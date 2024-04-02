https://ria.ru/20240402/gavrilov-1937244573.html

Гаврилов призвал не допустить повтор ситуации с переговорами в Стамбуле

Гаврилов призвал не допустить повтор ситуации с переговорами в Стамбуле - РИА Новости, 02.04.2024

Гаврилов призвал не допустить повтор ситуации с переговорами в Стамбуле

Повторение сценария после переговоров в Стамбуле, когда ВСУ получили передышку, для России неприемлемо, заявил РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в... РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T08:43

2024-04-02T08:43

2024-04-02T08:43

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ВЕНА, 2 апр - РИА Новости. Повторение сценария после переговоров в Стамбуле, когда ВСУ получили передышку, для России неприемлемо, заявил РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. По словам дипломата, даже если представить себе гипотетическую возможность возобновления переговоров, то ясно, что кураторы киевского режима будут использовать их для того, чтобы дать передышку ВСУ, накачать их вооружениями и реализовать перегруппировку войск. "Мы это уже проходили после переговоров в Стамбуле весной 2022 года, и повторение такого сценария для нас неприемлемо. Поэтому в настоящий момент будущее украинского конфликта решается на поле боя, где наши войска удерживают инициативу по всей линии фронта", - сказал Гаврилов в интервью, приуроченном к 75-летию НАТО. Четвертого апреля исполняется 75 лет со дня подписания в Вашингтоне Североатлантического договора.

https://ria.ru/20240402/nato-1937238880.html

https://ria.ru/20240401/ukraina-1937014541.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, стамбул, россия, вена, константин гаврилов, вооруженные силы украины, нато, украина