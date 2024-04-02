https://ria.ru/20240402/gorlovka-1937380276.html

ВСУ атаковали Горловку с помощью беспилотника

ВСУ атаковали Горловку с помощью беспилотника - РИА Новости, 02.04.2024

ВСУ атаковали Горловку с помощью беспилотника

Украинские войска в 16.10 сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Горловку, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в... РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T16:32

2024-04-02T16:32

2024-04-02T16:32

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специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 2 апр - РИА Новости. Украинские войска в 16.10 сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Горловку, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Атака ударным БпЛА со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.): 16.10 - населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброшен взрывоопасный предмет с БпЛА", - говорится в сообщении представительства. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240310/gorlovka-1932099057.html

горловка

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, сцкк