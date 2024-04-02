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Власти Подмосковья запустят более 200 фонтанов в конце апреля - РИА Новости, 02.04.2024
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Новости Подмосковья
 
19:49 02.04.2024
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Власти Подмосковья запустят более 200 фонтанов в конце апреля
Власти Подмосковья запустят более 200 фонтанов в конце апреля - РИА Новости, 02.04.2024
Власти Подмосковья запустят более 200 фонтанов в конце апреля
Глава министерства благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин рассказал о запуске 27 апреля 241 фонтана в регионе. Его слова передал телеканал "360". РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T19:49
2024-04-02T19:49
новости подмосковья
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Глава министерства благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин рассказал о запуске 27 апреля 241 фонтана в регионе. Его слова передал телеканал "360".Как пояснил Хайкин, перед запуском специалисты проверят регулировку высоты струй и оценят работу инженерных систем. Все эти действия направлены на обеспечение безопасной работы системы. Тестовые испытания проведут за неделю до старта.Жителям региона также пообещали благоустроить территорию возле фонтанов для комфортного времяпрепровождения.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Власти Подмосковья запустят более 200 фонтанов в конце апреля

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковОткрытие сезона фонтанов
Открытие сезона фонтанов - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Глава министерства благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин рассказал о запуске 27 апреля 241 фонтана в регионе. Его слова передал телеканал "360".
Как пояснил Хайкин, перед запуском специалисты проверят регулировку высоты струй и оценят работу инженерных систем. Все эти действия направлены на обеспечение безопасной работы системы. Тестовые испытания проведут за неделю до старта.
Жителям региона также пообещали благоустроить территорию возле фонтанов для комфортного времяпрепровождения.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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