https://ria.ru/20240402/gorlovka-1937380276.html
ВСУ атаковали Горловку с помощью беспилотника
ВСУ атаковали Горловку с помощью беспилотника - РИА Новости, 02.04.2024
ВСУ атаковали Горловку с помощью беспилотника
Украинские войска в 16.10 сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Горловку, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T16:32
2024-04-02T16:32
2024-04-02T16:32
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ДОНЕЦК, 2 апр - РИА Новости. Украинские войска в 16.10 сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Горловку, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Атака ударным БпЛА со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.): 16.10 - населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброшен взрывоопасный предмет с БпЛА", - говорится в сообщении представительства. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240310/gorlovka-1932099057.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, сцкк
В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Специальная военная операция на Украине
ВСУ атаковали Горловку с помощью беспилотника
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Горловку