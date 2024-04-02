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Фонд "Защитники Отечества" принял 910 тысяч обращений ветеранов СВО
Фонд "Защитники Отечества" принял 910 тысяч обращений ветеранов СВО - РИА Новости, 02.04.2024
Фонд "Защитники Отечества" принял 910 тысяч обращений ветеранов СВО
Фонд "Защитники Отечества" за 10 месяцев принял 910 тысяч обращений от ветеранов СВО и членов их семей, вопросы по большей их части уже решены, сообщила... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T22:57
2024-04-02T22:57
2024-04-02T23:11
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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Фонд "Защитники Отечества" за 10 месяцев принял 910 тысяч обращений от ветеранов СВО и членов их семей, вопросы по большей их части уже решены, сообщила президенту РФ Владимиру Путину председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева. "Качество работы фонда – это то, насколько мы оперативно сумели решить эти обращения. Вот, 780 тысяч уже решенных обращений из этого количества", - сказала Цивилева во время встречи с главой государства.
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общество, владимир путин, россия
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Фонд "Защитники Отечества" принял 910 тысяч обращений ветеранов СВО
Фонд "Защитники Отечества" за 10 месяцев принял 910 тыс обращений ветеранов СВО