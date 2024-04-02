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Грант на развитие семейных ферм получили 4 человека в Хабаровском крае - РИА Новости, 02.04.2024
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18:29 02.04.2024
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Грант на развитие семейных ферм получили 4 человека в Хабаровском крае
Грант на развитие семейных ферм получили 4 человека в Хабаровском крае - РИА Новости, 02.04.2024
Грант на развитие семейных ферм получили 4 человека в Хабаровском крае
В Хабаровском крае объявили итоги конкурсного отбора на предоставление гранта на развитие семейных ферм, победителями признаны четыре человека, сообщает... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T18:29
2024-04-02T18:29
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. В Хабаровском крае объявили итоги конкурсного отбора на предоставление гранта на развитие семейных ферм, победителями признаны четыре человека, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. Общий объем поддержки составил 120 миллионов рублей, из них 54,2 миллиона из федерального бюджета. Так, в районе имени Лазо в крестьянском фермерском хозяйстве Светланы Ли на средства гранта установят тепличный комплекс площадью 0,5 гектара. А индивидуальный предприниматель Павел Гуменюк продолжит развивать проект по выращиванию ягод – установит 12 теплиц и приобретет оборудование. Фермер из Хабаровского района Евгений Жатов планирует выращивать овощи, для этого будет установлена теплица площадью 0,4 гектара. На молочной ферме Сергея Малоземова из Комсомольского района будет построен коровник на 100 голов и приобретено оборудование. "Мы ежегодно проводим конкурсный отбор и предоставляем гранты фермерам края для развития уже действующих хозяйств. Благодаря данной мере поддержки есть возможность получить до 30 миллионов рублей, что позволит построить или отремонтировать помещение для содержания скота или крупную теплицу, приобрести необходимое оборудование. В этом году выделено 120 миллионов рублей, средства до получателей уже доведены", - цитирует пресс-служба заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия края Андрея Романченко. За последние 10 лет грантовые средства в размере 464 миллиона рублей получили 33 главы фермерских хозяйств.
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Грант на развитие семейных ферм получили 4 человека в Хабаровском крае

© РИА Новости / Николай Хижняк | Перейти в медиабанкУрожай клубники в фермерском хозяйстве
Урожай клубники в фермерском хозяйстве - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Урожай клубники в фермерском хозяйстве. Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. В Хабаровском крае объявили итоги конкурсного отбора на предоставление гранта на развитие семейных ферм, победителями признаны четыре человека, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
Общий объем поддержки составил 120 миллионов рублей, из них 54,2 миллиона из федерального бюджета.
Так, в районе имени Лазо в крестьянском фермерском хозяйстве Светланы Ли на средства гранта установят тепличный комплекс площадью 0,5 гектара. А индивидуальный предприниматель Павел Гуменюк продолжит развивать проект по выращиванию ягод – установит 12 теплиц и приобретет оборудование. Фермер из Хабаровского района Евгений Жатов планирует выращивать овощи, для этого будет установлена теплица площадью 0,4 гектара. На молочной ферме Сергея Малоземова из Комсомольского района будет построен коровник на 100 голов и приобретено оборудование.
"Мы ежегодно проводим конкурсный отбор и предоставляем гранты фермерам края для развития уже действующих хозяйств. Благодаря данной мере поддержки есть возможность получить до 30 миллионов рублей, что позволит построить или отремонтировать помещение для содержания скота или крупную теплицу, приобрести необходимое оборудование. В этом году выделено 120 миллионов рублей, средства до получателей уже доведены", - цитирует пресс-служба заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия края Андрея Романченко.
За последние 10 лет грантовые средства в размере 464 миллиона рублей получили 33 главы фермерских хозяйств.
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