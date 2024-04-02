Диспетчер переезда, где поезд столкнулся с автобусом, был пьян
Губернатор Евраев: диспетчер переезда, где случилось ДТП с автобусом, был пьян
© Пресс-служба МЧС РФ | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС РФ работают на месте ДТП на железнодорожном переезде возле села Берендеево в Переславском районе Ярославской области
© Пресс-служба МЧС РФ
Сотрудники МЧС РФ работают на месте ДТП на железнодорожном переезде возле села Берендеево в Переславском районе Ярославской области
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Диспетчер переезда в Ярославской области, где столкнулись автобус и поезд, был пьян и допустил проезд автобуса, хотя шел поезд, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Ярославской области Михаил Евраев
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"Установлены предварительные причины ДТП под Переславлем-Залесским. Диспетчер переезда находился на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения. Он допустил автобус на переезд, подняв шлагбаум для въезда и подавая разрешительные сигналы", — написал он.
Обстоятельства ДТП
По данным Северной железной дороги, в понедельник в 14.36 мск на регулируемом железнодорожном переезде между станциями Шушково и Берендеево в Ярославской области водитель автобуса выехал на пути перед приближающимся пассажирским поездом №15 сообщением Архангельск – Москва.
Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние оказалось слишком мало, произошло столкновение. В ДТП погибли шесть пассажиров автобуса и водитель. Пострадал машинист поезда.
Причина случившегося и уголовные дела
Вероятной причиной ЧП была техническая поломка автобуса, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура.
МВД по Ярославской области возбудило уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшее гибель людей. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц".
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