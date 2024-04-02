Рейтинг@Mail.ru
Во Владимирской области в ДТП с автобусом пострадали одиннадцать человек - РИА Новости, 02.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:58 02.04.2024 (обновлено: 22:04 02.04.2024)
https://ria.ru/20240402/dtp-1937451684.html
Во Владимирской области в ДТП с автобусом пострадали одиннадцать человек
Во Владимирской области в ДТП с автобусом пострадали одиннадцать человек - РИА Новости, 02.04.2024
Во Владимирской области в ДТП с автобусом пострадали одиннадцать человек
В Петушинском районе Владимирской области произошло ДТП с участием автобуса, пострадали 11 человек, четверо из них госпитализированы, сообщило министерство... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T21:58
2024-04-02T22:04
происшествия
владимирская область
петушинский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126443_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_0de9a8e30fc3c763631b9edc85e50240.jpg
РЯЗАНЬ, 2 апр - РИА Новости. В Петушинском районе Владимирской области произошло ДТП с участием автобуса, пострадали 11 человек, четверо из них госпитализированы, сообщило министерство здравоохранения региона на своей странице в социальной сети "ВКонтакте"."Предварительная информация о массовом ДТП с автобусом в Петушинском районе. Информация на 20.30. В результате аварии пострадало 11 человек", - сообщил минздрав.Отмечается, что в Петушинскую районную больницу госпитализированы четверо: трое находятся в травматологическом отделении, ещё один пострадавший - в реанимации. Остальные пациенты осмотрены и направлены на амбулаторное лечение.По данным ГУМЧС по региону, в 17.10 поступило сообщение о ДТП на 118-м километре трассы М-7 в Петушинском районе. Произошло столкновение двух транспортных средств.
https://ria.ru/20240401/dtp-1937162411.html
владимирская область
петушинский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126443_58:0:2787:2047_1920x0_80_0_0_97ad95ba17a303d5251642b4c109a601.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, владимирская область, петушинский район
Происшествия, Владимирская область, Петушинский район
Во Владимирской области в ДТП с автобусом пострадали одиннадцать человек

Под Владимиром в ДТП с автобусом пострадали 11 человек, 4 госпитализированы

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой медицинской помощи . Архивное фото
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 2 апр - РИА Новости. В Петушинском районе Владимирской области произошло ДТП с участием автобуса, пострадали 11 человек, четверо из них госпитализированы, сообщило министерство здравоохранения региона на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
«
"Предварительная информация о массовом ДТП с автобусом в Петушинском районе. Информация на 20.30. В результате аварии пострадало 11 человек", - сообщил минздрав.
Отмечается, что в Петушинскую районную больницу госпитализированы четверо: трое находятся в травматологическом отделении, ещё один пострадавший - в реанимации. Остальные пациенты осмотрены и направлены на амбулаторное лечение.
По данным ГУМЧС по региону, в 17.10 поступило сообщение о ДТП на 118-м километре трассы М-7 в Петушинском районе. Произошло столкновение двух транспортных средств.
Сотрудники МЧС РФ работают на месте ДТП на железнодорожном переезде возле села Берендеево в Переславском районе Ярославской области
Крупные ДТП с участием пассажирских автобусов в России в 2024 году
1 апреля, 17:01
 
ПроисшествияВладимирская областьПетушинский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала