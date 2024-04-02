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В Нидерландах выясняют, финансировала ли Россия европейских политиков - РИА Новости, 02.04.2024
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12:43 02.04.2024
https://ria.ru/20240402/evropa-1937314970.html
В Нидерландах выясняют, финансировала ли Россия европейских политиков
В Нидерландах выясняют, финансировала ли Россия европейских политиков - РИА Новости, 02.04.2024
В Нидерландах выясняют, финансировала ли Россия европейских политиков
Служба общей разведки и безопасности Нидерландов (AIVD) расследует якобы финансирование Россией европейских политиков, о чем утверждают чешские спецслужбы,... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T12:43
2024-04-02T12:43
в мире
нидерланды
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ГААГА, 2 апр - РИА Новости. Служба общей разведки и безопасности Нидерландов (AIVD) расследует якобы финансирование Россией европейских политиков, о чем утверждают чешские спецслужбы, заявил глава МВД Нидерландов Хуго де Йонге. В письме Палате представителей (нижней палате парламента) Нидерландов де Йонге сообщил, что Нидерланды расследуют утверждения чешских спецслужб о якобы финансировании РФ европейских политиков. "В своем расследовании Служба общей разведки и безопасности Нидерландов (AIVD) тесно сотрудничает с различными другими службами. При необходимости с чешскими спецслужбами будет осуществляться обмен дополнительной информацией", - написал министр. Он также отметил, что нидерландское правительство в минувшие выходные связалось с чешскими властями, чтобы узнать, намерены ли они обнародовать дополнительную информацию, они ответили, что пока не намерены это делать. Прага также не назвала "голландских граждан или голландские организации", которые якобы могли бы финансироваться Россией. Служба безопасности и информации (СБИ, контрразведка) Чехии утверждает, что в стране раскрыта сеть лиц, якобы финансируемых Россией, которые "хотели влиять на политические события в европейских странах". Премьер Петр Фиала сообщил в среду, что в национальный санкционный список добавлены два украинских политика Виктор Медведчук и Артём Марчевский, а также компания Voice of Europe, которая управляет одноименным интернет-порталом. Марчевский зарегистрирован в Чехии как гражданин Польши. По утверждению чешских властей, портал Voice of Europe якобы должен был контролироваться из России и его задачей "было дестабилизировать Европу, ослабить помощь Украине и влиять на предстоящие в июне выборы в Европарламент". Чешская газета Denik N писала, что деньги якобы должны были пойти политикам в Нидерландах, Бельгии, Германии, Франции, Венгрии и Польше в обмен на распространение российской пропаганды. Лидер победившей на парламентских выборах в Нидерландах крайне правой Партии свободы (PVV) Герт Вилдерс отверг обвинения в финансировании его партии со стороны России, заявив, что его партия "никогда не получала ни цента прямо или косвенно от россиян". Парламент Нидерландов потребовал обсудить этот вопрос и попросил правительство запросить дополнительную информацию у Праги.
https://ria.ru/20240401/plan-1936967938.html
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в мире, нидерланды, европарламент, евросоюз, подготовка к саммиту россия - евросоюз, чехия
В мире, Нидерланды, Европарламент, Евросоюз, Подготовка к саммиту Россия - Евросоюз, Чехия
В Нидерландах выясняют, финансировала ли Россия европейских политиков

Спецслужбы Нидерландов расследуют якобы финансирование Россией политиков из ЕС

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкНидерланды. Амстердам
Нидерланды. Амстердам - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Нидерланды. Амстердам. Архивное фото
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ГААГА, 2 апр - РИА Новости. Служба общей разведки и безопасности Нидерландов (AIVD) расследует якобы финансирование Россией европейских политиков, о чем утверждают чешские спецслужбы, заявил глава МВД Нидерландов Хуго де Йонге.
В письме Палате представителей (нижней палате парламента) Нидерландов де Йонге сообщил, что Нидерланды расследуют утверждения чешских спецслужб о якобы финансировании РФ европейских политиков.
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"В своем расследовании Служба общей разведки и безопасности Нидерландов (AIVD) тесно сотрудничает с различными другими службами. При необходимости с чешскими спецслужбами будет осуществляться обмен дополнительной информацией", - написал министр.
Он также отметил, что нидерландское правительство в минувшие выходные связалось с чешскими властями, чтобы узнать, намерены ли они обнародовать дополнительную информацию, они ответили, что пока не намерены это делать. Прага также не назвала "голландских граждан или голландские организации", которые якобы могли бы финансироваться Россией.
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Служба безопасности и информации (СБИ, контрразведка) Чехии утверждает, что в стране раскрыта сеть лиц, якобы финансируемых Россией, которые "хотели влиять на политические события в европейских странах". Премьер Петр Фиала сообщил в среду, что в национальный санкционный список добавлены два украинских политика Виктор Медведчук и Артём Марчевский, а также компания Voice of Europe, которая управляет одноименным интернет-порталом. Марчевский зарегистрирован в Чехии как гражданин Польши.
По утверждению чешских властей, портал Voice of Europe якобы должен был контролироваться из России и его задачей "было дестабилизировать Европу, ослабить помощь Украине и влиять на предстоящие в июне выборы в Европарламент". Чешская газета Denik N писала, что деньги якобы должны были пойти политикам в Нидерландах, Бельгии, Германии, Франции, Венгрии и Польше в обмен на распространение российской пропаганды.
Лидер победившей на парламентских выборах в Нидерландах крайне правой Партии свободы (PVV) Герт Вилдерс отверг обвинения в финансировании его партии со стороны России, заявив, что его партия "никогда не получала ни цента прямо или косвенно от россиян". Парламент Нидерландов потребовал обсудить этот вопрос и попросил правительство запросить дополнительную информацию у Праги.
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