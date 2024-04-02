https://ria.ru/20240402/gavrilov-1937190535.html

Константин Гаврилов: праздновать НАТО в связи со своим 75-летием нечего

Константин Гаврилов: праздновать НАТО в связи со своим 75-летием нечего - РИА Новости, 02.04.2024

Константин Гаврилов: праздновать НАТО в связи со своим 75-летием нечего

Четвертого апреля исполняется 75 лет со дня подписания в Вашингтоне Североатлантического договора. Сегодня у представителей НАТО вновь преобладает опасная... РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T12:00

2024-04-02T12:00

2024-04-02T12:00

интервью

россия

украина

вашингтон (штат)

константин гаврилов

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нато

вооруженные силы украины

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Четвертого апреля исполняется 75 лет со дня подписания в Вашингтоне Североатлантического договора. Сегодня у представителей НАТО вновь преобладает опасная риторика, как и в годы холодной войны, когда практически все заявления альянса начинались с оценки вероятности широкомасштабного нападения СССР и стран Варшавского договора. Осталась ли сегодня возможность для установления диалога России и НАТО, и пойдет ли на контакт российская сторона, как Москва оценивает вовлеченность Североатлантического блока в события на Украине, и где проходит грань, когда можно будет заявить о прямом столкновении с НАТО, в интервью РИА Новости рассказал глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.– Четвертого апреля исполняется 75 лет со дня подписания в Вашингтоне Североатлантического договора. Как бы вы охарактеризовали состояние НАТО на сегодняшний день?– Будем откровенны, праздновать Североатлантическому альянсу в связи со своим 75-летием нечего. Позиционирующая себя как "щит обороны и безопасности" одного миллиарда людей на Западе, НАТО лишь привела к усилению кризисных тенденций в мире. Результаты геополитической инженерии блока известны всем: разорванные Балканы, бомбардировки Ирака, Ливии и Сирии, разрушение государственности Афганистана, безоглядное расширение альянса на Восток, которое привело лишь к разжиганию конфронтации на постсоветском пространстве и созданию угроз безопасности Российской Федерации. Безопасность Запада все это, разумеется, не укрепило.НАТО – это анахронизм холодной войны, который продолжает существовать только благодаря своему неизменному генетическому коду, настроенному на противостояние с нашей страной.Как, на ваш взгляд, изменились цели альянса после распада СССР? С каким периодом можно сравнить нынешнее положение дел между Россией и НАТО?– После распада СССР и самороспуска Организации Варшавского договора альянс попытался переориентироваться на такие задачи, как кризисное реагирование и миротворческие усилия. Но эти усилия потерпели фиаско. Очень скоро государства-члены снова начали тяготеть к "истокам" – пятой статье Вашингтонского договора. Чтобы закрепить этот процесс, увеличить военные расходы, нарастить военные потенциалы и "продать" все это общественности, в НАТО вновь заговорили о "российской угрозе". Кровавый переворот в Киеве и последующие события были лишь использованы в качестве обоснования для возвращения НАТО к схемам холодной войны. Сейчас альянс раскинул свои щупальца по всему миру, у него по всем азимутам потенциальные линии фронта.Если проводить параллели между историческими эпохами, то достаточно вспомнить, как в годы холодной войны практически все заявления НАТО министерского и другого уровней начинались с оценки вероятности внезапного широкомасштабного нападения СССР и стран Варшавского договора. Сегодня подобная риторика вновь преобладает. В стратегической концепции альянса, утвержденной на саммите в Мадриде в 2022 году, Россия объявлена "наиболее значительной и прямой угрозой". Из этой агрессивно-конфронтационной логики натовцы планируют исходить по меньшей мере в ближайшие десять лет, на которые рассчитан этот документ. Видимо, теперь их идеал евробезопасности заключается в обмотанных колючей проволокой границах с нашей страной. Как следствие, отношения Россия-НАТО сейчас можно охарактеризовать как "более, чем холодная война".– Как российская сторона оценивает вовлеченность НАТО в события на Украине? Речь об отдельных странах или можно говорить о полноценной причастности всего блока?– Сегодня Российская Федерация противостоит натовско-украинскому военно-промышленному конгломерату, в котором Украина играет роль поля боя и инструмента вооруженной борьбы против России, а страны Запада выполняют функции штаба, тыла, поставщика вооружений, разведывательных данных и целеуказания. Враждебность по отношению к нашей стране преобладает на уровне всего блока и отражается в военном планировании и милитаризации его стран-членов.У натовского Брюсселя свои ставки в конфликте на Украине, а именно – нанести "стратегическое поражение" России. Но реально втягиваться в конфликт они опасаются, загребая жар руками украинцев. Но так долго продолжаться не может. До предела агрессивная линия в отношении нашей страны приведет к полной деградации военно-политической обстановки в Европе.Здесь впору вспомнить, что после подписания Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) государства альянса сократили свои обычные вооружения и военную технику почти на 80%. Сейчас же они обратили эту тенденцию вспять, что размывает систему контроля над обычными вооружениями в Европе. США снова вернули свои войска на Европейский континент, доведя их количество до свыше 30 тысяч человек личного состава. Попутно повышают ставки в конфликте на Украине, посылая этой стране оружие и боеприпасы. Сейчас западники пытаются нарастить темпы производства "железа" для киевского режима. Это займет время, которое Россия должна использовать в своих интересах.– Где проходит грань, когда можно будет заявить о прямом столкновении с НАТО? Насколько подталкивают ситуацию к этой грани заявления Макрона о возможной отправке французских военных на Украину, даже если, как он говорит, не для прямого участия в боевых действиях?– Военным стратегам в Вашингтоне и Брюсселе следовало бы осознать: если снятием табу на потенциальную отправку кадровых военнослужащих стран альянса на Украину они пытаются испытать нашу страну на прочность, то мы готовы к любому развитию событий. Как говорил президент России Владимир Путин: "Государства, которые говорят о том, что у них в отношении России нет никаких красных линий, должны понять, что и в России в отношении этих государств тоже не будет никаких красных линий". Неоднократно предупреждали, что их возрастающая вовлеченность в вооруженную конфронтацию чревата прямым военным столкновением ядерных держав с катастрофическими последствиями, ответственность за которые будет лежать на них. Все это очевидным образом идет вразрез с содержанием совместного заявления ядерных держав о предотвращении ядерной войны от 3 января 2022 года, которому Россия безусловно привержена.Что же касается провокационных заявлений французского президента Макрона, то мы расцениваем их как подтверждение успешных действий российских войск и провала контрнаступления ВСУ. Помимо прочего, они тесно связаны и с политической повесткой дня во Франции, включая потерю Парижем влияния в Африке, срыв сделки по атомным подлодкам с Австралией. Но главное – они спровоцировали оживленную дискуссию в Европе о возможных последствиях курса на эскалацию конфликта Запада с Россией, в ходе которой раздаются и здравые голоса о необходимости недопущения прямого столкновения.– На Украине ВС РФ столкнулись с большим разнообразием тактик, оружия и технологий НАТО. Какие уроки извлечены? Были ли получены новые полезные сведения и наработки?– Уроки извлечены действительно полезные. В ходе СВО Россия развенчала множество мифов о превосходстве западных военных стандартов. Всему миру стало очевидно, что использование ВСУ западного вооружения и якобы передовых натовских методов планирования операций не может обеспечить превосходство на поле боя. Ничего уникального и неуязвимого для российского оружия на поле боя сегодня нет. Во многих случаях техника даже советского производства превосходит по своим боевым характеристикам западные образцы. Яркое тому подтверждение – горящие на полях сражений американские танки "Абрамс", британские "Челленджер" и немецкие "Леопарды", а также падающие акции их производителей.Российский оборонно-промышленный комплекс не только адаптировался к работе в условиях жесткого санкционного давления, но и кратно нарастил свои мощности на отдельных направлениях. Наша военная техника прекрасно показала себя в зоне проведения СВО. Экипажи танков Т90М "Прорыв" уничтожают опорные пункты противника с расстояния в почти десять километров.В НАТО всерьез опасаются, что заявленные цели специальной военной операции будут реализованы, а планы добиться стратегического и экономического ослабления России вряд ли осуществятся. Остается надеяться, что и народ Украины осознает: его бессовестно используют в качестве "дешевого" инструмента для реализации глобалистских планов Запада.– Как вы думаете, решится ли коллективный Запад довести до конца идею принятия Украины в НАТО? К чему это приведет?– После 2007 года, когда было принято решение НАТО в Бухаресте о том, что Грузия и Украина станут членами альянса, мы говорили, что это закладывает "мину замедленного действия" под основу европейской безопасности, и если это решение не будет пересмотрено, то весь континент пожнет его печальные плоды. По словам самих же западных политиков, перспективы вступления Украины в НАТО весьма туманные. Причина проста: в альянсе действует принцип, согласно которому любое расширение должно укреплять его безопасность. Вступление же в блок Украины приведет к непредсказуемым последствиям. Но при этом натовцы действуют лукаво: не убирают натовскую перспективу для Украины с повестки дня, используя ее как инструмент внешнего управления киевским режимом.– Глава военного комитета НАТО Бауэр заявил о готовности альянса к конфликту с Россией. На что, по-вашему, рассчитаны подобные заявления?– Цель западных "буревестников" видим в том, чтобы отвлечь внимание налогоплательщиков от бессмысленного выбрасывания их денег в украинскую коррупционную "черную дыру", а также "прогреть" общественное мнение в пользу возрождения собственной оборонной промышленности. Ведомая из США верхушка НАТО возводит новый "железный занавес" в Европе, но она должна понимать: отсидеться за спиной Вашингтона и Брюсселя не получится – каждому придется отвечать за намеренное ущемление безопасности нашей страны.– На словах некоторые члены НАТО выступают за начало переговоров по Украине. Однако общая позиция альянса, судя по всему, направлена на поддержание конфликта...– Действительно, в последнее время некоторые государства-члены НАТО высказывались за скорейшее дипломатическое урегулирование на Украине. Но в альянсе решающий голос имеет мощнейшее англосаксонское лобби, которое, как вы правильно заметили, имеет корыстный интерес в продолжении кровопролития. Сидящие же в Киеве неонацисты во всем зависят от Запада, особенно от США и их ближайших союзников. Даже если и представить себе гипотетическую возможность возобновления переговоров, то ясно, что кураторы режима будут использовать их для того, чтобы дать передышку ВСУ, накачать их вооружениями, реализовать перегруппировку войск. Мы это уже проходили после переговоров в Стамбуле весной 2022 года, и повторение такого сценария для нас неприемлемо. Поэтому в настоящий момент будущее украинского конфликта решается на поле боя, где наши войска удерживают инициативу по всей линии фронта.– Осталась ли возможность для установления диалога России и НАТО? Пойдет ли российская сторона на такой контакт, и какими должны быть условия для этого?– Российская сторона открыта к любым контактам, если и когда они выстраиваются на базе равноправия и подразумевают подлинный учет интересов Российской Федерации. В этом наша принципиальная позиция остается неизменной. Кроме того, мы неуклонно продолжим реализацию целей и задач специальной военной операции. По итогам этой работы, реальной ситуации "на земле" будем определяться, как дальше выстраивать отношения с западными соседями. Пока же агрессивно-конфронтационные действия альянса в адрес нашей страны сделали невозможным продолжение "бизнеса как обычно".

https://ria.ru/20240401/oshibka-1936993352.html

https://ria.ru/20240324/voyna-1935343530.html

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Алёна Пава

интервью, россия, украина, вашингтон (штат), константин гаврилов, владимир путин, нато, вооруженные силы украины