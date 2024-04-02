Рейтинг@Mail.ru
РЖД выплатят средства близким погибших в ДТП в Ярославской области - РИА Новости, 02.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:55 02.04.2024 (обновлено: 14:13 02.04.2024)
https://ria.ru/20240402/dtp-1937318272.html
РЖД выплатят средства близким погибших в ДТП в Ярославской области
РЖД выплатят средства близким погибших в ДТП в Ярославской области - РИА Новости, 02.04.2024
РЖД выплатят средства близким погибших в ДТП в Ярославской области
Холдинг "Российские железные дороги" (РЖД) выплатит по 3 миллиона рублей родным и близким погибших в ДТП на переезде в Ярославской области, сообщили в компании. РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T12:55
2024-04-02T14:13
происшествия
ярославская область
ржд
столкновение автобуса с поездом в ярославской области
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/01/1937153053_0:0:1170:658_1920x0_80_0_0_65493643ed100db1cfa610dfe298fa42.jpg
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Холдинг "Российские железные дороги" (РЖД) выплатит по 3 миллиона рублей родным и близким погибших в ДТП на переезде в Ярославской области, сообщили в компании. "Искренне соболезнуем родным и близким погибших в ДТП на переезде в Ярославской области. Приняли решение выплатить родственникам по 3 миллиона рублей", - говорится в сообщении. РЖД оказывают всестороннее содействие следствию в установлении всех деталей происшествия.
https://ria.ru/20240402/dispetcher-1937234370.html
ярославская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/01/1937153053_147:0:1024:658_1920x0_80_0_0_7261b0b5893cedec023e95015592afd3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ярославская область, ржд, столкновение автобуса с поездом в ярославской области
Происшествия, Ярославская область, РЖД, Столкновение автобуса с поездом в Ярославской области
РЖД выплатят средства близким погибших в ДТП в Ярославской области

РЖД выплатят по три миллиона рублей близким погибших в ДТП в Ярославской области

© Фото : МВД РоссииНа месте ДТП с участием поезда и автобуса в Ярославской области
На месте ДТП с участием поезда и автобуса в Ярославской области - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© Фото : МВД России
На месте ДТП с участием поезда и автобуса в Ярославской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Холдинг "Российские железные дороги" (РЖД) выплатит по 3 миллиона рублей родным и близким погибших в ДТП на переезде в Ярославской области, сообщили в компании.
"Искренне соболезнуем родным и близким погибших в ДТП на переезде в Ярославской области. Приняли решение выплатить родственникам по 3 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
РЖД оказывают всестороннее содействие следствию в установлении всех деталей происшествия.
Сотрудники МЧС РФ работают на месте ДТП на железнодорожном переезде возле села Берендеево в Переславском районе Ярославской области
Диспетчер переезда, где поезд столкнулся с автобусом, был пьян
Вчера, 05:18
 
ПроисшествияЯрославская областьРЖДСтолкновение автобуса с поездом в Ярославской области
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала