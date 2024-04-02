https://ria.ru/20240402/bucha-1937242218.html

МИД прокомментировал попытки Киева отметить годовщину инсценировки в Буче

МИД прокомментировал попытки Киева отметить годовщину инсценировки в Буче - РИА Новости, 02.04.2024

МИД прокомментировал попытки Киева отметить годовщину инсценировки в Буче

Попытки Киева "помпезно отметить" годовщину инсценировки в Буче призваны отвлечь внимание от тяжелого положении на линии боевого соприкосновения, заявила... РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T08:18

2024-04-02T08:18

2024-04-02T08:25

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Попытки Киева "помпезно отметить" годовщину инсценировки в Буче призваны отвлечь внимание от тяжелого положении на линии боевого соприкосновения, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "В последующем Киев провел не одно мероприятие на костях "жертв Бучи" для того, чтобы отвлечь внимание мировой общественности от собственных преступлений и нестыковок в устроенной им провокации, а также поддержать в общественном мнении западных стран лживую версию об убийстве жителей города российскими военными", - говорится в размещенном на сайте министерства комментарии Захаровой. "В этом году попытки киевского официоза помпезно отметить эту дату преследуют дополнительную цель – не дать международному сообществу сфокусироваться на тяжелом положении внутри Украины и на линии боевого соприкосновения", - подчеркнула она. Пропагандистская дезинформационная акция в Буче стала ответом Киева на жест доброй воли РФ по выводу войск из Киевской и Черниговской областей и имела целью сорвать диалог сторон и запустить антироссийские санкции, рассказала Захарова.В размещенном на сайте министерства ее комментарий, говорится, что, "3 апреля исполняется два года с момента, когда режим Зеленского и его западные кураторы устроили в городе Буча Киевской области кровавую инсценировку якобы массового убийства местных жителей российскими военнослужащими"Захарова указала на то, что "постановка получилась "топорной". При этом "западные политики и СМИ, следуя единым установкам и не предприняв никаких попыток перепроверить информацию и установить достоверные факты, бросились распространять этот фейк".Представитель МИД подчеркнула, что "заказной и срежиссированный характер этой провокации был очевиден с самого начала". Она напомнила, что "российская сторона неоднократно приводила подробные опровержения".Захарова вновь обратила внимание на то, что, "пока Вооруженные силы России вплоть до 30 марта 2022 года находились в Буче, ее жители свободно передвигались по городу, пользовались сотовой связью и интернетом". "Никаких жалоб на действия российских военных в этот период не было, что публично подтвердил мэр города Анатолий Федорук на следующий день после ухода наших подразделений", - заметила она. По словам Захаровой, "за это время российские военнослужащие доставили в населенные пункты Киевской области и выдали местным жителям 452 тонны гуманитарной помощи"."Первые видеокадры с разложенными по городу телами появились только после того, как в него вошли украинские вооруженные формирования и сопровождавшие их иностранные журналисты", - указала Захарова. Она подчеркнула, что "не криминалисты и судмедэксперты, а ангажированные представители СМИ, чья роль свелась к тому, чтобы рассказать публике сфабрикованную историю и не задавать лишних вопросов".Официальный представитель МИД заметила, что, "согласно первым результатам судмедэкспертизы тел, найденных в Буче, которые были опубликованы 24 апреля 2022 года в британской газете "Гардиан", большая часть мирных жителей погибла в результате артиллерийских обстрелов от осколков противопехотных 122-мм снарядов, которые подходят к гаубицам Д-30, стоящим на вооружении ВСУ"."Этот вывод подтверждает тот факт, что люди погибли не от пуль из огнестрельного оружия, в чем пытаются обвинить российских военнослужащих, а в результате артиллерийских ударов украинской армии по Буче", - отметила Захарова.Она полагает, что "пропагандисткая дезинформационная акция в Буче стала ответом на наш жест доброй воли по выводу войск из Киевской и Черниговской областей"."Он был сделан в связи с прогрессом на российско-украинских переговорах в Стамбуле 28 марта 2022 года", - рассказала Захарова. Она считает, что цель подобной акции "была очевидна: по указке из Лондона сорвать диалог сторон и запустить заранее подготовленный пакет антироссийских санкций Запада". Российская сторона требует провести тщательное расследование международными структурами произошедшего в Буче, отметила Захарова."Многочисленные запросы российской стороны в международные организации, в том числе в адрес Генсекретаря ООН Антонио Гутерреша и Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка, об установлении всех обстоятельств случившегося, предоставлении достоверного списка лиц, чьи тела оказались на улицах Бучи, а также иной информации остаются без ответа", - говорится в ее комментарии.Захарова добавила, что "это говорит о том, что организаторам этой чудовищной постановки есть что скрывать"."В очередной раз требуем от международных структур прекратить покрывать киевский режим и добиться тщательного расследования, в результате которого будут, наконец, выявлены точные имена жертв, время и причина их гибели, наличие следов перемещения тел, а также лица, ответственные за это страшное преступление киевских властей", - заключила она.Министерство обороны России ранее неоднократно разъясняло, что российские военные не наносят ударов по гражданским целям. Удары наносятся по объектам военной инфраструктуры, местам скопления военнослужащих и представителей военного руководства. В свою очередь, президент России Владимир Путин, объясняя причины начала специальной военной операции, говорил о том, что России "не оставили шансов поступить иначе". "Риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами отреагировать было невозможно", - отмечал российский лидер. В отношении опубликованных Киевом фото- и видеоматериалов, якобы свидетельствующих о преступлениях российских военных в Буче Киевской области, Минобороны РФ также информировало, что они являются очередной украинской провокацией. Как отмечали в российском военном ведомстве, за время нахождения города под контролем РФ ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В Минобороны отмечали, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта 2022 года, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы. В конце января этого года, выступая в ходе заседания Совбеза, глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил, что не раз лично просил генсека ООН содействовать тому, чтобы Киев передал список имен тех, кто якобы был убит, как утверждают в Киеве, российскими военнослужащими в Буче, но его обращения остались без ответа. По словам Лаврова, генсеку ООН "просто не позволяют даже пытаться установить истину, изобличающую западных кукловодов". В свою очередь официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик подтверждал, что в ООН получили запрос от Москвы, требующей получения списка жертв провокации в Буче. Как заявил в интервью РИА Новости первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, генсек ООН Антониу Гутерреш подтверждает, что Киев не передает ему списка жертв провокации в Буче, но не проявляет инициативы в этом вопросе. По словам Полянского, понятно, что передача этих списков, по которым можно было бы сличить имена тех, кто якобы был убит именно в Буче, позволила бы подорвать украинскую версию о том, что эти люди были убиты якобы российскими войсками при отходе из Бучи. В феврале в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент России рассказал, что переговоры с Украиной в 2022 году были практически завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона "выбросила" все договоренности, а затем Владимир Зеленский законодательно запретил вести переговоры с Россией – издал такой указ. В конце ноября глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022 года, однако украинские власти не согласились на нейтралитет страны, после переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с РФ и "просто воевать".

https://ria.ru/20231223/bucha-1917612689.html

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Варвара Скокшина

в мире, россия, буча, киев, мария захарова, сергей лавров, оон