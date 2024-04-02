https://ria.ru/20240402/fontany-1937432549.html
Власти Подмосковья запустят более 200 фонтанов в конце апреля
Власти Подмосковья запустят более 200 фонтанов в конце апреля - РИА Новости, 02.04.2024
Власти Подмосковья запустят более 200 фонтанов в конце апреля
Глава министерства благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин рассказал о запуске 27 апреля 241 фонтана в регионе. Его слова передал телеканал "360". РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T19:49
2024-04-02T19:49
2024-04-02T19:49
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/02/1937420424_0:336:3044:2048_1920x0_80_0_0_c4b5b2194c9ed14f983bbbe7978654b3.jpg
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Глава министерства благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин рассказал о запуске 27 апреля 241 фонтана в регионе. Его слова передал телеканал "360".Как пояснил Хайкин, перед запуском специалисты проверят регулировку высоты струй и оценят работу инженерных систем. Все эти действия направлены на обеспечение безопасной работы системы. Тестовые испытания проведут за неделю до старта.Жителям региона также пообещали благоустроить территорию возле фонтанов для комфортного времяпрепровождения.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/02/1937420424_157:0:2888:2048_1920x0_80_0_0_b99ac07dec98ac2f5275d2998774bee0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)