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В Киеве объявили о создании дронов большой дальности - РИА Новости, 02.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:14 02.04.2024 (обновлено: 04:29 02.04.2024)
https://ria.ru/20240402/drony-1937232165.html
В Киеве объявили о создании дронов большой дальности
В Киеве объявили о создании дронов большой дальности - РИА Новости, 02.04.2024
В Киеве объявили о создании дронов большой дальности
У Украины появились дроны с дальностью полета более тысячи километров, с таким утверждением в интервью Welt выступил министр цифровой трансформации страны... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T04:14
2024-04-02T04:29
специальная военная операция на украине
в мире
украина
михаил федоров
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. У Украины появились дроны с дальностью полета более тысячи километров, с таким утверждением в интервью Welt выступил министр цифровой трансформации страны Михаил Федоров."Большинство используемых (ВСУ. — Прим. ред.) беспилотников имеют радиус действия от 700 до 1000 километров. Но сейчас есть модели, которые могут летать на расстояние более 1000 километров", — заявил он.По словам чиновника, к концу года на поле боя следует ожидать появления первых дронов с искусственным интеллектом.Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский назвал развитие беспилотных систем Украины и подготовку операторов своим приоритетом.
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в мире, украина, михаил федоров, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Михаил Федоров, Вооруженные силы Украины
В Киеве объявили о создании дронов большой дальности

Министр Федоров заявил о дронах у ВСУ с дальностью более тысячи километров

© Фото : Роман Старовойт / TelegramДрон ВСУ, сбитый в Суджанском районе
Дрон ВСУ, сбитый в Суджанском районе - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© Фото : Роман Старовойт / Telegram
Дрон ВСУ, сбитый в Суджанском районе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. У Украины появились дроны с дальностью полета более тысячи километров, с таким утверждением в интервью Welt выступил министр цифровой трансформации страны Михаил Федоров.
"Большинство используемых (ВСУ. — Прим. ред.) беспилотников имеют радиус действия от 700 до 1000 километров. Но сейчас есть модели, которые могут летать на расстояние более 1000 километров", — заявил он.
По словам чиновника, к концу года на поле боя следует ожидать появления первых дронов с искусственным интеллектом.
Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский назвал развитие беспилотных систем Украины и подготовку операторов своим приоритетом.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаМихаил ФедоровВооруженные силы Украины
 
 
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