https://ria.ru/20240402/chasov_yar-1937236680.html

Часов Яр теряет стратегическое значение для ВСУ, сообщил советник Пушилина

Часов Яр теряет стратегическое значение для ВСУ, сообщил советник Пушилина - РИА Новости, 02.04.2024

Часов Яр теряет стратегическое значение для ВСУ, сообщил советник Пушилина

Город Часов Яр в Донецкой Народной Республике, ставший с 2014 года важным логистическим хабом для ВСУ, теряет стратегическое значение для украинской армии после РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T06:19

2024-04-02T06:19

2024-04-02T14:44

специальная военная операция на украине

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денис пушилин

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Город Часов Яр в Донецкой Народной Республике, ставший с 2014 года важным логистическим хабом для ВСУ, теряет стратегическое значение для украинской армии после того, как российские войска взяли под огневой контроль ведущие туда дороги, заявил РИА Новости советник главы ДНР Игорь Кимаковский."Сейчас, с учетом того, что наши войска уже находятся в километре от Часова Яра, для ВСУ складываются очень серьезные проблемы, потому что это логистический хаб, включающий и склады, и укрепрайон, и обеспечение. Сейчас под нашим контролем находятся фактически все дороги, поэтому для ВСУ этот город уже в скором времени потеряет стратегическое значение, которое было до артемовской и часовоярской операций", — сказал он.Как отметил Кимаковский, Часов Яр с 2014 года использовался противником для ротации: туда для ВСУ привозили свежие подразделения из других регионов Украины. Погрузка частей, которые потрепали в боях, осуществлялась в Артемовске, то есть эти два железнодорожных узла были ключевыми для украинского командования.Ранее британская газета The Times опубликовала рассказ офицера спецназа ВСУ о том, что ситуация в подконтрольном украинским силам городе Часов Яр плохая и ухудшается с каждым днем.Глава ДНР Денис Пушилин ранее заявил, что российские военные продвигаются в районе Часова Яра. По его оценке, это позволяет говорить о возможности начать в обозримой перспективе восстановительные работы в Артемовске.Часов Яр — небольшой город с довоенным населением около 12 тысяч человек — расположен в семи километрах к западу от Артемовска. Сейчас российские войска ведут бои на его окраинах к востоку, со стороны Красного, освобожденного в субботу, и к северо-востоку, со стороны Богдановки.Город расположен на возвышенности: перепад высот от Красного до центра Часова Яра составляет 110 метров. Эта географическая особенность превращает населенный пункт в важный укрепрайон ВСУ, из которого на километры просматривается окружающая местность.Эта же особенность важна и для российской армии. Его освобождение, вероятнее всего, вынудит ВСУ отойти из соседних населенных пунктов, расположенных в низине: Николаевки, Чернового, Новодмитровки и, самое главное, Константиновки — крупного города с довоенным населением 67 тысяч человек в 11 километрах к юго-западу от Часова Яра. В будущем Константиновка может стать плацдармом для наступления на Краматорск, где расположен один из главных штабов донбасской группировки ВСУ.

https://ria.ru/20240329/ukraina-1936592164.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240329/ukraina-1936746454.html

часов яр

украина

донецкая народная республика

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