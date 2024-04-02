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Мэр Переславля объявил траур из-за столкновения поезда и автобуса
Мэр Переславля объявил траур из-за столкновения поезда и автобуса - РИА Новости, 02.04.2024
Мэр Переславля объявил траур из-за столкновения поезда и автобуса
Мэр Переславля-Залесского Ярославской области Дмитрий Зяблицкий в своем Telegram-канале объявил 3 апреля днем траура из-за произошедшего на железнодорожном... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T11:31
2024-04-02T11:31
2024-04-02T14:13
происшествия
авто
ярославская область
переславль-залесский
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михаил евраев
северная железная дорога
северо-западная транспортная прокуратура
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ЯРОСЛАВЛЬ, 2 апр – РИА Новости. Мэр Переславля-Залесского Ярославской области Дмитрий Зяблицкий в своем Telegram-канале объявил 3 апреля днем траура из-за произошедшего на железнодорожном переезде столкновения пассажирского поезда и автобуса, где погибли семь человек. "В память о жертвах страшного ДТП на железнодорожном переезде в селе Берендеево объявляем 3 апреля в нашем городском округе днем траура. Все развлекательные мероприятия отменены. Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким погибших. Весь округ скорбит вместе с вами", - написал Зяблицкий.По данным Северной железной дороги, 1 апреля в 14.36 мск на регулируемом железнодорожном переезде между станциями Шушково и Берендеево Северной железной дороги в Ярославской области водитель автобуса выехал на пути перед приближающимся пассажирским поездом №15 сообщением "Архангельск - Москва". Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, столкновения избежать не удалось. Северо-Западная транспортная прокуратура уточнила, что, предварительно, автобус не смог вовремя покинуть пути из-за технической поломки. По уточненным данным МЧС РФ, в ДТП погибли шесть пассажиров автобуса и водитель. Пострадал машинист поезда. Позднее губернатор Михаил Евраев сообщил, что диспетчер переезда был пьян – он поднял шлагбаум и допустил проезд автобуса, хотя шел поезд.
https://ria.ru/20240401/dispetcher-1937200791.html
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Происшествия, Авто, Ярославская область, Переславль-Залесский, Россия, Михаил Евраев, Северная железная дорога, Северо-Западная транспортная прокуратура, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия – Радио Sputnik, Столкновение автобуса с поездом в Ярославской области
Мэр Переславля объявил траур из-за столкновения поезда и автобуса
В Переславле объявили день траура после ДТП на переезде с семи погибшими