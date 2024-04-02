https://ria.ru/20240402/deboshir-1937325027.html

В Подмосковье пенсионерке сломали нос за просьбу убрать ноги в электричке

В Подмосковье пенсионерке сломали нос за просьбу убрать ноги в электричке - РИА Новости, 02.04.2024

В Подмосковье пенсионерке сломали нос за просьбу убрать ноги в электричке

Дебошир сломал нос пенсионерке в электричке "Фрязево — Апрелевка" за просьбу убрать ноги с прохода, сообщила Московская межрегиональная транспортная прокуратура РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T13:16

2024-04-02T13:16

2024-04-02T14:11

происшествия

россия

московская межрегиональная транспортная прокуратура

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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Дебошир сломал нос пенсионерке в электричке "Фрязево — Апрелевка" за просьбу убрать ноги с прохода, сообщила Московская межрегиональная транспортная прокуратура в Telegram-канале. "Московско-Курский транспортный прокурор согласился с возбуждением уголовного дела в отношении 35-летнего мужчины за совершение преступления, предусмотренного частью первой статьи 115 УК (умышленное причинение легкого вреда здоровью)", — отметили в ведомстве.По предварительным данным, в конце февраля пассажир электрички напал на пожилую женщину "за просьбу убрать ноги с прохода". Дебошир избил пенсионерку, сломал ей нос, после чего скрылся. "Поскольку потерпевшая в силу своего возраста не способна защитить свои права и законные интересы, уголовное дело, относящееся к категории дел частного обвинения, было возбуждено дознавателем с согласия прокурора", — подчеркнули в ведомстве. Нападавшего вычислили и задержали по камерам видеонаблюдения. Уже в полиции он признался в преступлении и заверил, что раскаивается.

https://ria.ru/20240402/sk-1937261436.html

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происшествия, россия, московская межрегиональная транспортная прокуратура