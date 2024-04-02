https://ria.ru/20240402/delfin-1937317174.html
В Краснодарском крае за неделю погибли более ста дельфинов
В Краснодарском крае за неделю погибли более ста дельфинов - РИА Новости, 02.04.2024
В Краснодарском крае за неделю погибли более ста дельфинов
Число погибших дельфинов в Краснодарском крае сильно увеличилось, только за последнюю неделю их было более сотни, сообщила РИА Новости директор и соучредитель... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T12:50
2024-04-02T12:50
2024-04-02T13:07
краснодарский край
черное море
происшествия
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СОЧИ, 2 апр – РИА Новости. Число погибших дельфинов в Краснодарском крае сильно увеличилось, только за последнюю неделю их было более сотни, сообщила РИА Новости директор и соучредитель Научно-экологического центра спасения дельфинов "Дельфа" Татьяна Белей. "К концу марта количество выбросов китообразных в Краснодарском крае и Сириусе стремительно возросло. Горячая линия ежедневно просто разрывается от звонков. Только за одну последнюю неделю мы зафиксировали 101 случай гибели дельфинов, 31 марта нам сообщили о 26 погибших. Всего за прошедший месяц умерло 137 китообразных. Это серьезная цифра", - сказала она. Белей пояснила, что на многих явные следы так называемого прилова - признаки пребывания в рыболовных сетях. "Глубокие вдавленные царапины на теле, стертые плавники и рострум, отсутствие плавников или хвоста, обширные раны (но не от других животных), вспоротый живот, привязанная верёвка с камнем", - перечислила собеседница. Она отметила, что китообразные погибают, попав в сети, а рыбаки "пытаются избавиться от тел, скрыть сам факт наличия прилова". "Но такое количество уже никак не скроешь", - добавила Белей. Наиболее опасны камбальные сети. "Необходимо искать для них альтернативу и в целом пересматривать правила рыболовства - иначе Чёрное море останется без дельфинов", - заявила эксперт. Белей подчеркнула, что дельфины погибают и от сезонных явлений, когда у них обостряются различные заболевания, поэтому у млекопитающих по возможности отбирают пробы для исследования.
https://ria.ru/20240328/delfin-1936371505.html
https://ria.ru/20231201/sochi-1913067114.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
краснодарский край, черное море, происшествия
Краснодарский край, Черное море, Происшествия
В Краснодарском крае за неделю погибли более ста дельфинов
В Краснодарском крае за неделю из-за сетей погиб 101 дельфин
СОЧИ, 2 апр – РИА Новости. Число погибших дельфинов в Краснодарском крае сильно увеличилось, только за последнюю неделю их было более сотни, сообщила РИА Новости директор и соучредитель Научно-экологического центра спасения дельфинов "Дельфа" Татьяна Белей.
"К концу марта количество выбросов китообразных в Краснодарском крае и Сириусе стремительно возросло. Горячая линия ежедневно просто разрывается от звонков. Только за одну последнюю неделю мы зафиксировали 101 случай гибели дельфинов, 31 марта нам сообщили о 26 погибших. Всего за прошедший месяц умерло 137 китообразных. Это серьезная цифра", - сказала она.
Белей пояснила, что на многих явные следы так называемого прилова - признаки пребывания в рыболовных сетях. "Глубокие вдавленные царапины на теле, стертые плавники и рострум, отсутствие плавников или хвоста, обширные раны (но не от других животных), вспоротый живот, привязанная верёвка с камнем", - перечислила собеседница.
Она отметила, что китообразные погибают, попав в сети, а рыбаки "пытаются избавиться от тел, скрыть сам факт наличия прилова". "Но такое количество уже никак не скроешь", - добавила Белей.
Наиболее опасны камбальные сети. "Необходимо искать для них альтернативу и в целом пересматривать правила рыболовства - иначе Чёрное море
останется без дельфинов", - заявила эксперт.
Белей подчеркнула, что дельфины погибают и от сезонных явлений, когда у них обостряются различные заболевания, поэтому у млекопитающих по возможности отбирают пробы для исследования.