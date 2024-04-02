https://ria.ru/20240402/drony-1937232165.html

В Киеве объявили о создании дронов большой дальности

В Киеве объявили о создании дронов большой дальности - РИА Новости, 02.04.2024

В Киеве объявили о создании дронов большой дальности

У Украины появились дроны с дальностью полета более тысячи километров, с таким утверждением в интервью Welt выступил министр цифровой трансформации страны... РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T04:14

2024-04-02T04:14

2024-04-02T04:29

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в мире

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михаил федоров

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. У Украины появились дроны с дальностью полета более тысячи километров, с таким утверждением в интервью Welt выступил министр цифровой трансформации страны Михаил Федоров."Большинство используемых (ВСУ. — Прим. ред.) беспилотников имеют радиус действия от 700 до 1000 километров. Но сейчас есть модели, которые могут летать на расстояние более 1000 километров", — заявил он.По словам чиновника, к концу года на поле боя следует ожидать появления первых дронов с искусственным интеллектом.Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский назвал развитие беспилотных систем Украины и подготовку операторов своим приоритетом.

https://ria.ru/20240401/drony-1937018545.html

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в мире, украина, михаил федоров, вооруженные силы украины