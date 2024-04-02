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Города Липецкой области вошли в число наиболее комфортных для жизни - РИА Новости, 02.04.2024
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Липецкая область
 
11:29 02.04.2024
https://ria.ru/20240402/goroda-1937295024.html
Города Липецкой области вошли в число наиболее комфортных для жизни
Города Липецкой области вошли в число наиболее комфортных для жизни - РИА Новости, 02.04.2024
Города Липецкой области вошли в число наиболее комфортных для жизни
Все восемь городов Липецкой области признаны комфортными для жизни, такое заключение сделали в Минстрое России по итогам расчета индекса качества городской... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T11:29
2024-04-02T11:29
липецкая область
липецкая область
грязи
россия
игорь артамонов
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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ЛИПЕЦК, 2 апр - РИА Новости. Все восемь городов Липецкой области признаны комфортными для жизни, такое заключение сделали в Минстрое России по итогам расчета индекса качества городской среды в субъектах РФ за 2023 год, сообщил губернатор Игорь Артамонов. Он уточнил, что при расчете индекса учитывается уровень благоустройства в населенных пунктах, качество парков, скверов и других общественных пространств, состояние жилых домов, общественного транспорта, уровень обеспеченности коммунальной инфраструктурой и безопасности дорог. Всего оценивается 36 индикаторов качества среды. Артамонов подчеркнул, что для благоустройства и развития городов и сел Липецкой области власть использует все доступные программы и варианты финансирования. Кроме этого, липчане сами активно участвуют в обсуждении проектов благоустройства и принимают нужные им решения. По словам губернатора, Липецкая область улучшила свой прошлогодний показатель. Наибольшую динамику за прошедший год показал город Грязи, его индекс вырос на 13 баллов в сравнении с 2022 годом. "Мы стремимся создать такие условия, чтобы как можно больше жителей региона хотели жить и работать на своей малой родине", – отметил Артамонов. Индекс качества городской среды рассчитывается ежегодно Минстроем на основании данных от субъектов Российской Федерации, МВД, Минкультуры, Роспотребнадзора, Росстата, "Дом.РФ". Город считается комфортным для проживания, если после всех показателей набирается более 180 баллов. У Липецкой области в среднем – 212.
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липецкая область, грязи, россия, игорь артамонов, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), федеральная служба государственной статистики (росстат)
Липецкая область, Липецкая область, Грязи, Россия, Игорь Артамонов, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
Города Липецкой области вошли в число наиболее комфортных для жизни

Восемь городов Липецкой области вошли в число наиболее комфортных для жизни

© Фото : Пресс-служба правительства Липецкой областиЛипецкая область
Липецкая область - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© Фото : Пресс-служба правительства Липецкой области
Липецкая область
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 2 апр - РИА Новости. Все восемь городов Липецкой области признаны комфортными для жизни, такое заключение сделали в Минстрое России по итогам расчета индекса качества городской среды в субъектах РФ за 2023 год, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Он уточнил, что при расчете индекса учитывается уровень благоустройства в населенных пунктах, качество парков, скверов и других общественных пространств, состояние жилых домов, общественного транспорта, уровень обеспеченности коммунальной инфраструктурой и безопасности дорог. Всего оценивается 36 индикаторов качества среды.
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Артамонов подчеркнул, что для благоустройства и развития городов и сел Липецкой области власть использует все доступные программы и варианты финансирования. Кроме этого, липчане сами активно участвуют в обсуждении проектов благоустройства и принимают нужные им решения. По словам губернатора, Липецкая область улучшила свой прошлогодний показатель. Наибольшую динамику за прошедший год показал город Грязи, его индекс вырос на 13 баллов в сравнении с 2022 годом.
"Мы стремимся создать такие условия, чтобы как можно больше жителей региона хотели жить и работать на своей малой родине", – отметил Артамонов.
Индекс качества городской среды рассчитывается ежегодно Минстроем на основании данных от субъектов Российской Федерации, МВД, Минкультуры, Роспотребнадзора, Росстата, "Дом.РФ". Город считается комфортным для проживания, если после всех показателей набирается более 180 баллов. У Липецкой области в среднем – 212.
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Липецкая областьЛипецкая областьГрязиРоссияИгорь АртамоновМинистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
 
 
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