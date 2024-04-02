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Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил о потере 80% генерирующих мощностей - РИА Новости, 03.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
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22:41 02.04.2024 (обновлено: 00:14 03.04.2024)
https://ria.ru/20240402/dtek-1937457084.html
Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил о потере 80% генерирующих мощностей
Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил о потере 80% генерирующих мощностей - РИА Новости, 03.04.2024
Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил о потере 80% генерирующих мощностей
Удары по украинским теплоэлектростанциям привели к потере 80 процентов генерирующих мощностей, заявил местный энергохолдинг ДТЭК. РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-02T22:41
2024-04-03T00:14
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Удары по украинским теплоэлектростанциям привели к потере 80 процентов генерирующих мощностей, заявил местный энергохолдинг ДТЭК.&quot;Восемьдесят процентов генерирующих мощностей компании потеряны. Пять из шести наших ТЭС серьезно повреждены. Ситуация очень тяжелая&quot;, — говорится в публикации в Telegram-канале.Компания обнародовала видео с последствиями последних атак на одну из теплоэлектростанций. Утверждается, что удары по ТЭС пришлись с 22 по 29 марта. Российские войска 22 марта нанесли массированный удар ракетами и беспилотниками по объектам энергетики и ВПК Украины. Взрывы были слышны в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Винницкой и Львовской областях, а также в Киеве, Харькове, Кривом Роге и Сумах. Местные СМИ сообщали о перебоях со светом в Одессе, Кировограде, Днепропетровской и Полтавской областях.Глава украинской национальной энергокомпании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявлял, что энергетическая система страны подверглась крупнейшей атаке "за все время". По его словам, комбинированные удары поразили ряд тепловых и гидроэлектростанций. Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщал о поражении нескольких ТЭС, на станциях серьезно повредилось оборудование. Компания "Укргидроэнерго" заявляла, что зафиксирован удар по Днепрогэс и плотине, расположенной в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. Верхняя часть здания полностью уничтожена, для восстановления электростанции до проектного состояния потребуются годы.
https://ria.ru/20240330/tes-1936766311.html
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в мире, россия, украина, хмельницкий (город), дмитрий песков, дтэк, вооруженные силы украины, укрэнерго
В мире, Россия, Украина, Хмельницкий (город), Дмитрий Песков, ДТЭК, Вооруженные силы Украины, Укрэнерго, Специальная военная операция на Украине
Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил о потере 80% генерирующих мощностей

Украинский энергохолдинг ДТЭК потерял 80% мощностей из-за ударов ВС России

© AFP 2024 / BULENT KILICКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© AFP 2024 / BULENT KILIC
Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Удары по украинским теплоэлектростанциям привели к потере 80 процентов генерирующих мощностей, заявил местный энергохолдинг ДТЭК.
«

"Восемьдесят процентов генерирующих мощностей компании потеряны. Пять из шести наших ТЭС серьезно повреждены. Ситуация очень тяжелая", — говорится в публикации в Telegram-канале.

Змиёвская тепловая электрическая станция - РИА Новости, 1920, 30.03.2024
СМИ: Змиёвская ТЭС в Харьковской области полностью разрушена
30 марта, 01:52
Компания обнародовала видео с последствиями последних атак на одну из теплоэлектростанций. Утверждается, что удары по ТЭС пришлись с 22 по 29 марта.
Российские войска 22 марта нанесли массированный удар ракетами и беспилотниками по объектам энергетики и ВПК Украины. Взрывы были слышны в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Винницкой и Львовской областях, а также в Киеве, Харькове, Кривом Роге и Сумах. Местные СМИ сообщали о перебоях со светом в Одессе, Кировограде, Днепропетровской и Полтавской областях.
Глава украинской национальной энергокомпании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявлял, что энергетическая система страны подверглась крупнейшей атаке "за все время". По его словам, комбинированные удары поразили ряд тепловых и гидроэлектростанций. Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщал о поражении нескольких ТЭС, на станциях серьезно повредилось оборудование. Компания "Укргидроэнерго" заявляла, что зафиксирован удар по Днепрогэс и плотине, расположенной в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. Верхняя часть здания полностью уничтожена, для восстановления электростанции до проектного состояния потребуются годы.
Пожар после удара по ДнепроГЭС - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
Эксперт рассказал о цели ударов по энергообъектам Украины
29 марта, 06:09
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаХмельницкий (город)Дмитрий ПесковДТЭКВооруженные силы УкраиныУкрэнерго
 
 
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