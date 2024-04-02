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Путин заявил о росте числа ДТП в России - РИА Новости, 02.04.2024
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14:22 02.04.2024 (обновлено: 14:32 02.04.2024)
https://ria.ru/20240402/dtp-1937343108.html
Путин заявил о росте числа ДТП в России
Путин заявил о росте числа ДТП в России - РИА Новости, 02.04.2024
Путин заявил о росте числа ДТП в России
В России увеличилось количество ДТП, в прошлом году на дорогах погибли 14,5 тысячи человек, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T14:22
2024-04-02T14:32
россия
владимир путин
происшествия
гибдд мвд рф
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. В России увеличилось количество ДТП, в прошлом году на дорогах погибли 14,5 тысячи человек, сообщил президент России Владимир Путин."К сожалению, у нас наблюдается рост ДТП на 4,5%. И число погибших увеличилось. В прошлом году погибли на дорогах 14,5 тысячи человек, ранены 166,5 тысячи", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел.
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россия, владимир путин, происшествия, гибдд мвд рф, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Россия, Владимир Путин, Происшествия, ГИБДД МВД РФ, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Путин заявил о росте числа ДТП в России

Путин сообщил, что за 2023 год в ДТП погибли 14,5 тысячи человек

© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел РФ
Президент РФ Владимир Путин выступает на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел РФ - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ
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Президент РФ Владимир Путин выступает на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. В России увеличилось количество ДТП, в прошлом году на дорогах погибли 14,5 тысячи человек, сообщил президент России Владимир Путин.
"К сожалению, у нас наблюдается рост ДТП на 4,5%. И число погибших увеличилось. В прошлом году погибли на дорогах 14,5 тысячи человек, ранены 166,5 тысячи", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел.
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РоссияВладимир ПутинПроисшествияГИБДД МВД РФМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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