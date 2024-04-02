https://ria.ru/20240402/dispetcher-1937234370.html

Диспетчер переезда, где поезд столкнулся с автобусом, был пьян

Диспетчер переезда, где поезд столкнулся с автобусом, был пьян - РИА Новости, 02.04.2024

Диспетчер переезда, где поезд столкнулся с автобусом, был пьян

Диспетчер переезда в Ярославской области, где столкнулись автобус и поезд, был пьян и допустил проезд автобуса, хотя шел поезд, сообщил в своем Telegram-канале... РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T05:18

2024-04-02T05:18

2024-04-02T05:18

происшествия

москва

ярославская область

архангельск

михаил евраев

северная железная дорога

северо-западная транспортная прокуратура

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Диспетчер переезда в Ярославской области, где столкнулись автобус и поезд, был пьян и допустил проезд автобуса, хотя шел поезд, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Ярославской области Михаил Евраев"Установлены предварительные причины ДТП под Переславлем-Залесским. Диспетчер переезда находился на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения. Он допустил автобус на переезд, подняв шлагбаум для въезда и подавая разрешительные сигналы", — написал он.Обстоятельства ДТППо данным Северной железной дороги, в понедельник в 14.36 мск на регулируемом железнодорожном переезде между станциями Шушково и Берендеево в Ярославской области водитель автобуса выехал на пути перед приближающимся пассажирским поездом №15 сообщением Архангельск – Москва.Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние оказалось слишком мало, произошло столкновение. В ДТП погибли шесть пассажиров автобуса и водитель. Пострадал машинист поезда.Причина случившегося и уголовные делаВероятной причиной ЧП была техническая поломка автобуса, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура.МВД по Ярославской области возбудило уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшее гибель людей. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц".Задержки поездовПосле ДТП от графика отстали четыре поезда: №15 Архангельск – Москва, №375 Воркута — Москва, №77 Абакан — Москва и №103 Ярославль — Москва. Позднее все поезда кроме столкнувшегося с автобусом отправили в столицу.Пассажиров попавшего в ДТП поезда № 15 Архангельск — Москва отправили в пункт назначения другими поездами, обеспечив питанием.

https://ria.ru/20240402/poezd-1937233054.html

https://ria.ru/20240302/poezd-1930661234.html

https://ria.ru/20240212/avariya-1926948164.html

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архангельск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

происшествия, москва, ярославская область, архангельск, михаил евраев, северная железная дорога, северо-западная транспортная прокуратура