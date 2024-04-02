https://ria.ru/20240402/briks-1937292425.html

В ТПП призвали активизировать сотрудничество МСБ в БРИКС

В ТПП призвали активизировать сотрудничество МСБ в БРИКС - РИА Новости, 02.04.2024

В ТПП призвали активизировать сотрудничество МСБ в БРИКС

Необходимо активизировать сотрудничество малого и среднего бизнеса (МСБ) в рамках БРИКС, доля таких предприятий в экономиках некоторых стран - участников... РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T11:23

2024-04-02T11:23

2024-04-02T12:25

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брикс

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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Необходимо активизировать сотрудничество малого и среднего бизнеса (МСБ) в рамках БРИКС, доля таких предприятий в экономиках некоторых стран - участников организации достаточно высока и она растет, сообщил РИА Новости глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ и Делового совета БРИКС Сергей Катырин. "В десяти странах БРИКС доля МСП в ВВП составляет от 20% до 60%, и она растет. Например, в Китае и ОАЭ – около 60%, в Иране – около 40%, в Индии, Египте и Эфиопии – около 30%. В России эта доля составляет 20-21%. ... При этом, несмотря на то что МСБ играет значительную роль в экономиках своих стран, уровень их взаимодействия в рамках БРИКС остается крайне низким. ... Нужно как можно быстрее активизировать сотрудничество МСБ в рамках БРИКС, именно на этом направлении можно ожидать настоящих успехов, если хотите, торгово-экономического прорыва организации", - сказал Катырин на полях пресс-клуба ТПП РФ по тематике БРИКС. На вопрос, в каких конкретно областях возможно сотрудничество субъектов МСБ, он ответил, что "речь идет о чрезвычайно разноплановом сотрудничестве - от агропромышленного сектора до сферы высоких технологий". "Для этого надо развивать систему государственной помощи МСБ, уделять особое внимание поддержке инновационных производств, стартапов и технологических молодежных инициатив в странах объединения, наладить обмен лучшими бизнес-решениями", - заключил Катырин.

https://ria.ru/20240228/briks-1930099150.html

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