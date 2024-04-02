https://ria.ru/20240402/estoniya-1937381318.html

МИД Эстонии изъявил желание присоединиться к закупке снарядов для Украины

МИД Эстонии изъявил желание присоединиться к закупке снарядов для Украины - РИА Новости, 02.04.2024

МИД Эстонии изъявил желание присоединиться к закупке снарядов для Украины

Эстония поддерживает чешскую инициативу по закупке боеприпасов для Украины в третьих странах и примет в ней участие, заявил во вторник на пресс-конференции в... РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T16:34

2024-04-02T16:34

2024-04-02T16:34

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ПРАГА, 2 апр – РИА Новости. Эстония поддерживает чешскую инициативу по закупке боеприпасов для Украины в третьих странах и примет в ней участие, заявил во вторник на пресс-конференции в Праге глава эстонского МИД Маргус Цахкна. "Мы поддерживаем эту инициативу, мы работаем над конкретными предложениями. Две недели назад правительство (Эстонии – ред.) приняло решение, что для Украины будет подготовлен новый пакет военной поддержки на сумму 20 миллионов евро, это в основном боеприпасы, так что мы поддерживаем чешскую инициативу в этом направлении", - заявил Цахкна после переговоров со своим чешским коллегой Яном Липавским. Со своей стороны Липавский поблагодарил эстонского коллегу за участие в данной инициативе. "Я приветствую эстонский интерес к чешской инициативе по боеприпасам. Думаю, что мы сходимся в том, что адекватная защита Украины – это защита всех нас", - сказал Липавский. Цахкна также высоко оценил деятельность подразделений чешской армии, участвующих в миссиях в Литве и Латвии. "Чешские ВВС уже четыре раза были в Прибалтике, и я надеюсь, что они будут участвовать в этой миссии и в будущем. Очень важно охранять воздушное пространство Эстонии, этот вид сотрудничества абсолютно необходим для нас", - подчеркнул глава эстонского внешнеполитического ведомства. Оба министра также высказались за дальнейшее расширение Евросоюза, в частности, Цакхна призвал к практическим шагам в отношении Украины, Молдавии и стран Западных Балкан. Идея закупить сотни тысяч артиллерийских боеприпасов в третьих странах для Украины, известная как "чешская инициатива по боеприпасам", впервые была публично озвучена президентом Чехии Петром Павелом на Мюнхенской конференции по безопасности в середине февраля. По словам Павела, Чехия идентифицировала полмиллиона единиц боеприпасов калибра 155 миллиметров и 300 тысяч единиц боеприпасов калибра 122 миллиметра, которые могут быть поставлены на Украину в течение нескольких недель, если партнеры в США, Германии, Швеции или других странах обеспечат финансирование.

https://ria.ru/20240322/estoniya-1934818784.html

https://ria.ru/20240401/priznanie-1937094994.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, эстония, вооруженные силы украины