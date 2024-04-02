https://ria.ru/20240402/dtp-1937343108.html

Путин заявил о росте числа ДТП в России

Путин заявил о росте числа ДТП в России - РИА Новости, 02.04.2024

Путин заявил о росте числа ДТП в России

В России увеличилось количество ДТП, в прошлом году на дорогах погибли 14,5 тысячи человек, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T14:22

2024-04-02T14:22

2024-04-02T14:32

россия

владимир путин

происшествия

гибдд мвд рф

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. В России увеличилось количество ДТП, в прошлом году на дорогах погибли 14,5 тысячи человек, сообщил президент России Владимир Путин."К сожалению, у нас наблюдается рост ДТП на 4,5%. И число погибших увеличилось. В прошлом году погибли на дорогах 14,5 тысячи человек, ранены 166,5 тысячи", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел.

https://ria.ru/20240401/dtp-1937151814.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

россия, владимир путин, происшествия, гибдд мвд рф, министерство внутренних дел рф (мвд россии)