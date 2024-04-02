https://ria.ru/20240402/dtp-1937451684.html

Во Владимирской области в ДТП с автобусом пострадали одиннадцать человек

Во Владимирской области в ДТП с автобусом пострадали одиннадцать человек - РИА Новости, 02.04.2024

Во Владимирской области в ДТП с автобусом пострадали одиннадцать человек

В Петушинском районе Владимирской области произошло ДТП с участием автобуса, пострадали 11 человек, четверо из них госпитализированы, сообщило министерство... РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T21:58

2024-04-02T21:58

2024-04-02T22:04

происшествия

владимирская область

петушинский район

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РЯЗАНЬ, 2 апр - РИА Новости. В Петушинском районе Владимирской области произошло ДТП с участием автобуса, пострадали 11 человек, четверо из них госпитализированы, сообщило министерство здравоохранения региона на своей странице в социальной сети "ВКонтакте"."Предварительная информация о массовом ДТП с автобусом в Петушинском районе. Информация на 20.30. В результате аварии пострадало 11 человек", - сообщил минздрав.Отмечается, что в Петушинскую районную больницу госпитализированы четверо: трое находятся в травматологическом отделении, ещё один пострадавший - в реанимации. Остальные пациенты осмотрены и направлены на амбулаторное лечение.По данным ГУМЧС по региону, в 17.10 поступило сообщение о ДТП на 118-м километре трассы М-7 в Петушинском районе. Произошло столкновение двух транспортных средств.

https://ria.ru/20240401/dtp-1937162411.html

владимирская область

петушинский район

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, владимирская область, петушинский район