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На Украине рассказали, кто зачистил окружение Зеленского - РИА Новости, 02.04.2024
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06:46 02.04.2024 (обновлено: 15:14 02.04.2024)
https://ria.ru/20240402/chistki-1937237195.html
На Украине рассказали, кто зачистил окружение Зеленского
На Украине рассказали, кто зачистил окружение Зеленского - РИА Новости, 02.04.2024
На Украине рассказали, кто зачистил окружение Зеленского
Кадровые перестановки в Совете национальной безопасности и обороны и в офисе президента Украины связаны с влиянием главы ОП Андрея Ермака, сообщает украинское... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T06:46
2024-04-02T15:14
в мире
украина
андрей ермак
владимир зеленский
алексей данилов
руслан бортник
константин бондаренко
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Кадровые перестановки в Совете национальной безопасности и обороны и в офисе президента Украины связаны с влиянием главы ОП Андрея Ермака, сообщает украинское издание "Страна.ua"."Ермак вычищает структуру ОП от чуждых ему элементов", — приводит издание слова политолога Константина Бондаренко.Источник в политических кругах добавил, что перестановки в высших эшелонах могут свидетельствовать о доверии Зеленского к главе офиса президента и неприятии критики Ермака.&quot;Мы наблюдаем окончательное оформление (новой. — Прим. ред.) модели управления страной. &lt;…&gt; Главный орган страны — ОП, а Ермак в нем исполняет функции главы правительства Зеленского (в широком понимании слова &quot;правительство&quot;)&quot;, — выразил мнение политолог Руслан Бортник.Ранее Зеленский уволил ряд советников и помощников, включая Сергея Шефира — директора и основателя студии "Квартал-95". Также под "сокращение" попали Олег Устенко, Сергей Трофимов, Михаил Радуцкий, кроме того, уволены советник — "уполномоченный президента Украины по вопросам обеспечения прав защитников Украины" Алена Вербицкая и "уполномоченный президента Украины по вопросам волонтерской деятельности" Наталья Пушкарева. Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоpов заявил, что перестановки в офисе Зеленского продиктованы оптимизацией штата.Кроме того, на прошлой неделе Зеленский уволил Алексея Данилова с должности секретаря СНБО, а вместо него назначил Александра Литвиненко, занимавшего до этого пост главы Службы внешней разведки. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что Данилов будет назначен послом Украины в Норвегии.
https://ria.ru/20240331/koshelek-1936896672.html
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в мире, украина, андрей ермак, владимир зеленский, алексей данилов, руслан бортник, константин бондаренко
В мире, Украина, Андрей Ермак, Владимир Зеленский, Алексей Данилов, Руслан Бортник, Константин Бондаренко
На Украине рассказали, кто зачистил окружение Зеленского

"Страна.ua": кадровые чистки в окружении Зеленского связаны с влиянием Ермака

© AP Photo / Markus SchreiberВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Кадровые перестановки в Совете национальной безопасности и обороны и в офисе президента Украины связаны с влиянием главы ОП Андрея Ермака, сообщает украинское издание "Страна.ua".
"Ермак вычищает структуру ОП от чуждых ему элементов", — приводит издание слова политолога Константина Бондаренко.
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Источник в политических кругах добавил, что перестановки в высших эшелонах могут свидетельствовать о доверии Зеленского к главе офиса президента и неприятии критики Ермака.
«

"Мы наблюдаем окончательное оформление (новой. — Прим. ред.) модели управления страной. <…> Главный орган страны — ОП, а Ермак в нем исполняет функции главы правительства Зеленского (в широком понимании слова "правительство")", — выразил мнение политолог Руслан Бортник.

Ранее Зеленский уволил ряд советников и помощников, включая Сергея Шефира — директора и основателя студии "Квартал-95". Также под "сокращение" попали Олег Устенко, Сергей Трофимов, Михаил Радуцкий, кроме того, уволены советник — "уполномоченный президента Украины по вопросам обеспечения прав защитников Украины" Алена Вербицкая и "уполномоченный президента Украины по вопросам волонтерской деятельности" Наталья Пушкарева. Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоpов заявил, что перестановки в офисе Зеленского продиктованы оптимизацией штата.
Кроме того, на прошлой неделе Зеленский уволил Алексея Данилова с должности секретаря СНБО, а вместо него назначил Александра Литвиненко, занимавшего до этого пост главы Службы внешней разведки. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что Данилов будет назначен послом Украины в Норвегии.
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В миреУкраинаАндрей ЕрмакВладимир ЗеленскийАлексей ДаниловРуслан БортникКонстантин Бондаренко
 
 
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