойцам. Общими усилиями мы собрали 26 150 рублей", — рассказали в медучреждении. Мероприятия по помощи бойцам СВО проводят во всех округах и районах региона. В некоторых муниципалитетах работают мастерские по плетению маскировочных сетей, швейные цехи по пошиву одежды и белья. Для жителей округов и районов организовывают мастер-классы. Один из них планируется провести в деревне Торопово Бабаевского округа, там жителей будут учить изготавливать перевязочные пакеты. Кроме того, партийцы и депутаты 3 апреля посетят благотворительный концерт в креативном пространстве "Салют, молодежь" в Вологде. Он организован общественной организацией "Караван добра". Посмотреть выступления артистов и поучаствовать в сборе средств для приобретения гуманитарной помощи могут все желающие.
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вологодская область, андрей луценко, вологда, законодательное собрание вологодской области
Вологодская область, Вологодская область, Андрей Луценко, Вологда, Законодательное Собрание Вологодской области

Луценко: более 2 тысяч тонн груза доставили в зону СВО из Вологодчины

© Фото : Законодательное Собрание Вологодской областиБолее 2 тысяч тонн груза доставили в зону СВО из Вологодчины
Более 2 тысяч тонн груза доставили в зону СВО из Вологодчины - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© Фото : Законодательное Собрание Вологодской области
Более 2 тысяч тонн груза доставили в зону СВО из Вологодчины
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Андрей Луценко заявил, что в зону СВО из региона было доставлено более 2 тысяч тонн гуманитарной помощи, сообщает пресс-служба регионального парламента.
"Общее количество гуманитарного груза, переданного Вологодским региональным отделением партии "Единая Россия" с начала СВО, составляет 2323 тонны. Фуры с вещами, техникой и продуктами отправляются на передовую ежемесячно, при этом волонтеры трудятся ежедневно. Регулярно мы получаем обратную связь от бойцов: военнослужащие благодарят за внимание и поддержку, сообщают о своих нуждах. Налажено четкое взаимодействие, благодаря которому мы знаем, что необходимо делать в первую очередь", - цитирует пресс-служба Луценко.
Уточняется, что Череповецкое городское отделение "Единой России" на днях отправило на передовую 50 тонн гуманитарного груза. Списки необходимых вещей формировались по заявкам командиров частей. Военнослужащие получили личные посылки, оборудование, смазочные материалы, сети, утеплители, доски. Две фуры в зону СВО лично сопровождала секретарь отделения Ольга Высоцкая.
Накануне была отправлена гуманитарная помощь и от Вологодской городской поликлиники №4. Посылки передадут бойцам на сватовском и херсонском направлениях.
«
"Закуплены продукты быстрого приготовления: пюре, вермишель, супы, каши, консервы, а также перчатки х/б, канистры под питьевую воду, влажные салфетки. Спасибо всем, кто помогает бойцам. Общими усилиями мы собрали 26 150 рублей", — рассказали в медучреждении.
Мероприятия по помощи бойцам СВО проводят во всех округах и районах региона. В некоторых муниципалитетах работают мастерские по плетению маскировочных сетей, швейные цехи по пошиву одежды и белья. Для жителей округов и районов организовывают мастер-классы. Один из них планируется провести в деревне Торопово Бабаевского округа, там жителей будут учить изготавливать перевязочные пакеты.
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Кроме того, партийцы и депутаты 3 апреля посетят благотворительный концерт в креативном пространстве "Салют, молодежь" в Вологде. Он организован общественной организацией "Караван добра". Посмотреть выступления артистов и поучаствовать в сборе средств для приобретения гуманитарной помощи могут все желающие.
 
Вологодская областьВологодская областьАндрей ЛуценкоВологдаЗаконодательное Собрание Вологодской области
 
 
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