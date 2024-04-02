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Российский суд заочно арестовал мэра украинского города Черновцы
Российский суд заочно арестовал мэра украинского города Черновцы - РИА Новости, 02.04.2024
Российский суд заочно арестовал мэра украинского города Черновцы
Чертановский суд Москвы во вторник заочно арестовал мэра украинского города Черновцы Романа Кличука по делу о фейках о российской армии, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T17:20
2024-04-02T17:20
2024-04-02T17:20
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Чертановский суд Москвы во вторник заочно арестовал мэра украинского города Черновцы Романа Кличука по делу о фейках о российской армии, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Суд избрал в отношении гражданина Украины Кличука Романа Васильевича меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента его экстрадиции на территорию РФ либо задержания на территории РФ", - сказала собеседница агентства. В инстанции уточнили, что Кличуку предъявлено обвинение по пункту "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ). Он объявлен в федеральный и международный розыск. Детали фабулы не раскрываются.
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РИА Новости
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Происшествия, Россия, Москва, Черновцы, Специальная военная операция на Украине
Российский суд заочно арестовал мэра украинского города Черновцы
Суд заочно арестовал мэра города Черновцы по делу о фейках о ВС России