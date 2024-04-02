https://ria.ru/20240402/fond-1937461130.html

Фонд "Защитники Отечества" помогает и ветеранам СВО, и действующим военным

Фонд "Защитники Отечества" помогает и ветеранам СВО, и действующим военным - РИА Новости, 02.04.2024

Фонд "Защитники Отечества" помогает и ветеранам СВО, и действующим военным

В фонд "Защитники Отечества" поступают обращения не только от ветеранов спецоперации, но и от действующих военнослужащих - таких 70%, их также стараются... РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T23:35

2024-04-02T23:35

2024-04-02T23:35

специальная военная операция на украине

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. В фонд "Защитники Отечества" поступают обращения не только от ветеранов спецоперации, но и от действующих военнослужащих - таких 70%, их также стараются выполнить по мере сил, сообщила президенту РФ Владимиру Путину председатель фонда Анна Цивилева. "Несмотря на то, что юридический фонд работает с демобилизованными, уволенными из вооруженных сил ребятами и также членами семьи погибших бойцов, к нам 70% по статистике от общего количества обращений все-таки приходят… действующие военнослужащие, это добровольцы, это частные военные компании и члены их семей. И нами было принято решение, что мы будем помогать по мере возможности своей, в том числе и содействовать этой категории граждан", - сказала Цивилева во время встречи с главой государства.

https://ria.ru/20240402/fond-1937458651.html

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общество, россия, владимир путин