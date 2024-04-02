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В Ленинградскую область прибыли 200 белгородских школьников - РИА Новости, 02.04.2024
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17:54 02.04.2024 (обновлено: 17:57 02.04.2024)
https://ria.ru/20240402/deti-1937402458.html
В Ленинградскую область прибыли 200 белгородских школьников
В Ленинградскую область прибыли 200 белгородских школьников - РИА Новости, 02.04.2024
В Ленинградскую область прибыли 200 белгородских школьников
Двести детей из Белгородской области прибыли в Ленинградскую область во вторник, сообщил губернатор Александр Дрозденко в своем Telegram-канале. РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T17:54
2024-04-02T17:57
общество
белгородская область
ленинградская область
россия
александр дрозденко
вячеслав гладков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 апр – РИА Новости. Двести детей из Белгородской области прибыли в Ленинградскую область во вторник, сообщил губернатор Александр Дрозденко в своем Telegram-канале. "Встречаем в Вырице спецпоезд: 200 школьников из Белгородской области с 5 по 11 класс и сопровождающие. Родные могут быть спокойны – все, от вожатых и работников столовой до начальника лагеря и моего заместителя по соцвопросам, понимают, что ребята должны по-настоящему отдохнуть и в спокойной обстановке набраться сил", – написал он. Как отметил Дрозденко, первым делом белгородских детей повели в столовую, где им предложили гуляш с гречей, витаминный салат и чай. "Добро пожаловать в Ленинградскую область!" – заключил губернатор. Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что принято решение вывезти в другие субъекты России около 9 тысяч детей из-за обстрелов со стороны Украины, 8 тысяч ребят из приграничных районов уже находятся за пределами Белгородской области. Пока их планируют разместить на три недели, но при необходимости этот срок могут продлить до лета. В понедельник Гладков отметил, что попросит коллег-губернаторов разместить еще 1,5 тысячи белгородских детей.
https://ria.ru/20240402/deti-1937315555.html
https://ria.ru/20240329/belgorod-1936748273.html
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общество, белгородская область, ленинградская область, россия, александр дрозденко, вячеслав гладков
Общество, Белгородская область, Ленинградская область, Россия, Александр Дрозденко, Вячеслав Гладков
В Ленинградскую область прибыли 200 белгородских школьников

В Ленинградскую область спецпоездом прибыли 200 белгородских школьников

© Фото : Александр ДроZденко/TelegramШкольники из Белгородской области прибыли в Вырицу. 2 апреля 2024
Школьники из Белгородской области прибыли в Вырицу. 2 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© Фото : Александр ДроZденко/Telegram
Школьники из Белгородской области прибыли в Вырицу. 2 апреля 2024
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 апр – РИА Новости. Двести детей из Белгородской области прибыли в Ленинградскую область во вторник, сообщил губернатор Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.
"Встречаем в Вырице спецпоезд: 200 школьников из Белгородской области с 5 по 11 класс и сопровождающие. Родные могут быть спокойны – все, от вожатых и работников столовой до начальника лагеря и моего заместителя по соцвопросам, понимают, что ребята должны по-настоящему отдохнуть и в спокойной обстановке набраться сил", – написал он.
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Как отметил Дрозденко, первым делом белгородских детей повели в столовую, где им предложили гуляш с гречей, витаминный салат и чай.
"Добро пожаловать в Ленинградскую область!" – заключил губернатор.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что принято решение вывезти в другие субъекты России около 9 тысяч детей из-за обстрелов со стороны Украины, 8 тысяч ребят из приграничных районов уже находятся за пределами Белгородской области. Пока их планируют разместить на три недели, но при необходимости этот срок могут продлить до лета. В понедельник Гладков отметил, что попросит коллег-губернаторов разместить еще 1,5 тысячи белгородских детей.
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