В Ленинградскую область прибыли 200 белгородских школьников
В Ленинградскую область спецпоездом прибыли 200 белгородских школьников
© Фото : Александр ДроZденко/TelegramШкольники из Белгородской области прибыли в Вырицу. 2 апреля 2024
Школьники из Белгородской области прибыли в Вырицу. 2 апреля 2024
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 апр – РИА Новости. Двести детей из Белгородской области прибыли в Ленинградскую область во вторник, сообщил губернатор Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.
"Встречаем в Вырице спецпоезд: 200 школьников из Белгородской области с 5 по 11 класс и сопровождающие. Родные могут быть спокойны – все, от вожатых и работников столовой до начальника лагеря и моего заместителя по соцвопросам, понимают, что ребята должны по-настоящему отдохнуть и в спокойной обстановке набраться сил", – написал он.
Как отметил Дрозденко, первым делом белгородских детей повели в столовую, где им предложили гуляш с гречей, витаминный салат и чай.
"Добро пожаловать в Ленинградскую область!" – заключил губернатор.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что принято решение вывезти в другие субъекты России около 9 тысяч детей из-за обстрелов со стороны Украины, 8 тысяч ребят из приграничных районов уже находятся за пределами Белгородской области. Пока их планируют разместить на три недели, но при необходимости этот срок могут продлить до лета. В понедельник Гладков отметил, что попросит коллег-губернаторов разместить еще 1,5 тысячи белгородских детей.