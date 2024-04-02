https://ria.ru/20240402/chistki-1937237195.html

На Украине рассказали, кто зачистил окружение Зеленского

На Украине рассказали, кто зачистил окружение Зеленского - РИА Новости, 02.04.2024

На Украине рассказали, кто зачистил окружение Зеленского

Кадровые перестановки в Совете национальной безопасности и обороны и в офисе президента Украины связаны с влиянием главы ОП Андрея Ермака, сообщает украинское... РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T06:46

2024-04-02T06:46

2024-04-02T15:14

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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Кадровые перестановки в Совете национальной безопасности и обороны и в офисе президента Украины связаны с влиянием главы ОП Андрея Ермака, сообщает украинское издание "Страна.ua"."Ермак вычищает структуру ОП от чуждых ему элементов", — приводит издание слова политолога Константина Бондаренко.Источник в политических кругах добавил, что перестановки в высших эшелонах могут свидетельствовать о доверии Зеленского к главе офиса президента и неприятии критики Ермака."Мы наблюдаем окончательное оформление (новой. — Прим. ред.) модели управления страной. <…> Главный орган страны — ОП, а Ермак в нем исполняет функции главы правительства Зеленского (в широком понимании слова "правительство")", — выразил мнение политолог Руслан Бортник.Ранее Зеленский уволил ряд советников и помощников, включая Сергея Шефира — директора и основателя студии "Квартал-95". Также под "сокращение" попали Олег Устенко, Сергей Трофимов, Михаил Радуцкий, кроме того, уволены советник — "уполномоченный президента Украины по вопросам обеспечения прав защитников Украины" Алена Вербицкая и "уполномоченный президента Украины по вопросам волонтерской деятельности" Наталья Пушкарева. Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоpов заявил, что перестановки в офисе Зеленского продиктованы оптимизацией штата.Кроме того, на прошлой неделе Зеленский уволил Алексея Данилова с должности секретаря СНБО, а вместо него назначил Александра Литвиненко, занимавшего до этого пост главы Службы внешней разведки. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что Данилов будет назначен послом Украины в Норвегии.

https://ria.ru/20240331/koshelek-1936896672.html

https://ria.ru/20240331/zelenskiy-1936907574.html

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в мире, украина, андрей ермак, владимир зеленский, алексей данилов, руслан бортник, константин бондаренко