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В Донецке из-за обстрела повреждено здание администрации - РИА Новости, 02.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:50 02.04.2024 (обновлено: 11:05 02.04.2024)
https://ria.ru/20240402/donetsk-1937263785.html
В Донецке из-за обстрела повреждено здание администрации
В Донецке из-за обстрела повреждено здание администрации - РИА Новости, 02.04.2024
В Донецке из-за обстрела повреждено здание администрации
Здание администрации, ряд многоквартирных и частных домов повреждены при украинском обстреле ночью Киевского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T09:50
2024-04-02T11:05
донецк
донецкая народная республика
киев
алексей кулемзин (донецк)
специальная военная операция на украине
происшествия
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ДОНЕЦК, 2 апр – РИА Новости. Здание администрации, ряд многоквартирных и частных домов повреждены при украинском обстреле ночью Киевского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "Во время ночного обстрела Киевского района в результате прямого попадания в многоквартирные дома по улицам Политбойцов и Миронова нарушено остекление. В здании администрации по проспекту Киевскому повреждены фасад и остекление", - написал Кулемзин. Также повреждения кровли, фасадов, остекления и водопровода получил ряд частных домов по улице Маршака, уточнил мэр. Ранее сообщалось, что обстрел Киевского района Донецка был совершен накануне в 22.45 мск, было выпущено семь снарядов из РСЗО. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
https://ria.ru/20240402/obstrely-1937262903.html
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донецк
донецкая народная республика
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донецк, донецкая народная республика, киев, алексей кулемзин (донецк), происшествия
Донецк, Донецкая Народная Республика, Киев, Алексей Кулемзин (Донецк), Специальная военная операция на Украине, Происшествия
В Донецке из-за обстрела повреждено здание администрации

В Донецке из-за обстрела повреждены здание администрации и многоквартирные дома

© Фото : Алексей КулемZин/TelegramПоследствия обстрела Киевского района Донецка. 2 апреля 2024
Последствия обстрела Киевского района Донецка. 2 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© Фото : Алексей КулемZин/Telegram
Последствия обстрела Киевского района Донецка. 2 апреля 2024
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ДОНЕЦК, 2 апр – РИА Новости. Здание администрации, ряд многоквартирных и частных домов повреждены при украинском обстреле ночью Киевского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале.
"Во время ночного обстрела Киевского района в результате прямого попадания в многоквартирные дома по улицам Политбойцов и Миронова нарушено остекление. В здании администрации по проспекту Киевскому повреждены фасад и остекление", - написал Кулемзин.
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Также повреждения кровли, фасадов, остекления и водопровода получил ряд частных домов по улице Маршака, уточнил мэр.
Ранее сообщалось, что обстрел Киевского района Донецка был совершен накануне в 22.45 мск, было выпущено семь снарядов из РСЗО.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаКиевАлексей Кулемзин (Донецк)Происшествия
 
 
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