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В ТПП призвали активизировать сотрудничество МСБ в БРИКС - РИА Новости, 02.04.2024
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11:23 02.04.2024 (обновлено: 12:25 02.04.2024)
https://ria.ru/20240402/briks-1937292425.html
В ТПП призвали активизировать сотрудничество МСБ в БРИКС
В ТПП призвали активизировать сотрудничество МСБ в БРИКС - РИА Новости, 02.04.2024
В ТПП призвали активизировать сотрудничество МСБ в БРИКС
Необходимо активизировать сотрудничество малого и среднего бизнеса (МСБ) в рамках БРИКС, доля таких предприятий в экономиках некоторых стран - участников... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T11:23
2024-04-02T12:25
экономика
технологии
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сергей катырин
брикс
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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Необходимо активизировать сотрудничество малого и среднего бизнеса (МСБ) в рамках БРИКС, доля таких предприятий в экономиках некоторых стран - участников организации достаточно высока и она растет, сообщил РИА Новости глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ и Делового совета БРИКС Сергей Катырин. "В десяти странах БРИКС доля МСП в ВВП составляет от 20% до 60%, и она растет. Например, в Китае и ОАЭ – около 60%, в Иране – около 40%, в Индии, Египте и Эфиопии – около 30%. В России эта доля составляет 20-21%. ... При этом, несмотря на то что МСБ играет значительную роль в экономиках своих стран, уровень их взаимодействия в рамках БРИКС остается крайне низким. ... Нужно как можно быстрее активизировать сотрудничество МСБ в рамках БРИКС, именно на этом направлении можно ожидать настоящих успехов, если хотите, торгово-экономического прорыва организации", - сказал Катырин на полях пресс-клуба ТПП РФ по тематике БРИКС. На вопрос, в каких конкретно областях возможно сотрудничество субъектов МСБ, он ответил, что "речь идет о чрезвычайно разноплановом сотрудничестве - от агропромышленного сектора до сферы высоких технологий". "Для этого надо развивать систему государственной помощи МСБ, уделять особое внимание поддержке инновационных производств, стартапов и технологических молодежных инициатив в странах объединения, наладить обмен лучшими бизнес-решениями", - заключил Катырин.
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экономика, технологии, россия, китай, оаэ, сергей катырин, брикс, торгово-промышленная палата рф, твой бизнес – новости
Экономика, Технологии, Россия, Китай, ОАЭ, Сергей Катырин, БРИКС, Торгово-промышленная палата РФ, Твой бизнес, Твой бизнес – новости
В ТПП призвали активизировать сотрудничество МСБ в БРИКС

ТПП РФ: сотрудничество МСБ в рамках БРИКС необходимо активизировать

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтела БРИКС в парке "Зарядье" в Москве
Стела БРИКС в парке Зарядье в Москве - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Необходимо активизировать сотрудничество малого и среднего бизнеса (МСБ) в рамках БРИКС, доля таких предприятий в экономиках некоторых стран - участников организации достаточно высока и она растет, сообщил РИА Новости глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ и Делового совета БРИКС Сергей Катырин.
«
"В десяти странах БРИКС доля МСП в ВВП составляет от 20% до 60%, и она растет. Например, в Китае и ОАЭ – около 60%, в Иране – около 40%, в Индии, Египте и Эфиопии – около 30%. В России эта доля составляет 20-21%. ... При этом, несмотря на то что МСБ играет значительную роль в экономиках своих стран, уровень их взаимодействия в рамках БРИКС остается крайне низким. ... Нужно как можно быстрее активизировать сотрудничество МСБ в рамках БРИКС, именно на этом направлении можно ожидать настоящих успехов, если хотите, торгово-экономического прорыва организации", - сказал Катырин на полях пресс-клуба ТПП РФ по тематике БРИКС.
На вопрос, в каких конкретно областях возможно сотрудничество субъектов МСБ, он ответил, что "речь идет о чрезвычайно разноплановом сотрудничестве - от агропромышленного сектора до сферы высоких технологий".
"Для этого надо развивать систему государственной помощи МСБ, уделять особое внимание поддержке инновационных производств, стартапов и технологических молодежных инициатив в странах объединения, наладить обмен лучшими бизнес-решениями", - заключил Катырин.
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