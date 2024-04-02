https://ria.ru/20240402/f-16-1937426733.html

Украинские летчики тренируются пилотировать F-16 в Аризоне

Украинские летчики тренируются пилотировать F-16 в Аризоне - РИА Новости, 02.04.2024

Украинские летчики тренируются пилотировать F-16 в Аризоне

Двенадцать украинских пилотов обучаются управлению истребителями F-16 на базе в штате Аризона, ожидается, что они завершат обучение до конца года, сообщил РИА... РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T19:17

2024-04-02T19:17

2024-04-02T19:17

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ВАШИНГТОН, 2 апр - РИА Новости. Двенадцать украинских пилотов обучаются управлению истребителями F-16 на базе в штате Аризона, ожидается, что они завершат обучение до конца года, сообщил РИА Новости представитель американских военно-воздушных сил. "Двенадцать украинских пилотов в настоящее время проходят обучение на F-16 на 162-м авиакрыле Национальной гвардии Аризоны", - сказал представитель ВВС. По его словам, как ожидается, все они закончат обучение в этом году, но при этом не уточнил, когда конкретно. Ранее в ВВС США сообщали РИА Новости, что выпуск пилотов планируется между маем и августом. Нидерланды и Дания первыми согласились предоставить Украине истребители F-16. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Глава минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что в Гааге рассчитывают направить Киеву первые истребители F-16 в 2024 году. Как отмечал ранее посол России в Гааге Александр Шульгин, голландцы "закрывают глаза" на то, что поставки их истребителей F-16 Киеву приведут к затягиванию конфликта на Украине и еще большим страданиям ее граждан. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинскихпереговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20240402/istrebitel-1937337691.html

https://ria.ru/20240322/oruzhie-1934990290.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, нато, f-16, сша, вооруженные силы украины