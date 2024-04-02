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Фонд "Защитники Отечества" принял 910 тысяч обращений ветеранов СВО - РИА Новости, 02.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:57 02.04.2024 (обновлено: 23:11 02.04.2024)
https://ria.ru/20240402/fond-1937458651.html
Фонд "Защитники Отечества" принял 910 тысяч обращений ветеранов СВО
Фонд "Защитники Отечества" принял 910 тысяч обращений ветеранов СВО - РИА Новости, 02.04.2024
Фонд "Защитники Отечества" принял 910 тысяч обращений ветеранов СВО
Фонд "Защитники Отечества" за 10 месяцев принял 910 тысяч обращений от ветеранов СВО и членов их семей, вопросы по большей их части уже решены, сообщила... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T22:57
2024-04-02T23:11
специальная военная операция на украине
общество
владимир путин
россия
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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Фонд "Защитники Отечества" за 10 месяцев принял 910 тысяч обращений от ветеранов СВО и членов их семей, вопросы по большей их части уже решены, сообщила президенту РФ Владимиру Путину председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева. "Качество работы фонда – это то, насколько мы оперативно сумели решить эти обращения. Вот, 780 тысяч уже решенных обращений из этого количества", - сказала Цивилева во время встречи с главой государства.
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общество, владимир путин, россия
Специальная военная операция на Украине, Общество, Владимир Путин, Россия
Фонд "Защитники Отечества" принял 910 тысяч обращений ветеранов СВО

Фонд "Защитники Отечества" за 10 месяцев принял 910 тыс обращений ветеранов СВО

© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанкВетераны во время открытия филиала фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества" в Калининграде
Ветераны во время открытия филиала фонда поддержки участников СВО Защитники Отечества в Калининграде - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© РИА Новости / Виталий Невар
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Ветераны во время открытия филиала фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества" в Калининграде. Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Фонд "Защитники Отечества" за 10 месяцев принял 910 тысяч обращений от ветеранов СВО и членов их семей, вопросы по большей их части уже решены, сообщила президенту РФ Владимиру Путину председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева.
"Качество работы фонда – это то, насколько мы оперативно сумели решить эти обращения. Вот, 780 тысяч уже решенных обращений из этого количества", - сказала Цивилева во время встречи с главой государства.
Владимир Путин и председатель Государственного фонда поддержки участников СВО Защитники Отечества Анна Цивилёва во время встречи - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
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