https://ria.ru/20240402/dtp-1937343108.html
Путин заявил о росте числа ДТП в России
Путин заявил о росте числа ДТП в России - РИА Новости, 02.04.2024
Путин заявил о росте числа ДТП в России
В России увеличилось количество ДТП, в прошлом году на дорогах погибли 14,5 тысячи человек, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T14:22
2024-04-02T14:22
2024-04-02T14:32
россия
владимир путин
происшествия
гибдд мвд рф
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. В России увеличилось количество ДТП, в прошлом году на дорогах погибли 14,5 тысячи человек, сообщил президент России Владимир Путин."К сожалению, у нас наблюдается рост ДТП на 4,5%. И число погибших увеличилось. В прошлом году погибли на дорогах 14,5 тысячи человек, ранены 166,5 тысячи", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел.
https://ria.ru/20240401/dtp-1937151814.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, происшествия, гибдд мвд рф, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Россия, Владимир Путин, Происшествия, ГИБДД МВД РФ, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Путин заявил о росте числа ДТП в России
Путин сообщил, что за 2023 год в ДТП погибли 14,5 тысячи человек