https://ria.ru/20240402/brigady-1937411702.html

В Ульяновске создадут оперативные аварийные бригады после атаки БПЛА

В Ульяновске создадут оперативные аварийные бригады после атаки БПЛА - РИА Новости, 02.04.2024

В Ульяновске создадут оперативные аварийные бригады после атаки БПЛА

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских поручил сформировать в муниципалитетах оперативные аварийные бригады и провести учения после атаки беспилотников... РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T18:20

2024-04-02T18:20

2024-04-02T18:20

происшествия

самарская область

ульяновская область

елабуга

алексей русских

куйбышевский нпз

специальная военная операция на украине

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САМАРА, 2 апр - РИА Новости. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских поручил сформировать в муниципалитетах оперативные аварийные бригады и провести учения после атаки беспилотников на предприятия в Самарской области и Татарстане. "В связи с атаками беспилотников на объекты Самарской области и Татарстана поручил сформировать в муниципалитетах оперативные аварийные бригады, провести учения. В дополнение к сотрудникам экстренных служб в такие группы будут включены специалисты предприятий жизнеобеспечения, способные оперативно ликвидировать повреждения на коммунальных и энергетических сетях", - написал Русских в своем Telegram-канале. Также планируется дооснастить средствами связи дежурные бригады, которые следят за обстановкой в Ульяновской области. Ранее власти Татарстана сообщили, что во вторник утром на предприятия в Елабуге и Нижнекамске была совершена атака беспилотных летательных аппаратов. Серьезных разрушений нет, технологический процесс предприятий не нарушен. В Елабуге удар пришелся по общежитию учебного заведения "Алабуга Политех". По последним данным, там пострадали 13 студентов. В Самарской области 23 марта беспилотники атаковали Куйбышевский НПЗ и попытались нанести удар по Новокуйбышевскому НПЗ. В результате на первом заводе произошло возгорание колонны первичной переработки нефти, жертв и пострадавших нет. Атаку по Новокуйбышевскому НПЗ отбили, технологическое оборудование предприятия не пострадало.

https://ria.ru/20240402/blinken-1937395146.html

https://ria.ru/20240402/bespilotniki-1937241907.html

самарская область

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происшествия, самарская область, ульяновская область, елабуга, алексей русских, куйбышевский нпз