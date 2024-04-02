https://ria.ru/20240402/desant-1937234727.html

Бойцы ВДВ оборудовали пункты воздушного наблюдения под Часовым Яром

Бойцы ВДВ оборудовали пункты воздушного наблюдения под Часовым Яром - РИА Новости, 02.04.2024

Бойцы ВДВ оборудовали пункты воздушного наблюдения под Часовым Яром

Подразделения ПВО ивановских десантников оборудовали ряд пунктов воздушного наблюдения на подступах к населенному пункту Часов Яр на артемовском участке фронта, РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T05:21

2024-04-02T05:21

2024-04-02T05:21

безопасность

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часов яр

артемовск

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специальная военная операция на украине

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ЛУГАНСК, 2 апр - РИА Новости. Подразделения ПВО ивановских десантников оборудовали ряд пунктов воздушного наблюдения на подступах к населенному пункту Часов Яр на артемовском участке фронта, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "К северо-западу от Артемовска, на подступах к Часову Яру, подразделения десантников от ударов с воздуха прикрывают расчеты переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) "Верба". Для обнаружения и уничтожения воздушных целей десантники оборудовали пункты воздушного наблюдения, которые позволяют своевременно обнаруживать и уничтожать летательные аппараты противника", - сообщили в оборонном ведомстве. По данным МО РФ, одной из уничтоженных целей подразделения ПВО ивановских десантников стал разведывательный беспилотник ВСУ "Лелека-100". "За все время проведения специальной военной операции на счету расчетов ПВО ивановских десантников не один десяток сбитых различных БПЛА украинских войск", - добавили в Минобороны.

https://ria.ru/20240402/reb-1937234049.html

https://ria.ru/20231206/bespilotniki-1914018959.html

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безопасность, космос - риа наука, россия, часов яр, артемовск, вооруженные силы украины