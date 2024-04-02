https://ria.ru/20240402/dtp-1937318272.html

РЖД выплатят средства близким погибших в ДТП в Ярославской области

РЖД выплатят средства близким погибших в ДТП в Ярославской области - РИА Новости, 02.04.2024

РЖД выплатят средства близким погибших в ДТП в Ярославской области

Холдинг "Российские железные дороги" (РЖД) выплатит по 3 миллиона рублей родным и близким погибших в ДТП на переезде в Ярославской области, сообщили в компании. РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T12:55

2024-04-02T12:55

2024-04-02T14:13

происшествия

ярославская область

ржд

столкновение автобуса с поездом в ярославской области

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Холдинг "Российские железные дороги" (РЖД) выплатит по 3 миллиона рублей родным и близким погибших в ДТП на переезде в Ярославской области, сообщили в компании. "Искренне соболезнуем родным и близким погибших в ДТП на переезде в Ярославской области. Приняли решение выплатить родственникам по 3 миллиона рублей", - говорится в сообщении. РЖД оказывают всестороннее содействие следствию в установлении всех деталей происшествия.

https://ria.ru/20240402/dispetcher-1937234370.html

ярославская область

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Кирилл Волков

происшествия, ярославская область, ржд, столкновение автобуса с поездом в ярославской области