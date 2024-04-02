https://ria.ru/20240402/golod-1937438281.html

ООН и Всемирный банк заявили об угрозе голода в Газе

ООН и Всемирный банк заявили об угрозе голода в Газе - РИА Новости, 02.04.2024

ООН и Всемирный банк заявили об угрозе голода в Газе

Свыше половины жителей сектора Газа находятся на грани голода, и более 1 миллиона из них остались без домов в результате обострения палестино-израильского... РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T20:24

2024-04-02T20:24

2024-04-02T20:24

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ВАШИНГТОН, 2 апр - РИА Новости. Свыше половины жителей сектора Газа находятся на грани голода, и более 1 миллиона из них остались без домов в результате обострения палестино-израильского конфликта, которое началось осенью 2023 года, говорится в обнародованном во вторник совместном докладе Всемирного банка и ООН. "Более половины населения Газы находятся на грани голода, и все население испытывает острую нехватку продовольствия и недоедание. Более миллиона человек остались без домов, а 75% населения стали вынужденными переселенцами", - следует из документа двух международных организаций. В докладе подчеркивается, что катастрофические для физического и психологического состояния последствия боевых действий в Газе сильнее всего затронули женщин, стариков и детей. При этом аналитики Всемирного банка и ООН ожидают, что последние столкнутся с "пожизненными последствиями" нынешнего конфликта для своего дальнейшего развития. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 32,8 тысячи, пострадали около 75,3 тысячи человек, сообщало министерство здравоохранения Газы. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20240402/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240401/izrail-1936598858.html

https://ria.ru/20240304/gaza-1931076140.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, россия, восточный иерусалим, владимир путин, оон, хамас, всемирный банк