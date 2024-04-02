https://ria.ru/20240402/deti-1937402458.html

В Ленинградскую область прибыли 200 белгородских школьников

В Ленинградскую область прибыли 200 белгородских школьников - РИА Новости, 02.04.2024

В Ленинградскую область прибыли 200 белгородских школьников

Двести детей из Белгородской области прибыли в Ленинградскую область во вторник, сообщил губернатор Александр Дрозденко в своем Telegram-канале. РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T17:54

2024-04-02T17:54

2024-04-02T17:57

общество

белгородская область

ленинградская область

россия

александр дрозденко

вячеслав гладков

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 апр – РИА Новости. Двести детей из Белгородской области прибыли в Ленинградскую область во вторник, сообщил губернатор Александр Дрозденко в своем Telegram-канале. "Встречаем в Вырице спецпоезд: 200 школьников из Белгородской области с 5 по 11 класс и сопровождающие. Родные могут быть спокойны – все, от вожатых и работников столовой до начальника лагеря и моего заместителя по соцвопросам, понимают, что ребята должны по-настоящему отдохнуть и в спокойной обстановке набраться сил", – написал он. Как отметил Дрозденко, первым делом белгородских детей повели в столовую, где им предложили гуляш с гречей, витаминный салат и чай. "Добро пожаловать в Ленинградскую область!" – заключил губернатор. Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что принято решение вывезти в другие субъекты России около 9 тысяч детей из-за обстрелов со стороны Украины, 8 тысяч ребят из приграничных районов уже находятся за пределами Белгородской области. Пока их планируют разместить на три недели, но при необходимости этот срок могут продлить до лета. В понедельник Гладков отметил, что попросит коллег-губернаторов разместить еще 1,5 тысячи белгородских детей.

https://ria.ru/20240402/deti-1937315555.html

https://ria.ru/20240329/belgorod-1936748273.html

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Варвара Скокшина

общество, белгородская область, ленинградская область, россия, александр дрозденко, вячеслав гладков