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Гаврилов призвал не допустить повтор ситуации с переговорами в Стамбуле - РИА Новости, 02.04.2024
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08:43 02.04.2024
https://ria.ru/20240402/gavrilov-1937244573.html
Гаврилов призвал не допустить повтор ситуации с переговорами в Стамбуле
Гаврилов призвал не допустить повтор ситуации с переговорами в Стамбуле - РИА Новости, 02.04.2024
Гаврилов призвал не допустить повтор ситуации с переговорами в Стамбуле
Повторение сценария после переговоров в Стамбуле, когда ВСУ получили передышку, для России неприемлемо, заявил РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T08:43
2024-04-02T08:43
в мире
стамбул
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ВЕНА, 2 апр - РИА Новости. Повторение сценария после переговоров в Стамбуле, когда ВСУ получили передышку, для России неприемлемо, заявил РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. По словам дипломата, даже если представить себе гипотетическую возможность возобновления переговоров, то ясно, что кураторы киевского режима будут использовать их для того, чтобы дать передышку ВСУ, накачать их вооружениями и реализовать перегруппировку войск. "Мы это уже проходили после переговоров в Стамбуле весной 2022 года, и повторение такого сценария для нас неприемлемо. Поэтому в настоящий момент будущее украинского конфликта решается на поле боя, где наши войска удерживают инициативу по всей линии фронта", - сказал Гаврилов в интервью, приуроченном к 75-летию НАТО. Четвертого апреля исполняется 75 лет со дня подписания в Вашингтоне Североатлантического договора.
https://ria.ru/20240402/nato-1937238880.html
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в мире, стамбул, россия, вена, константин гаврилов, вооруженные силы украины, нато, украина
В мире, Стамбул, Россия, Вена, Константин Гаврилов, Вооруженные силы Украины, НАТО, Украина
Гаврилов призвал не допустить повтор ситуации с переговорами в Стамбуле

Гаврилов: сценарий переговоров, при которых ВСУ получат передышку, неприемлем

© Arms Control Delegation in ViennaКонстантин Гаврилов
Константин Гаврилов
© Arms Control Delegation in Vienna
Константин Гаврилов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЕНА, 2 апр - РИА Новости. Повторение сценария после переговоров в Стамбуле, когда ВСУ получили передышку, для России неприемлемо, заявил РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
По словам дипломата, даже если представить себе гипотетическую возможность возобновления переговоров, то ясно, что кураторы киевского режима будут использовать их для того, чтобы дать передышку ВСУ, накачать их вооружениями и реализовать перегруппировку войск.
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"Мы это уже проходили после переговоров в Стамбуле весной 2022 года, и повторение такого сценария для нас неприемлемо. Поэтому в настоящий момент будущее украинского конфликта решается на поле боя, где наши войска удерживают инициативу по всей линии фронта", - сказал Гаврилов в интервью, приуроченном к 75-летию НАТО.
Четвертого апреля исполняется 75 лет со дня подписания в Вашингтоне Североатлантического договора.
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