В ЕС утверждают, что не планируют ни на кого нападать
Спикер ЕС, комментируя слова Лукашенко, утверждает, что не планирует нападать
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 2 апр – РИА Новости. Европейский союз "принимает меры предосторожности", чтобы лучше подготовиться к возможным угрозам, но сам нападать ни на кого не собирается, поскольку не является "агрессивным союзом", заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, комментируя слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о "подготовке к войне".
Лукашенко ранее заявил, что Белоруссия готовится к войне, но воевать Минск не хочет. По его словам, в стране ведется необходимая подготовка соответствующих подразделений, в войска поставляются различные виды вооружений и техники. Президент Белоруссии отметил, что Минск никому ничем не угрожает. "Нам не надо кому-то угрожать. Мы не хотим чужой земли. Нам эту дай бог обработать", - сказал белорусский лидер.
"ЕС представляет угрозу только для тех, кто попирает права своих граждан, права человека, демократию и уважение международного права. ЕС – не агрессивный союз, никто не должен бояться Евросоюза, только те, кто нарушает и не уважает международное право… ЕС принимает меры предосторожности уже некоторое время, начиная с агрессии России против Украины, мы делаем ЕС лучше подготовленным к любой угрозе", - сообщил Стано на просьбу журналистов прокомментировать заявление белорусского лидера.
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