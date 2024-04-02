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Власти Подмосковья запустят более 200 фонтанов в конце апреля

Власти Подмосковья запустят более 200 фонтанов в конце апреля - РИА Новости, 02.04.2024

Власти Подмосковья запустят более 200 фонтанов в конце апреля

Глава министерства благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин рассказал о запуске 27 апреля 241 фонтана в регионе. Его слова передал телеканал "360". РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T19:49

2024-04-02T19:49

2024-04-02T19:49

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Глава министерства благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин рассказал о запуске 27 апреля 241 фонтана в регионе. Его слова передал телеканал "360".Как пояснил Хайкин, перед запуском специалисты проверят регулировку высоты струй и оценят работу инженерных систем. Все эти действия направлены на обеспечение безопасной работы системы. Тестовые испытания проведут за неделю до старта.Жителям региона также пообещали благоустроить территорию возле фонтанов для комфортного времяпрепровождения.

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2024

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московская область (подмосковье)