https://ria.ru/20240402/dtp-1937371033.html

В Тулуне задержали водителя иномарки, сбившего школьников на переходе

В Тулуне задержали водителя иномарки, сбившего школьников на переходе - РИА Новости, 02.04.2024

В Тулуне задержали водителя иномарки, сбившего школьников на переходе

Водитель иномарки, сбивший двух школьников на пешеходном переходе в Тулуне, задержан в рамках уголовного дела о нарушении правил дорожного движения со... РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T15:55

2024-04-02T15:55

2024-04-02T16:40

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ИРКУТСК, 2 апр - РИА Новости. Водитель иномарки, сбивший двух школьников на пешеходном переходе в Тулуне, задержан в рамках уголовного дела о нарушении правил дорожного движения со смертельным исходом, сообщает СУСК РФ по Иркутской области. Следователи в Тулуне возбудили уголовное дело по статье нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. ДТП с участием автомобиля Toyota Caldina произошло на улице Центральная в микрорайоне Угольщиков около полудня. Водитель сбил двух школьников, переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП один из детей - 7-летний мальчик скончался на месте до приезда скорой помощи, второй ребенок 11 лет госпитализирован с тяжелыми травмами. Водитель иномарки был освидетельствован, состояние алкогольного опьянения не установлено. "Задержан 29-летний житель Усть-Илимска в порядке ст. 91 УПК РФ по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ", - говорится в сообщении. Отмечается, что в настоящее время следователи допрашивают подозреваемого, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

https://ria.ru/20240121/peshekhod-1922665928.html

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происшествия, тулун, иркутская область, россия, toyota corolla, авто