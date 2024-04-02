https://ria.ru/20240402/feyki-1937394387.html

Российский суд заочно арестовал мэра украинского города Черновцы

Российский суд заочно арестовал мэра украинского города Черновцы - РИА Новости, 02.04.2024

Российский суд заочно арестовал мэра украинского города Черновцы

Чертановский суд Москвы во вторник заочно арестовал мэра украинского города Черновцы Романа Кличука по делу о фейках о российской армии, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T17:20

2024-04-02T17:20

2024-04-02T17:20

происшествия

россия

москва

черновцы

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Чертановский суд Москвы во вторник заочно арестовал мэра украинского города Черновцы Романа Кличука по делу о фейках о российской армии, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Суд избрал в отношении гражданина Украины Кличука Романа Васильевича меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента его экстрадиции на территорию РФ либо задержания на территории РФ", - сказала собеседница агентства. В инстанции уточнили, что Кличуку предъявлено обвинение по пункту "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ). Он объявлен в федеральный и международный розыск. Детали фабулы не раскрываются.

https://ria.ru/20240401/feyki-1937095828.html

https://ria.ru/20240122/sud-1922747963.html

россия

москва

черновцы

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, москва, черновцы