Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил о потере 80% генерирующих мощностей
Украинский энергохолдинг ДТЭК потерял 80% мощностей из-за ударов ВС России
Киев. Архивное фото
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Удары по украинским теплоэлектростанциям привели к потере 80 процентов генерирующих мощностей, заявил местный энергохолдинг ДТЭК.
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"Восемьдесят процентов генерирующих мощностей компании потеряны. Пять из шести наших ТЭС серьезно повреждены. Ситуация очень тяжелая", — говорится в публикации в Telegram-канале.
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Компания обнародовала видео с последствиями последних атак на одну из теплоэлектростанций. Утверждается, что удары по ТЭС пришлись с 22 по 29 марта.
Российские войска 22 марта нанесли массированный удар ракетами и беспилотниками по объектам энергетики и ВПК Украины. Взрывы были слышны в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Винницкой и Львовской областях, а также в Киеве, Харькове, Кривом Роге и Сумах. Местные СМИ сообщали о перебоях со светом в Одессе, Кировограде, Днепропетровской и Полтавской областях.
Глава украинской национальной энергокомпании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявлял, что энергетическая система страны подверглась крупнейшей атаке "за все время". По его словам, комбинированные удары поразили ряд тепловых и гидроэлектростанций. Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщал о поражении нескольких ТЭС, на станциях серьезно повредилось оборудование. Компания "Укргидроэнерго" заявляла, что зафиксирован удар по Днепрогэс и плотине, расположенной в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. Верхняя часть здания полностью уничтожена, для восстановления электростанции до проектного состояния потребуются годы.
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