Рейтинг@Mail.ru
Украинские летчики тренируются пилотировать F-16 в Аризоне - РИА Новости, 02.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:17 02.04.2024
https://ria.ru/20240402/f-16-1937426733.html
Украинские летчики тренируются пилотировать F-16 в Аризоне
Украинские летчики тренируются пилотировать F-16 в Аризоне - РИА Новости, 02.04.2024
Украинские летчики тренируются пилотировать F-16 в Аризоне
Двенадцать украинских пилотов обучаются управлению истребителями F-16 на базе в штате Аризона, ожидается, что они завершат обучение до конца года, сообщил РИА... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T19:17
2024-04-02T19:17
специальная военная операция на украине
в мире
украина
нато
f-16
сша
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/15/1846441416_0:0:3365:1893_1920x0_80_0_0_65ab0bc598e298e4a86bd4bd4d6de6d6.jpg
ВАШИНГТОН, 2 апр - РИА Новости. Двенадцать украинских пилотов обучаются управлению истребителями F-16 на базе в штате Аризона, ожидается, что они завершат обучение до конца года, сообщил РИА Новости представитель американских военно-воздушных сил. "Двенадцать украинских пилотов в настоящее время проходят обучение на F-16 на 162-м авиакрыле Национальной гвардии Аризоны", - сказал представитель ВВС. По его словам, как ожидается, все они закончат обучение в этом году, но при этом не уточнил, когда конкретно. Ранее в ВВС США сообщали РИА Новости, что выпуск пилотов планируется между маем и августом. Нидерланды и Дания первыми согласились предоставить Украине истребители F-16. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Глава минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что в Гааге рассчитывают направить Киеву первые истребители F-16 в 2024 году. Как отмечал ранее посол России в Гааге Александр Шульгин, голландцы "закрывают глаза" на то, что поставки их истребителей F-16 Киеву приведут к затягиванию конфликта на Украине и еще большим страданиям ее граждан. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинскихпереговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20240402/istrebitel-1937337691.html
https://ria.ru/20240322/oruzhie-1934990290.html
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/15/1846441416_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_34171d41685cd8827fb2ece2d6a2ec3b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, нато, f-16, сша, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, НАТО, F-16, США, Вооруженные силы Украины
Украинские летчики тренируются пилотировать F-16 в Аризоне

ВВС США обучают 12 украинских летчиков пилотировать F-16 на базе в Аризоне

© Фото : U.S. Air Force / Master Sgt. Tristan McIntireАмериканский истребитель F-16 Fighting Falcon
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© Фото : U.S. Air Force / Master Sgt. Tristan McIntire
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 2 апр - РИА Новости. Двенадцать украинских пилотов обучаются управлению истребителями F-16 на базе в штате Аризона, ожидается, что они завершат обучение до конца года, сообщил РИА Новости представитель американских военно-воздушных сил.
"Двенадцать украинских пилотов в настоящее время проходят обучение на F-16 на 162-м авиакрыле Национальной гвардии Аризоны", - сказал представитель ВВС. По его словам, как ожидается, все они закончат обучение в этом году, но при этом не уточнил, когда конкретно.
Самолет F-16 - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
Путин предупредил. Стало известно, что Россия сделает с F-16 на Украине
Вчера, 14:03
Ранее в ВВС США сообщали РИА Новости, что выпуск пилотов планируется между маем и августом.
Нидерланды и Дания первыми согласились предоставить Украине истребители F-16. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Глава минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что в Гааге рассчитывают направить Киеву первые истребители F-16 в 2024 году. Как отмечал ранее посол России в Гааге Александр Шульгин, голландцы "закрывают глаза" на то, что поставки их истребителей F-16 Киеву приведут к затягиванию конфликта на Украине и еще большим страданиям ее граждан.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинскихпереговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
"Нечем ответить": в США назвали оружие, которым Россия уничтожит ВСУ
22 марта, 17:01
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаНАТОF-16СШАВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала