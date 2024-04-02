https://ria.ru/20240402/dtek-1937457084.html

Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил о потере 80% генерирующих мощностей

Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил о потере 80% генерирующих мощностей - РИА Новости, 03.04.2024

Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил о потере 80% генерирующих мощностей

Удары по украинским теплоэлектростанциям привели к потере 80 процентов генерирующих мощностей, заявил местный энергохолдинг ДТЭК. РИА Новости, 03.04.2024

2024-04-02T22:41

2024-04-02T22:41

2024-04-03T00:14

в мире

россия

украина

хмельницкий (город)

дмитрий песков

дтэк

вооруженные силы украины

укрэнерго

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/02/1937417248_0:296:3114:2048_1920x0_80_0_0_16fd59a9770355e40d5925922d8f6c43.jpg

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Удары по украинским теплоэлектростанциям привели к потере 80 процентов генерирующих мощностей, заявил местный энергохолдинг ДТЭК."Восемьдесят процентов генерирующих мощностей компании потеряны. Пять из шести наших ТЭС серьезно повреждены. Ситуация очень тяжелая", — говорится в публикации в Telegram-канале.Компания обнародовала видео с последствиями последних атак на одну из теплоэлектростанций. Утверждается, что удары по ТЭС пришлись с 22 по 29 марта. Российские войска 22 марта нанесли массированный удар ракетами и беспилотниками по объектам энергетики и ВПК Украины. Взрывы были слышны в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Винницкой и Львовской областях, а также в Киеве, Харькове, Кривом Роге и Сумах. Местные СМИ сообщали о перебоях со светом в Одессе, Кировограде, Днепропетровской и Полтавской областях.Глава украинской национальной энергокомпании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявлял, что энергетическая система страны подверглась крупнейшей атаке "за все время". По его словам, комбинированные удары поразили ряд тепловых и гидроэлектростанций. Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщал о поражении нескольких ТЭС, на станциях серьезно повредилось оборудование. Компания "Укргидроэнерго" заявляла, что зафиксирован удар по Днепрогэс и плотине, расположенной в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. Верхняя часть здания полностью уничтожена, для восстановления электростанции до проектного состояния потребуются годы.

https://ria.ru/20240330/tes-1936766311.html

https://ria.ru/20240329/spetsoperatsiya-1936519559.html

россия

украина

хмельницкий (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, хмельницкий (город), дмитрий песков, дтэк, вооруженные силы украины, укрэнерго