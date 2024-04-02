https://ria.ru/20240402/dtp-1937369558.html
В Тулуне водитель иномарки сбил двух школьников
В Тулуне водитель иномарки сбил двух школьников - РИА Новости, 02.04.2024
В Тулуне водитель иномарки сбил двух школьников
Водитель иномарки в Тулуне сбил на нерегулируемом пешеходном переходе двух школьников, один ребенок погиб, заведено уголовное дело, сообщает СУСК РФ по... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T15:48
2024-04-02T15:48
2024-04-02T16:16
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ИРКУТСК, 2 апр - РИА Новости. Водитель иномарки в Тулуне сбил на нерегулируемом пешеходном переходе двух школьников, один ребенок погиб, заведено уголовное дело, сообщает СУСК РФ по Иркутской области. СК в Тулуне возбудил уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. ДТП с участием Toyota Caldina произошло на улице Центральная в микрорайоне Угольщиков около полудня. "Водитель легкового автомобиля допустил наезд на двух несовершеннолетних, переходивших проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП один из детей, 7-летний мальчик, скончался на месте до приезда скорой помощи, второй ребенок 11 лет госпитализирован с травмами в медицинское учреждение", - говорится в сообщении. Отмечается, что водитель иномарки освидетельствован, состояние алкогольного опьянения не установлено.
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происшествия, авто, тулун, россия, иркутская область, следственный комитет россии (ск рф), toyota corolla
Происшествия, Авто, Тулун, Россия, Иркутская область, Следственный комитет России (СК РФ), Toyota Corolla
В Тулуне водитель иномарки сбил двух школьников
В Тулуне водитель иномарки сбил двух школьников, один ребенок погиб