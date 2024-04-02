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Бойцы ВДВ оборудовали пункты воздушного наблюдения под Часовым Яром - РИА Новости, 02.04.2024
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05:21 02.04.2024
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Бойцы ВДВ оборудовали пункты воздушного наблюдения под Часовым Яром
Бойцы ВДВ оборудовали пункты воздушного наблюдения под Часовым Яром - РИА Новости, 02.04.2024
Бойцы ВДВ оборудовали пункты воздушного наблюдения под Часовым Яром
Подразделения ПВО ивановских десантников оборудовали ряд пунктов воздушного наблюдения на подступах к населенному пункту Часов Яр на артемовском участке фронта, РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T05:21
2024-04-02T05:21
безопасность
космос - риа наука
россия
часов яр
артемовск
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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ЛУГАНСК, 2 апр - РИА Новости. Подразделения ПВО ивановских десантников оборудовали ряд пунктов воздушного наблюдения на подступах к населенному пункту Часов Яр на артемовском участке фронта, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "К северо-западу от Артемовска, на подступах к Часову Яру, подразделения десантников от ударов с воздуха прикрывают расчеты переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) "Верба". Для обнаружения и уничтожения воздушных целей десантники оборудовали пункты воздушного наблюдения, которые позволяют своевременно обнаруживать и уничтожать летательные аппараты противника", - сообщили в оборонном ведомстве. По данным МО РФ, одной из уничтоженных целей подразделения ПВО ивановских десантников стал разведывательный беспилотник ВСУ "Лелека-100". "За все время проведения специальной военной операции на счету расчетов ПВО ивановских десантников не один десяток сбитых различных БПЛА украинских войск", - добавили в Минобороны.
https://ria.ru/20240402/reb-1937234049.html
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безопасность, космос - риа наука, россия, часов яр, артемовск, вооруженные силы украины
Безопасность, Космос - РИА Наука, Россия, Часов Яр, Артемовск, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Бойцы ВДВ оборудовали пункты воздушного наблюдения под Часовым Яром

Ивановские десантники оборудовали пункты воздушного наблюдения под Часовым Яром

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 2 апр - РИА Новости. Подразделения ПВО ивановских десантников оборудовали ряд пунктов воздушного наблюдения на подступах к населенному пункту Часов Яр на артемовском участке фронта, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"К северо-западу от Артемовска, на подступах к Часову Яру, подразделения десантников от ударов с воздуха прикрывают расчеты переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) "Верба". Для обнаружения и уничтожения воздушных целей десантники оборудовали пункты воздушного наблюдения, которые позволяют своевременно обнаруживать и уничтожать летательные аппараты противника", - сообщили в оборонном ведомстве.
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По данным МО РФ, одной из уничтоженных целей подразделения ПВО ивановских десантников стал разведывательный беспилотник ВСУ "Лелека-100".
"За все время проведения специальной военной операции на счету расчетов ПВО ивановских десантников не один десяток сбитых различных БПЛА украинских войск", - добавили в Минобороны.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКосмос - РИА НаукаРоссияЧасов ЯрАртемовскВооруженные силы Украины
 
 
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