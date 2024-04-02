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В Раде разрабатывают модель "экономического бронирования" от армии - РИА Новости, 02.04.2024
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23:19 02.04.2024
https://ria.ru/20240402/bron-1937460270.html
В Раде разрабатывают модель "экономического бронирования" от армии
В Раде разрабатывают модель "экономического бронирования" от армии - РИА Новости, 02.04.2024
В Раде разрабатывают модель "экономического бронирования" от армии
Разрабатываемая Верховной радой концепция бронирования от призыва в ряды ВСУ позволит бизнесу за деньги освободить от армии половину военнообязанных... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T23:19
2024-04-02T23:19
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украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Разрабатываемая Верховной радой концепция бронирования от призыва в ряды ВСУ позволит бизнесу за деньги освободить от армии половину военнообязанных сотрудников, сообщил председатель комитета Верховной рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха. "В Верховной раде разрабатывают модель бронирования, согласно которой бизнес сможет забронировать до 50% от военнообязанных сотрудников", - приводит слова Наталуха Европейская бизнес ассоциация после встречи с ним. Отмечается, что предлагаемая модель "экономического бронирования" сотрудников даст дополнительную возможность забронировать нужных работников бизнесу. Согласно этой концепции, предприятия смогут бронировать при условии отсутствия налоговых долгов и уплаты военного сбора на каждого работника по формуле "1,5% от зарплаты плюс дополнительно фиксированная ставка в размере 20 тысяч гривен (500 долларов) в месяц". Каждому забронированному сотруднику будет присвоен "зеленый QR-код", подтверждающий его бронирование. В то же время, как утонили в ассоциации, экономическая бронь не дает разрешение на выезд из страны. По данным ассоциации, на Украине зарезервировано около 540 тысяч человек, преимущественно в энергетике, сельском хозяйстве, промышленности и транспортном секторе, которые подлежат мобилизации. В феврале украинские СМИ сообщали, что офис Владимира Зеленского и группа депутатов парламента Украины разработали две концепции, согласно которым военнообязанных сотрудников предприятий будут освобождать от армии на время военного положения при внесении установленной платы в государственный бюджет. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре прошлого года журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года.
https://ria.ru/20240311/ukraina-1932345691.html
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в мире, украина, владимир зеленский, верховная рада украины, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
В Раде разрабатывают модель "экономического бронирования" от армии

В Раде разрабатывают модель брони от армии военнообязанных сотрудников за деньги

© РИА Новости / Евгений Котенко | Перейти в медиабанкПризывники в украинскую армию на одном из призывных пунктов в Киеве
Призывники в украинскую армию на одном из призывных пунктов в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© РИА Новости / Евгений Котенко
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Призывники в украинскую армию на одном из призывных пунктов в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Разрабатываемая Верховной радой концепция бронирования от призыва в ряды ВСУ позволит бизнесу за деньги освободить от армии половину военнообязанных сотрудников, сообщил председатель комитета Верховной рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха.
"В Верховной раде разрабатывают модель бронирования, согласно которой бизнес сможет забронировать до 50% от военнообязанных сотрудников", - приводит слова Наталуха Европейская бизнес ассоциация после встречи с ним.
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Отмечается, что предлагаемая модель "экономического бронирования" сотрудников даст дополнительную возможность забронировать нужных работников бизнесу. Согласно этой концепции, предприятия смогут бронировать при условии отсутствия налоговых долгов и уплаты военного сбора на каждого работника по формуле "1,5% от зарплаты плюс дополнительно фиксированная ставка в размере 20 тысяч гривен (500 долларов) в месяц".
Каждому забронированному сотруднику будет присвоен "зеленый QR-код", подтверждающий его бронирование. В то же время, как утонили в ассоциации, экономическая бронь не дает разрешение на выезд из страны.
По данным ассоциации, на Украине зарезервировано около 540 тысяч человек, преимущественно в энергетике, сельском хозяйстве, промышленности и транспортном секторе, которые подлежат мобилизации.
В феврале украинские СМИ сообщали, что офис Владимира Зеленского и группа депутатов парламента Украины разработали две концепции, согласно которым военнообязанных сотрудников предприятий будут освобождать от армии на время военного положения при внесении установленной платы в государственный бюджет.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре прошлого года журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года.
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