Объем ФНБ за март вырос на 275 миллиардов рублей
Объем ФНБ за март вырос на 275 миллиардов до 12,534 триллиона рублей
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗдание Министерства финансов Российской Федерации на улице Ильинке в Москве
Здание Министерства финансов Российской Федерации на улице Ильинке в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) за март 2024 года вырос на 275 миллиардов рублей - до 12,534 триллиона рублей, а в долларах - на 2,267 миллиарда, до 135,703 миллиарда долларов, говорится в материалах на сайте Минфина России.
"По состоянию на 1 апреля 2024 г. объем ФНБ составил 12 534 406,3 млн рублей или 7,0% ВВП, прогнозируемого на 2024 год… что эквивалентно 135 703,7 млн долл. США", - сообщает Минфин. Объем ликвидных активов фонда (средства на банковских счетах в ЦБ) на 1 апреля составил эквивалент 5,087 триллиона рублей или 55,082 миллиарда долларов, что составляет 2,8% ВВП, прогнозируемого на 2024 год.
В частности, на 1 апреля на отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России размещено: 227,615 миллиарда китайских юаней, 334,863 килограмма золота в обезличенной форме и 1,650 миллиарда рублей. На депозитах в ВЭБ.РФ размещено 657,826 миллиарда рублей.
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