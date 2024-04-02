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Объем ФНБ за март вырос на 275 миллиардов рублей - РИА Новости, 02.04.2024
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18:06 02.04.2024
https://ria.ru/20240402/fnb-1937406826.html
Объем ФНБ за март вырос на 275 миллиардов рублей
Объем ФНБ за март вырос на 275 миллиардов рублей - РИА Новости, 02.04.2024
Объем ФНБ за март вырос на 275 миллиардов рублей
Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) за март 2024 года вырос на 275 миллиардов рублей - до 12,534 триллиона рублей, а в долларах - на 2,267 миллиарда, РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T18:06
2024-04-02T18:06
экономика
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
фонд национального благосостояния россии
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) за март 2024 года вырос на 275 миллиардов рублей - до 12,534 триллиона рублей, а в долларах - на 2,267 миллиарда, до 135,703 миллиарда долларов, говорится в материалах на сайте Минфина России. "По состоянию на 1 апреля 2024 г. объем ФНБ составил 12 534 406,3 млн рублей или 7,0% ВВП, прогнозируемого на 2024 год… что эквивалентно 135 703,7 млн долл. США", - сообщает Минфин. Объем ликвидных активов фонда (средства на банковских счетах в ЦБ) на 1 апреля составил эквивалент 5,087 триллиона рублей или 55,082 миллиарда долларов, что составляет 2,8% ВВП, прогнозируемого на 2024 год. В частности, на 1 апреля на отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России размещено: 227,615 миллиарда китайских юаней, 334,863 килограмма золота в обезличенной форме и 1,650 миллиарда рублей. На депозитах в ВЭБ.РФ размещено 657,826 миллиарда рублей.
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экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии), фонд национального благосостояния россии
Экономика, Россия, Министерство финансов РФ (Минфин России), Фонд национального благосостояния России
Объем ФНБ за март вырос на 275 миллиардов рублей

Объем ФНБ за март вырос на 275 миллиардов до 12,534 триллиона рублей

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗдание Министерства финансов Российской Федерации на улице Ильинке в Москве
Здание Министерства финансов Российской Федерации на улице Ильинке в Москве - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Здание Министерства финансов Российской Федерации на улице Ильинке в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) за март 2024 года вырос на 275 миллиардов рублей - до 12,534 триллиона рублей, а в долларах - на 2,267 миллиарда, до 135,703 миллиарда долларов, говорится в материалах на сайте Минфина России.
"По состоянию на 1 апреля 2024 г. объем ФНБ составил 12 534 406,3 млн рублей или 7,0% ВВП, прогнозируемого на 2024 год… что эквивалентно 135 703,7 млн долл. США", - сообщает Минфин. Объем ликвидных активов фонда (средства на банковских счетах в ЦБ) на 1 апреля составил эквивалент 5,087 триллиона рублей или 55,082 миллиарда долларов, что составляет 2,8% ВВП, прогнозируемого на 2024 год.
В частности, на 1 апреля на отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России размещено: 227,615 миллиарда китайских юаней, 334,863 килограмма золота в обезличенной форме и 1,650 миллиарда рублей. На депозитах в ВЭБ.РФ размещено 657,826 миллиарда рублей.
Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов
Силуанов рассказал о ситуации с пополнением ФНБ
26 февраля, 08:55
 
ЭкономикаРоссияМинистерство финансов РФ (Минфин России)Фонд национального благосостояния России
 
 
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