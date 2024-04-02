https://ria.ru/20240402/delfin-1937317174.html

В Краснодарском крае за неделю погибли более ста дельфинов

В Краснодарском крае за неделю погибли более ста дельфинов - РИА Новости, 02.04.2024

В Краснодарском крае за неделю погибли более ста дельфинов

Число погибших дельфинов в Краснодарском крае сильно увеличилось, только за последнюю неделю их было более сотни, сообщила РИА Новости директор и соучредитель... РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T12:50

2024-04-02T12:50

2024-04-02T13:07

краснодарский край

черное море

происшествия

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СОЧИ, 2 апр – РИА Новости. Число погибших дельфинов в Краснодарском крае сильно увеличилось, только за последнюю неделю их было более сотни, сообщила РИА Новости директор и соучредитель Научно-экологического центра спасения дельфинов "Дельфа" Татьяна Белей. "К концу марта количество выбросов китообразных в Краснодарском крае и Сириусе стремительно возросло. Горячая линия ежедневно просто разрывается от звонков. Только за одну последнюю неделю мы зафиксировали 101 случай гибели дельфинов, 31 марта нам сообщили о 26 погибших. Всего за прошедший месяц умерло 137 китообразных. Это серьезная цифра", - сказала она. Белей пояснила, что на многих явные следы так называемого прилова - признаки пребывания в рыболовных сетях. "Глубокие вдавленные царапины на теле, стертые плавники и рострум, отсутствие плавников или хвоста, обширные раны (но не от других животных), вспоротый живот, привязанная верёвка с камнем", - перечислила собеседница. Она отметила, что китообразные погибают, попав в сети, а рыбаки "пытаются избавиться от тел, скрыть сам факт наличия прилова". "Но такое количество уже никак не скроешь", - добавила Белей. Наиболее опасны камбальные сети. "Необходимо искать для них альтернативу и в целом пересматривать правила рыболовства - иначе Чёрное море останется без дельфинов", - заявила эксперт. Белей подчеркнула, что дельфины погибают и от сезонных явлений, когда у них обостряются различные заболевания, поэтому у млекопитающих по возможности отбирают пробы для исследования.

https://ria.ru/20240328/delfin-1936371505.html

https://ria.ru/20231201/sochi-1913067114.html

краснодарский край

черное море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

краснодарский край, черное море, происшествия