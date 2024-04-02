МИД Эстонии изъявил желание присоединиться к закупке снарядов для Украины
МИД: Эстония поддерживает инициативу Чехии по закупке снарядов для Украины
Города мира. Таллин. Эстония. Архивное фото
ПРАГА, 2 апр – РИА Новости. Эстония поддерживает чешскую инициативу по закупке боеприпасов для Украины в третьих странах и примет в ней участие, заявил во вторник на пресс-конференции в Праге глава эстонского МИД Маргус Цахкна.
"Мы поддерживаем эту инициативу, мы работаем над конкретными предложениями. Две недели назад правительство (Эстонии – ред.) приняло решение, что для Украины будет подготовлен новый пакет военной поддержки на сумму 20 миллионов евро, это в основном боеприпасы, так что мы поддерживаем чешскую инициативу в этом направлении", - заявил Цахкна после переговоров со своим чешским коллегой Яном Липавским.
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Со своей стороны Липавский поблагодарил эстонского коллегу за участие в данной инициативе. "Я приветствую эстонский интерес к чешской инициативе по боеприпасам. Думаю, что мы сходимся в том, что адекватная защита Украины – это защита всех нас", - сказал Липавский.
"Чешские ВВС уже четыре раза были в Прибалтике, и я надеюсь, что они будут участвовать в этой миссии и в будущем. Очень важно охранять воздушное пространство Эстонии, этот вид сотрудничества абсолютно необходим для нас", - подчеркнул глава эстонского внешнеполитического ведомства.
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Оба министра также высказались за дальнейшее расширение Евросоюза, в частности, Цакхна призвал к практическим шагам в отношении Украины, Молдавии и стран Западных Балкан.
Идея закупить сотни тысяч артиллерийских боеприпасов в третьих странах для Украины, известная как "чешская инициатива по боеприпасам", впервые была публично озвучена президентом Чехии Петром Павелом на Мюнхенской конференции по безопасности в середине февраля. По словам Павела, Чехия идентифицировала полмиллиона единиц боеприпасов калибра 155 миллиметров и 300 тысяч единиц боеприпасов калибра 122 миллиметра, которые могут быть поставлены на Украину в течение нескольких недель, если партнеры в США, Германии, Швеции или других странах обеспечат финансирование.