На Украине рассказали, кто зачистил окружение Зеленского
"Страна.ua": кадровые чистки в окружении Зеленского связаны с влиянием Ермака
© AP Photo / Markus SchreiberВладимир Зеленский
© AP Photo / Markus Schreiber
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Кадровые перестановки в Совете национальной безопасности и обороны и в офисе президента Украины связаны с влиянием главы ОП Андрея Ермака, сообщает украинское издание "Страна.ua".
"Ермак вычищает структуру ОП от чуждых ему элементов", — приводит издание слова политолога Константина Бондаренко.
Источник в политических кругах добавил, что перестановки в высших эшелонах могут свидетельствовать о доверии Зеленского к главе офиса президента и неприятии критики Ермака.
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"Мы наблюдаем окончательное оформление (новой. — Прим. ред.) модели управления страной. <…> Главный орган страны — ОП, а Ермак в нем исполняет функции главы правительства Зеленского (в широком понимании слова "правительство")", — выразил мнение политолог Руслан Бортник.
Ранее Зеленский уволил ряд советников и помощников, включая Сергея Шефира — директора и основателя студии "Квартал-95". Также под "сокращение" попали Олег Устенко, Сергей Трофимов, Михаил Радуцкий, кроме того, уволены советник — "уполномоченный президента Украины по вопросам обеспечения прав защитников Украины" Алена Вербицкая и "уполномоченный президента Украины по вопросам волонтерской деятельности" Наталья Пушкарева. Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоpов заявил, что перестановки в офисе Зеленского продиктованы оптимизацией штата.
Кроме того, на прошлой неделе Зеленский уволил Алексея Данилова с должности секретаря СНБО, а вместо него назначил Александра Литвиненко, занимавшего до этого пост главы Службы внешней разведки. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что Данилов будет назначен послом Украины в Норвегии.
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