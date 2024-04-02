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В Подмосковье пенсионерке сломали нос за просьбу убрать ноги в электричке - РИА Новости, 02.04.2024
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13:16 02.04.2024 (обновлено: 14:11 02.04.2024)
https://ria.ru/20240402/deboshir-1937325027.html
В Подмосковье пенсионерке сломали нос за просьбу убрать ноги в электричке
В Подмосковье пенсионерке сломали нос за просьбу убрать ноги в электричке - РИА Новости, 02.04.2024
В Подмосковье пенсионерке сломали нос за просьбу убрать ноги в электричке
Дебошир сломал нос пенсионерке в электричке "Фрязево — Апрелевка" за просьбу убрать ноги с прохода, сообщила Московская межрегиональная транспортная прокуратура РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T13:16
2024-04-02T14:11
происшествия
россия
московская межрегиональная транспортная прокуратура
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Дебошир сломал нос пенсионерке в электричке "Фрязево — Апрелевка" за просьбу убрать ноги с прохода, сообщила Московская межрегиональная транспортная прокуратура в Telegram-канале. &quot;Московско-Курский транспортный прокурор согласился с возбуждением уголовного дела в отношении 35-летнего мужчины за совершение преступления, предусмотренного частью первой статьи 115 УК (умышленное причинение легкого вреда здоровью)&quot;, — отметили в ведомстве.По предварительным данным, в конце февраля пассажир электрички напал на пожилую женщину "за просьбу убрать ноги с прохода". Дебошир избил пенсионерку, сломал ей нос, после чего скрылся. "Поскольку потерпевшая в силу своего возраста не способна защитить свои права и законные интересы, уголовное дело, относящееся к категории дел частного обвинения, было возбуждено дознавателем с согласия прокурора", — подчеркнули в ведомстве. Нападавшего вычислили и задержали по камерам видеонаблюдения. Уже в полиции он признался в преступлении и заверил, что раскаивается.
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происшествия, россия, московская межрегиональная транспортная прокуратура
Происшествия, Россия, Московская межрегиональная транспортная прокуратура
В Подмосковье пенсионерке сломали нос за просьбу убрать ноги в электричке

Дебошир сломал нос пенсионерке за просьбу убрать ноги в подмосковной электричке

© Московская межрегиональная транспортная прокуратураВ Москве пассажир электрички сломал нос пенсионерке после просьбы убрать ноги с прохода. 2 апреля 2024
В Москве пассажир электрички сломал нос пенсионерке после просьбы убрать ноги с прохода. 2 апреля 2024
© Московская межрегиональная транспортная прокуратура
В Москве пассажир электрички сломал нос пенсионерке после просьбы убрать ноги с прохода. 2 апреля 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Дебошир сломал нос пенсионерке в электричке "Фрязево — Апрелевка" за просьбу убрать ноги с прохода, сообщила Московская межрегиональная транспортная прокуратура в Telegram-канале.
«

"Московско-Курский транспортный прокурор согласился с возбуждением уголовного дела в отношении 35-летнего мужчины за совершение преступления, предусмотренного частью первой статьи 115 УК (умышленное причинение легкого вреда здоровью)", — отметили в ведомстве.

По предварительным данным, в конце февраля пассажир электрички напал на пожилую женщину "за просьбу убрать ноги с прохода". Дебошир избил пенсионерку, сломал ей нос, после чего скрылся.
"Поскольку потерпевшая в силу своего возраста не способна защитить свои права и законные интересы, уголовное дело, относящееся к категории дел частного обвинения, было возбуждено дознавателем с согласия прокурора", — подчеркнули в ведомстве.
Нападавшего вычислили и задержали по камерам видеонаблюдения. Уже в полиции он признался в преступлении и заверил, что раскаивается.
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