Рейтинг@Mail.ru
В Краснодарском крае за неделю погибли более ста дельфинов - РИА Новости, 02.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:50 02.04.2024 (обновлено: 13:07 02.04.2024)
https://ria.ru/20240402/delfin-1937317174.html
В Краснодарском крае за неделю погибли более ста дельфинов
В Краснодарском крае за неделю погибли более ста дельфинов - РИА Новости, 02.04.2024
В Краснодарском крае за неделю погибли более ста дельфинов
Число погибших дельфинов в Краснодарском крае сильно увеличилось, только за последнюю неделю их было более сотни, сообщила РИА Новости директор и соучредитель... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T12:50
2024-04-02T13:07
краснодарский край
черное море
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/02/1937320744_0:54:932:578_1920x0_80_0_0_dd56bd6264fd4604ee2b6c7cc98743b0.jpg
СОЧИ, 2 апр – РИА Новости. Число погибших дельфинов в Краснодарском крае сильно увеличилось, только за последнюю неделю их было более сотни, сообщила РИА Новости директор и соучредитель Научно-экологического центра спасения дельфинов "Дельфа" Татьяна Белей. "К концу марта количество выбросов китообразных в Краснодарском крае и Сириусе стремительно возросло. Горячая линия ежедневно просто разрывается от звонков. Только за одну последнюю неделю мы зафиксировали 101 случай гибели дельфинов, 31 марта нам сообщили о 26 погибших. Всего за прошедший месяц умерло 137 китообразных. Это серьезная цифра", - сказала она. Белей пояснила, что на многих явные следы так называемого прилова - признаки пребывания в рыболовных сетях. "Глубокие вдавленные царапины на теле, стертые плавники и рострум, отсутствие плавников или хвоста, обширные раны (но не от других животных), вспоротый живот, привязанная верёвка с камнем", - перечислила собеседница. Она отметила, что китообразные погибают, попав в сети, а рыбаки "пытаются избавиться от тел, скрыть сам факт наличия прилова". "Но такое количество уже никак не скроешь", - добавила Белей. Наиболее опасны камбальные сети. "Необходимо искать для них альтернативу и в целом пересматривать правила рыболовства - иначе Чёрное море останется без дельфинов", - заявила эксперт. Белей подчеркнула, что дельфины погибают и от сезонных явлений, когда у них обостряются различные заболевания, поэтому у млекопитающих по возможности отбирают пробы для исследования.
https://ria.ru/20240328/delfin-1936371505.html
https://ria.ru/20231201/sochi-1913067114.html
краснодарский край
черное море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/02/1937320744_0:0:848:636_1920x0_80_0_0_08d3019ab372a2873b63939831cc47ec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
краснодарский край, черное море, происшествия
Краснодарский край, Черное море, Происшествия
В Краснодарском крае за неделю погибли более ста дельфинов

В Краснодарском крае за неделю из-за сетей погиб 101 дельфин

© Delfacenter/TelegramМертвые дельфины на берегу Черного моря в Сочи
Мертвые дельфины на берегу Черного моря в Сочи
© Delfacenter/Telegram
Мертвые дельфины на берегу Черного моря в Сочи
Читать ria.ru в
СОЧИ, 2 апр – РИА Новости. Число погибших дельфинов в Краснодарском крае сильно увеличилось, только за последнюю неделю их было более сотни, сообщила РИА Новости директор и соучредитель Научно-экологического центра спасения дельфинов "Дельфа" Татьяна Белей.
"К концу марта количество выбросов китообразных в Краснодарском крае и Сириусе стремительно возросло. Горячая линия ежедневно просто разрывается от звонков. Только за одну последнюю неделю мы зафиксировали 101 случай гибели дельфинов, 31 марта нам сообщили о 26 погибших. Всего за прошедший месяц умерло 137 китообразных. Это серьезная цифра", - сказала она.
Дельфин - афалина, перевезенный в карантинный бассейн в крымском центре спасения дельфинов Безмятежное море - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
Дельфина, выбросившегося на берег в Крыму, выпустят в море
28 марта, 13:47
Белей пояснила, что на многих явные следы так называемого прилова - признаки пребывания в рыболовных сетях. "Глубокие вдавленные царапины на теле, стертые плавники и рострум, отсутствие плавников или хвоста, обширные раны (но не от других животных), вспоротый живот, привязанная верёвка с камнем", - перечислила собеседница.
Она отметила, что китообразные погибают, попав в сети, а рыбаки "пытаются избавиться от тел, скрыть сам факт наличия прилова". "Но такое количество уже никак не скроешь", - добавила Белей.
Наиболее опасны камбальные сети. "Необходимо искать для них альтернативу и в целом пересматривать правила рыболовства - иначе Чёрное море останется без дельфинов", - заявила эксперт.
Белей подчеркнула, что дельфины погибают и от сезонных явлений, когда у них обостряются различные заболевания, поэтому у млекопитающих по возможности отбирают пробы для исследования.
Шторм в Сочи - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
Ученый: шторм в Сочи мог сильно навредить дельфинам
1 декабря 2023, 12:54
 
Краснодарский крайЧерное мореПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала