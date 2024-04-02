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В Госдуме рассказали, как подготовить водопровод на даче к летнему сезону - РИА Новости, 02.04.2024
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09:36 02.04.2024
https://ria.ru/20240402/dacha-1937259493.html
В Госдуме рассказали, как подготовить водопровод на даче к летнему сезону
В Госдуме рассказали, как подготовить водопровод на даче к летнему сезону - РИА Новости, 02.04.2024
В Госдуме рассказали, как подготовить водопровод на даче к летнему сезону
Дачникам перед началом летнего сезона для подготовки водопровода нужно удалить воздух в трубах после слива воды и не забыть проверить трубы на наличие протечек, РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T09:36
2024-04-02T09:36
общество
никита чаплин
госдума рф
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Дачникам перед началом летнего сезона для подготовки водопровода нужно удалить воздух в трубах после слива воды и не забыть проверить трубы на наличие протечек, сказал депутат Госдумы Никита Чаплин. "Апрель - время расконсервировать водопровод на даче... Расконсервация водопровода на даче является важным процессом перед началом сезона активного использования воды", - сказал он РИА Новости. Депутат рассказал несколько шагов, которые помогут правильно расконсервировать водопровод на даче. По его словам, сначала нужно убедиться, что вода полностью остановлена и находится в консервации. "Закройте все вентили и выключите насосы. Далее откройте все краны и другие точки использования воды внутри и снаружи дома", - советует Чаплин. Он отметил, что это позволит воде полностью сливаться из трубопровода. "Начинайте с открытия верхушки и постепенно двигайтесь вниз по системе. Убедитесь, что открываете и сливаете воду из всех участков системы водоснабжения, чтобы избежать скапливания воздуха в трубах", - добавил он. Парламентарий отметил, что нужно обязательно проверить наличие воздуха в трубах после слива воды. В случае, если вода вытекает из крана с брызгами или имеет неправильный поток, то это может указывать на наличие воздуха в трубах. Чаплин рассказал, что для удаления воздуха следует закрыть кран и открыть вентиль воздухоотводчика на самом верху системы, после чего подождать, пока из воздухоотводчика не начнет идти вода. Закрыть вентиль нужно, когда вода будет струиться ровно. Депутат также напомнил, что нужно не забыть проверить трубы на наличие протечек, а особое внимание в этом нужно уделить местам соединения труб и кранов. "Если вы заметите протечки, затяните соединения или замените уплотнительные кольца. Если протечки серьезные, возможно, придется вызвать сантехника", - заключил он. Финальный шаг - подготовка водопровода к использованию. Депутат отметил, что после того, как удалены все воздушные пробки и исправлены протечки, вода готова к использованию. Нужно открывать вентили и краны постепенно, чтобы избежать повышенного давления или внезапного рывка воды. "Помните, что точные инструкции для расконсервации водопровода на даче могут различаться в зависимости от типа системы и климатических условий. Если у вас есть сомнения или требуется помощь, лучше обратиться к специалисту", - пояснил Чаплин. -0-
https://ria.ru/20231023/dacha-1903619861.html
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общество, никита чаплин, госдума рф
Общество, Никита Чаплин, Госдума РФ
В Госдуме рассказали, как подготовить водопровод на даче к летнему сезону

Чаплин посоветовал для подготовки дачного водопровода удалить воздух в трубах

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкДачный участок
Дачный участок - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Дачный участок. Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Дачникам перед началом летнего сезона для подготовки водопровода нужно удалить воздух в трубах после слива воды и не забыть проверить трубы на наличие протечек, сказал депутат Госдумы Никита Чаплин.
"Апрель - время расконсервировать водопровод на даче... Расконсервация водопровода на даче является важным процессом перед началом сезона активного использования воды", - сказал он РИА Новости.
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Депутат рассказал несколько шагов, которые помогут правильно расконсервировать водопровод на даче.
По его словам, сначала нужно убедиться, что вода полностью остановлена и находится в консервации.
"Закройте все вентили и выключите насосы. Далее откройте все краны и другие точки использования воды внутри и снаружи дома", - советует Чаплин.
Он отметил, что это позволит воде полностью сливаться из трубопровода.
"Начинайте с открытия верхушки и постепенно двигайтесь вниз по системе. Убедитесь, что открываете и сливаете воду из всех участков системы водоснабжения, чтобы избежать скапливания воздуха в трубах", - добавил он.
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Парламентарий отметил, что нужно обязательно проверить наличие воздуха в трубах после слива воды. В случае, если вода вытекает из крана с брызгами или имеет неправильный поток, то это может указывать на наличие воздуха в трубах.
Чаплин рассказал, что для удаления воздуха следует закрыть кран и открыть вентиль воздухоотводчика на самом верху системы, после чего подождать, пока из воздухоотводчика не начнет идти вода. Закрыть вентиль нужно, когда вода будет струиться ровно.
Депутат также напомнил, что нужно не забыть проверить трубы на наличие протечек, а особое внимание в этом нужно уделить местам соединения труб и кранов.
"Если вы заметите протечки, затяните соединения или замените уплотнительные кольца. Если протечки серьезные, возможно, придется вызвать сантехника", - заключил он.
Финальный шаг - подготовка водопровода к использованию. Депутат отметил, что после того, как удалены все воздушные пробки и исправлены протечки, вода готова к использованию. Нужно открывать вентили и краны постепенно, чтобы избежать повышенного давления или внезапного рывка воды.
"Помните, что точные инструкции для расконсервации водопровода на даче могут различаться в зависимости от типа системы и климатических условий. Если у вас есть сомнения или требуется помощь, лучше обратиться к специалисту", - пояснил Чаплин. -0-
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