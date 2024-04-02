https://ria.ru/20240402/donetsk-1937263785.html

В Донецке из-за обстрела повреждено здание администрации

В Донецке из-за обстрела повреждено здание администрации - РИА Новости, 02.04.2024

В Донецке из-за обстрела повреждено здание администрации

Здание администрации, ряд многоквартирных и частных домов повреждены при украинском обстреле ночью Киевского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T09:50

2024-04-02T09:50

2024-04-02T11:05

донецк

донецкая народная республика

киев

алексей кулемзин (донецк)

специальная военная операция на украине

происшествия

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ДОНЕЦК, 2 апр – РИА Новости. Здание администрации, ряд многоквартирных и частных домов повреждены при украинском обстреле ночью Киевского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "Во время ночного обстрела Киевского района в результате прямого попадания в многоквартирные дома по улицам Политбойцов и Миронова нарушено остекление. В здании администрации по проспекту Киевскому повреждены фасад и остекление", - написал Кулемзин. Также повреждения кровли, фасадов, остекления и водопровода получил ряд частных домов по улице Маршака, уточнил мэр. Ранее сообщалось, что обстрел Киевского района Донецка был совершен накануне в 22.45 мск, было выпущено семь снарядов из РСЗО. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.

https://ria.ru/20240402/obstrely-1937262903.html

https://ria.ru/20230918/vzryv-1896995214.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецк, донецкая народная республика, киев, алексей кулемзин (донецк), происшествия