https://ria.ru/20240402/evrosoyuz-1937391730.html

В ЕС утверждают, что не планируют ни на кого нападать

В ЕС утверждают, что не планируют ни на кого нападать - РИА Новости, 02.04.2024

В ЕС утверждают, что не планируют ни на кого нападать

Европейский союз "принимает меры предосторожности", чтобы лучше подготовиться к возможным угрозам, но сам нападать ни на кого не собирается, поскольку не... РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T17:08

2024-04-02T17:08

2024-04-02T17:08

в мире

белоруссия

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 2 апр – РИА Новости. Европейский союз "принимает меры предосторожности", чтобы лучше подготовиться к возможным угрозам, но сам нападать ни на кого не собирается, поскольку не является "агрессивным союзом", заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, комментируя слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о "подготовке к войне". Лукашенко ранее заявил, что Белоруссия готовится к войне, но воевать Минск не хочет. По его словам, в стране ведется необходимая подготовка соответствующих подразделений, в войска поставляются различные виды вооружений и техники. Президент Белоруссии отметил, что Минск никому ничем не угрожает. "Нам не надо кому-то угрожать. Мы не хотим чужой земли. Нам эту дай бог обработать", - сказал белорусский лидер. "ЕС представляет угрозу только для тех, кто попирает права своих граждан, права человека, демократию и уважение международного права. ЕС – не агрессивный союз, никто не должен бояться Евросоюза, только те, кто нарушает и не уважает международное право… ЕС принимает меры предосторожности уже некоторое время, начиная с агрессии России против Украины, мы делаем ЕС лучше подготовленным к любой угрозе", - сообщил Стано на просьбу журналистов прокомментировать заявление белорусского лидера.

https://ria.ru/20240330/nokdaun-1936735037.html

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, белоруссия, евросоюз