В Подмосковье пенсионерке сломали нос за просьбу убрать ноги в электричке
Дебошир сломал нос пенсионерке за просьбу убрать ноги в подмосковной электричке
© Московская межрегиональная транспортная прокуратураВ Москве пассажир электрички сломал нос пенсионерке после просьбы убрать ноги с прохода. 2 апреля 2024
© Московская межрегиональная транспортная прокуратура
В Москве пассажир электрички сломал нос пенсионерке после просьбы убрать ноги с прохода. 2 апреля 2024
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Дебошир сломал нос пенсионерке в электричке "Фрязево — Апрелевка" за просьбу убрать ноги с прохода, сообщила Московская межрегиональная транспортная прокуратура в Telegram-канале.
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"Московско-Курский транспортный прокурор согласился с возбуждением уголовного дела в отношении 35-летнего мужчины за совершение преступления, предусмотренного частью первой статьи 115 УК (умышленное причинение легкого вреда здоровью)", — отметили в ведомстве.
По предварительным данным, в конце февраля пассажир электрички напал на пожилую женщину "за просьбу убрать ноги с прохода". Дебошир избил пенсионерку, сломал ей нос, после чего скрылся.
"Поскольку потерпевшая в силу своего возраста не способна защитить свои права и законные интересы, уголовное дело, относящееся к категории дел частного обвинения, было возбуждено дознавателем с согласия прокурора", — подчеркнули в ведомстве.
Нападавшего вычислили и задержали по камерам видеонаблюдения. Уже в полиции он признался в преступлении и заверил, что раскаивается.