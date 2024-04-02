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После ДТП в Ярославской области задержали монтера пути - РИА Новости, 02.04.2024
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14:10 02.04.2024 (обновлено: 14:17 02.04.2024)
https://ria.ru/20240402/dtp-1937339381.html
После ДТП в Ярославской области задержали монтера пути
После ДТП в Ярославской области задержали монтера пути - РИА Новости, 02.04.2024
После ДТП в Ярославской области задержали монтера пути
После гибели семи человек в результате столкновения автобуса и поезда в Ярославской области задержан монтер пути, он был пьян, сообщается в Telegram-канале СК... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T14:10
2024-04-02T14:17
происшествия
ярославская область
следственный комитет россии (ск рф)
столкновение автобуса с поездом в ярославской области
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. После гибели семи человек в результате столкновения автобуса и поезда в Ярославской области задержан монтер пути, он был пьян, сообщается в Telegram-канале СК РФ."В рамках расследования уголовного дела о столкновении 1 апреля 2024 года на железнодорожном переезде станции Берендеево Ярославской области пассажирского поезда с рейсовым автобусом, где погибли семь человек, задержан монтёр пути, исполняющий обязанности дежурного по железнодорожному переезду", - говорится в сообщении.По предварительным данным, задержанный отключил автоматические устройство заграждения переезда, освободив проезд автобусу. В настоящее время проведено медосвидетельствование мужчины, подтвердившее, что тот был пьян. Следователь будет ходатайствовать об избрании меры пресечения задержанному.Ранее УМВД по региону сообщало, что из семи жертв установлены шестеро: водитель автобуса - мужчина 1980 года рождения, пассажиры - женщины 1949, 1951, 1971, 1973 годов рождения, девушка 2007 года рождения. Личность еще одного пассажира, по данным на понедельник, устанавливалась. В администрации Переславля сообщили РИА Новости, что им известны имена всех погибших. Седьмая жертва, по данным властей, это 71-летняя женщина. Также в администрации отметили, что все погибшие – местные жители.По данным Северной железной дороги, 1 апреля в 14.36 мск на регулируемом железнодорожном переезде между станциями Шушково и Берендеево Северной железной дороги в Ярославской области водитель автобуса выехал на пути перед приближающимся пассажирским поездом №15 сообщением "Архангельск - Москва". Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, столкновения избежать не удалось. Северо-Западная транспортная прокуратура уточнила, что, предварительно, автобус не смог вовремя покинуть пути из-за технической поломки. Позднее губернатор Михаил Евраев сообщил, что диспетчер переезда был пьян – он допустил проезд автобуса, хотя шел поезд.Холдинг "Российские железные дороги" (РЖД) во вторник объявил, что выплатит по 3 миллиона рублей родным и близким погибших в ДТП на переезде.
https://ria.ru/20240402/dispetcher-1937234370.html
https://ria.ru/20240401/mashinist-1937215483.html
https://ria.ru/20240401/dtp-1937151814.html
ярославская область
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происшествия, ярославская область, следственный комитет россии (ск рф), столкновение автобуса с поездом в ярославской области
Происшествия, Ярославская область, Следственный комитет России (СК РФ), Столкновение автобуса с поездом в Ярославской области
После ДТП в Ярославской области задержали монтера пути

СК: после ДТП в Ярославской области задержали монтера пути, он был нетрезв

© Фото : МВД РоссииНа месте ДТП с участием поезда и автобуса в Ярославской области
На месте ДТП с участием поезда и автобуса в Ярославской области - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© Фото : МВД России
На месте ДТП с участием поезда и автобуса в Ярославской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. После гибели семи человек в результате столкновения автобуса и поезда в Ярославской области задержан монтер пути, он был пьян, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
"В рамках расследования уголовного дела о столкновении 1 апреля 2024 года на железнодорожном переезде станции Берендеево Ярославской области пассажирского поезда с рейсовым автобусом, где погибли семь человек, задержан монтёр пути, исполняющий обязанности дежурного по железнодорожному переезду", - говорится в сообщении.
Сотрудники МЧС РФ работают на месте ДТП на железнодорожном переезде возле села Берендеево в Переславском районе Ярославской области
Диспетчер переезда, где поезд столкнулся с автобусом, был пьян
Вчера, 05:18
По предварительным данным, задержанный отключил автоматические устройство заграждения переезда, освободив проезд автобусу. В настоящее время проведено медосвидетельствование мужчины, подтвердившее, что тот был пьян. Следователь будет ходатайствовать об избрании меры пресечения задержанному.
Ранее УМВД по региону сообщало, что из семи жертв установлены шестеро: водитель автобуса - мужчина 1980 года рождения, пассажиры - женщины 1949, 1951, 1971, 1973 годов рождения, девушка 2007 года рождения. Личность еще одного пассажира, по данным на понедельник, устанавливалась. В администрации Переславля сообщили РИА Новости, что им известны имена всех погибших. Седьмая жертва, по данным властей, это 71-летняя женщина. Также в администрации отметили, что все погибшие – местные жители.
На месте ДТП с участием поезда и автобуса в Ярославской области
Стало известно о состоянии машиниста поезда, столкнувшегося с автобусом
1 апреля, 22:45
По данным Северной железной дороги, 1 апреля в 14.36 мск на регулируемом железнодорожном переезде между станциями Шушково и Берендеево Северной железной дороги в Ярославской области водитель автобуса выехал на пути перед приближающимся пассажирским поездом №15 сообщением "Архангельск - Москва". Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, столкновения избежать не удалось. Северо-Западная транспортная прокуратура уточнила, что, предварительно, автобус не смог вовремя покинуть пути из-за технической поломки. Позднее губернатор Михаил Евраев сообщил, что диспетчер переезда был пьян – он допустил проезд автобуса, хотя шел поезд.
Холдинг "Российские железные дороги" (РЖД) во вторник объявил, что выплатит по 3 миллиона рублей родным и близким погибших в ДТП на переезде.
На месте ДТП с участием поезда и автобуса в Ярославской области. Кадр видео очевидца
Прокуратура назвала причину ДТП на переезде под Ярославлем
1 апреля, 16:25
 
ПроисшествияЯрославская областьСледственный комитет России (СК РФ)Столкновение автобуса с поездом в Ярославской области
 
 
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