https://ria.ru/20240402/donetsk-1937263785.html
В Донецке из-за обстрела повреждено здание администрации
В Донецке из-за обстрела повреждено здание администрации - РИА Новости, 02.04.2024
В Донецке из-за обстрела повреждено здание администрации
Здание администрации, ряд многоквартирных и частных домов повреждены при украинском обстреле ночью Киевского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T09:50
2024-04-02T09:50
2024-04-02T11:05
донецк
донецкая народная республика
киев
алексей кулемзин (донецк)
специальная военная операция на украине
происшествия
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ДОНЕЦК, 2 апр – РИА Новости. Здание администрации, ряд многоквартирных и частных домов повреждены при украинском обстреле ночью Киевского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "Во время ночного обстрела Киевского района в результате прямого попадания в многоквартирные дома по улицам Политбойцов и Миронова нарушено остекление. В здании администрации по проспекту Киевскому повреждены фасад и остекление", - написал Кулемзин. Также повреждения кровли, фасадов, остекления и водопровода получил ряд частных домов по улице Маршака, уточнил мэр. Ранее сообщалось, что обстрел Киевского района Донецка был совершен накануне в 22.45 мск, было выпущено семь снарядов из РСЗО. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
https://ria.ru/20240402/obstrely-1937262903.html
https://ria.ru/20230918/vzryv-1896995214.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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В Донецке из-за обстрела повреждено здание администрации
В Донецке из-за обстрела повреждены здание администрации и многоквартирные дома