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Диспетчер переезда, где поезд столкнулся с автобусом, был пьян - РИА Новости, 02.04.2024
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05:18 02.04.2024
https://ria.ru/20240402/dispetcher-1937234370.html
Диспетчер переезда, где поезд столкнулся с автобусом, был пьян
Диспетчер переезда, где поезд столкнулся с автобусом, был пьян - РИА Новости, 02.04.2024
Диспетчер переезда, где поезд столкнулся с автобусом, был пьян
Диспетчер переезда в Ярославской области, где столкнулись автобус и поезд, был пьян и допустил проезд автобуса, хотя шел поезд, сообщил в своем Telegram-канале... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T05:18
2024-04-02T05:18
происшествия
москва
ярославская область
архангельск
михаил евраев
северная железная дорога
северо-западная транспортная прокуратура
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Диспетчер переезда в Ярославской области, где столкнулись автобус и поезд, был пьян и допустил проезд автобуса, хотя шел поезд, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Ярославской области Михаил Евраев&quot;Установлены предварительные причины ДТП под Переславлем-Залесским. Диспетчер переезда находился на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения. Он допустил автобус на переезд, подняв шлагбаум для въезда и подавая разрешительные сигналы&quot;, — написал он.Обстоятельства ДТППо данным Северной железной дороги, в понедельник в 14.36 мск на регулируемом железнодорожном переезде между станциями Шушково и Берендеево в Ярославской области водитель автобуса выехал на пути перед приближающимся пассажирским поездом №15 сообщением Архангельск – Москва.Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние оказалось слишком мало, произошло столкновение. В ДТП погибли шесть пассажиров автобуса и водитель. Пострадал машинист поезда.Причина случившегося и уголовные делаВероятной причиной ЧП была техническая поломка автобуса, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура.МВД по Ярославской области возбудило уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшее гибель людей. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц".Задержки поездовПосле ДТП от графика отстали четыре поезда: №15 Архангельск – Москва, №375 Воркута — Москва, №77 Абакан — Москва и №103 Ярославль — Москва. Позднее все поезда кроме столкнувшегося с автобусом отправили в столицу.Пассажиров попавшего в ДТП поезда № 15 Архангельск — Москва отправили в пункт назначения другими поездами, обеспечив питанием.
https://ria.ru/20240402/poezd-1937233054.html
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происшествия, москва, ярославская область, архангельск, михаил евраев, северная железная дорога, северо-западная транспортная прокуратура
Происшествия, Москва, Ярославская область, Архангельск, Михаил Евраев, Северная железная дорога, Северо-Западная транспортная прокуратура
Диспетчер переезда, где поезд столкнулся с автобусом, был пьян

Губернатор Евраев: диспетчер переезда, где случилось ДТП с автобусом, был пьян

© Пресс-служба МЧС РФ | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС РФ работают на месте ДТП на железнодорожном переезде возле села Берендеево в Переславском районе Ярославской области
Сотрудники МЧС РФ работают на месте ДТП на железнодорожном переезде возле села Берендеево в Переславском районе Ярославской области
© Пресс-служба МЧС РФ
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Сотрудники МЧС РФ работают на месте ДТП на железнодорожном переезде возле села Берендеево в Переславском районе Ярославской области
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Диспетчер переезда в Ярославской области, где столкнулись автобус и поезд, был пьян и допустил проезд автобуса, хотя шел поезд, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Ярославской области Михаил Евраев
«

"Установлены предварительные причины ДТП под Переславлем-Залесским. Диспетчер переезда находился на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения. Он допустил автобус на переезд, подняв шлагбаум для въезда и подавая разрешительные сигналы", — написал он.

Обстоятельства ДТП

По данным Северной железной дороги, в понедельник в 14.36 мск на регулируемом железнодорожном переезде между станциями Шушково и Берендеево в Ярославской области водитель автобуса выехал на пути перед приближающимся пассажирским поездом №15 сообщением АрхангельскМосква.
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Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние оказалось слишком мало, произошло столкновение. В ДТП погибли шесть пассажиров автобуса и водитель. Пострадал машинист поезда.

Причина случившегося и уголовные дела

Вероятной причиной ЧП была техническая поломка автобуса, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура.
МВД по Ярославской области возбудило уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшее гибель людей. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц".
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Задержки поездов

После ДТП от графика отстали четыре поезда: №15 Архангельск – Москва, №375 Воркута — Москва, №77 Абакан — Москва и №103 Ярославль — Москва. Позднее все поезда кроме столкнувшегося с автобусом отправили в столицу.
Пассажиров попавшего в ДТП поезда № 15 Архангельск — Москва отправили в пункт назначения другими поездами, обеспечив питанием.
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ПроисшествияМоскваЯрославская областьАрхангельскМихаил ЕвраевСеверная железная дорогаСеверо-Западная транспортная прокуратура
 
 
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