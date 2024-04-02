https://ria.ru/20240402/fond-1937458651.html

Фонд "Защитники Отечества" принял 910 тысяч обращений ветеранов СВО

Фонд "Защитники Отечества" принял 910 тысяч обращений ветеранов СВО - РИА Новости, 02.04.2024

Фонд "Защитники Отечества" принял 910 тысяч обращений ветеранов СВО

Фонд "Защитники Отечества" за 10 месяцев принял 910 тысяч обращений от ветеранов СВО и членов их семей, вопросы по большей их части уже решены, сообщила... РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T22:57

2024-04-02T22:57

2024-04-02T23:11

специальная военная операция на украине

общество

владимир путин

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1d/1936559584_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_8509cb5b5dc52f9d9aa8092d3ce2d73e.jpg

МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Фонд "Защитники Отечества" за 10 месяцев принял 910 тысяч обращений от ветеранов СВО и членов их семей, вопросы по большей их части уже решены, сообщила президенту РФ Владимиру Путину председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева. "Качество работы фонда – это то, насколько мы оперативно сумели решить эти обращения. Вот, 780 тысяч уже решенных обращений из этого количества", - сказала Цивилева во время встречи с главой государства.

https://ria.ru/20240402/avtomobili-1937441832.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, владимир путин, россия