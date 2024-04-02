https://ria.ru/20240402/btr_m113-1937238022.html

Оператор БПЛА назвал слабое место американский БТР М113

Оператор БПЛА назвал слабое место американский БТР М113 - РИА Новости, 02.04.2024

Оператор БПЛА назвал слабое место американский БТР М113

Бронетранспортер американского производства М113, который часто используют ВСУ, отличается слабой броней, заявил РИА Новости командир взвода БПЛА 20-й... РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T07:03

2024-04-02T07:03

2024-04-02T08:46

вьетнам

рустем умеров

сша

министерство обороны украины

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ДОНЕЦК, 2 апр - РИА Новости. Бронетранспортер американского производства М113, который часто используют ВСУ, отличается слабой броней, заявил РИА Новости командир взвода БПЛА 20-й мотострелковой дивизии Южной группировки войск с позывным "Бошка", на днях награжденный за свою службу орденом Мужества. "В основном пехота тогда была, техника особо не выкатывалась. Пехота, наводили артиллерию. MRAP (mine resistant ambush protected, броневые машины с усиленной противоминной защитой - ред.) М113 подбили тогда, в начале моего пути. Американская. Тут их сейчас много, кстати, лежит. Грустят", - ответил он на вопрос РИА Новости, с чего начинал службу оператора дрона. По его признанию, поначалу американские машины было подбить не так просто из-за их скорости и маневренности, хотя при этом они отличаются достаточно слабой броней. "Такая машинка, достаточно быстрая, маневренная. Тяжеловато (было подбить). Но благодаря тому, что мы вышли на новый уровень, это FPV-дроны, это не составляет труда", - рассказал военный. На вопрос, хорошая ли у них бронь, он ответил: "Нет. Легкая". В конце февраля глава министерства обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что десятки бронетранспортеров М113 доставлены в страну. БТР M113 был принят на вооружение армией США в 1961 году. Впервые использовался в боевой обстановке в 1962 году и с тех пор участвовал во всех вооруженных конфликтах с участием США и их союзников, в том числе в войне во Вьетнаме. Применение находили практически все модификации БТР и машины на его базе. При этом техника демонстрировала как преимущества, так и недостатки, а эффективность ее применения зачастую зависела от организации операции и действий экипажа.

https://ria.ru/20240402/watchkeeper-1937232674.html

https://ria.ru/20240328/spetsoperatsiya-1936381475.html

https://ria.ru/20240220/lukashenko-1928405661.html

вьетнам

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Оператор БПЛА о контроле позиций ВСУ с помощью дронов Операторы БПЛА Южной группировки войск рассказали РИА Новости, что сделали практически невозможной ротацию украинских сил на Донецком направлении. С помощью дронов российские военные контролируют воздушное пространство над позициями ВСУ. Минобороны предоставило видео с уничтожением украинских БМП Bradley и БТР. 2024-04-02T07:03 true PT1M51S

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вьетнам, рустем умеров, сша, министерство обороны украины