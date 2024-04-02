https://ria.ru/20240402/fnb-1937406826.html

Объем ФНБ за март вырос на 275 миллиардов рублей

Объем ФНБ за март вырос на 275 миллиардов рублей - РИА Новости, 02.04.2024

Объем ФНБ за март вырос на 275 миллиардов рублей

Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) за март 2024 года вырос на 275 миллиардов рублей - до 12,534 триллиона рублей, а в долларах - на 2,267 миллиарда, РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T18:06

2024-04-02T18:06

2024-04-02T18:06

экономика

россия

министерство финансов рф (минфин россии)

фонд национального благосостояния россии

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) за март 2024 года вырос на 275 миллиардов рублей - до 12,534 триллиона рублей, а в долларах - на 2,267 миллиарда, до 135,703 миллиарда долларов, говорится в материалах на сайте Минфина России. "По состоянию на 1 апреля 2024 г. объем ФНБ составил 12 534 406,3 млн рублей или 7,0% ВВП, прогнозируемого на 2024 год… что эквивалентно 135 703,7 млн долл. США", - сообщает Минфин. Объем ликвидных активов фонда (средства на банковских счетах в ЦБ) на 1 апреля составил эквивалент 5,087 триллиона рублей или 55,082 миллиарда долларов, что составляет 2,8% ВВП, прогнозируемого на 2024 год. В частности, на 1 апреля на отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России размещено: 227,615 миллиарда китайских юаней, 334,863 килограмма золота в обезличенной форме и 1,650 миллиарда рублей. На депозитах в ВЭБ.РФ размещено 657,826 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20240226/fnb-1929464872.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии), фонд национального благосостояния россии