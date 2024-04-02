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ВС Италии подтвердил приговор врачу, признанной виновной в смерти пациента
ВС Италии подтвердил приговор врачу, признанной виновной в смерти пациента - РИА Новости, 02.04.2024
ВС Италии подтвердил приговор врачу, признанной виновной в смерти пациента
Верховный кассационный суд Италии подтвердил приговор врачу из Болоньи, признанной виновной в неисполнении служебных обязанностей после того, как... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T11:59
2024-04-02T11:59
2024-04-02T12:03
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РИМ, 2 апр – РИА Новости. Верховный кассационный суд Италии подтвердил приговор врачу из Болоньи, признанной виновной в неисполнении служебных обязанностей после того, как проконсультировала по телефону пациента, который вскоре скончался, сообщает газета il Messaggero. По информации газеты, мужчина обратился в экстренную службу с жалобами на "сильное жжение в области грудины, отдающее болью в руки и пальцы". Дежурный врач поставила ему диагноз "гастроэнтерит", однако итальянец вскоре скончался от инфаркта. Суд первичной инстанции оправдал врача по статье об убийстве, но приговорил ее к четырем месяцам заключения и временному запрету на работу на аналогичный срок по статье о неисполнении служебных обязанностей. Суд постановил, что право на здоровье влечет за собой обязанность врача на государственной службе по защите пациента. Таким образом, преступление болонского специалиста состояло в том, что она отказалась посетить пациента на дому, несмотря на его просьбу, и неверно оценила серьезность его состояния, что поставило жизнь человека под угрозу. "Судьи сослались на норму 1991 года, согласно которой дежурный врач должен оставаться доступным "для проведения осмотров на дому на территориальном уровне", а во время смены "обязан осуществлять в кратчайшие сроки все посещения, запрошенные напрямую" пользователями", - приводит газеты выдержки из решения суда. Подобный вердикт, пишет il Messaggero, грозит последствиями для семейных терапевтов и дежурных медиков, которые не склонны выезжать на вызовы на дом к своим пациентам, на что также накладывается проблема всеобщего дефицита врачей в Италии. Это означает, что в случае тяжелого состояния пациентов личный визит врача становится обязательным, а отказ от посещения становится нарушением.
https://ria.ru/20231230/skandal-1919094232.html
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италия, болонья, в мире
ВС Италии подтвердил приговор врачу, признанной виновной в смерти пациента
ВС Италии подтвердил приговор врачу, поставившей диагноз по телефону
РИМ, 2 апр – РИА Новости.
Верховный кассационный суд Италии подтвердил приговор врачу из Болоньи, признанной виновной в неисполнении служебных обязанностей после того, как проконсультировала по телефону пациента, который вскоре скончался, сообщает газета il Messaggero.
По информации газеты, мужчина обратился в экстренную службу с жалобами на "сильное жжение в области грудины, отдающее болью в руки и пальцы". Дежурный врач поставила ему диагноз "гастроэнтерит", однако итальянец вскоре скончался от инфаркта.
Суд первичной инстанции оправдал врача по статье об убийстве, но приговорил ее к четырем месяцам заключения и временному запрету на работу на аналогичный срок по статье о неисполнении служебных обязанностей.
Суд постановил, что право на здоровье влечет за собой обязанность врача на государственной службе по защите пациента. Таким образом, преступление болонского специалиста состояло в том, что она отказалась посетить пациента на дому, несмотря на его просьбу, и неверно оценила серьезность его состояния, что поставило жизнь человека под угрозу.
"Судьи сослались на норму 1991 года, согласно которой дежурный врач должен оставаться доступным "для проведения осмотров на дому на территориальном уровне", а во время смены "обязан осуществлять в кратчайшие сроки все посещения, запрошенные напрямую" пользователями", - приводит газеты выдержки из решения суда.
Подобный вердикт, пишет il Messaggero, грозит последствиями для семейных терапевтов и дежурных медиков, которые не склонны выезжать на вызовы на дом к своим пациентам, на что также накладывается проблема всеобщего дефицита врачей в Италии. Это означает, что в случае тяжелого состояния пациентов личный визит врача становится обязательным, а отказ от посещения становится нарушением.