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В Ульяновске создадут оперативные аварийные бригады после атаки БПЛА - РИА Новости, 02.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:20 02.04.2024
https://ria.ru/20240402/brigady-1937411702.html
В Ульяновске создадут оперативные аварийные бригады после атаки БПЛА
В Ульяновске создадут оперативные аварийные бригады после атаки БПЛА - РИА Новости, 02.04.2024
В Ульяновске создадут оперативные аварийные бригады после атаки БПЛА
Губернатор Ульяновской области Алексей Русских поручил сформировать в муниципалитетах оперативные аварийные бригады и провести учения после атаки беспилотников... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T18:20
2024-04-02T18:20
происшествия
самарская область
ульяновская область
елабуга
алексей русских
куйбышевский нпз
специальная военная операция на украине
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САМАРА, 2 апр - РИА Новости. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских поручил сформировать в муниципалитетах оперативные аварийные бригады и провести учения после атаки беспилотников на предприятия в Самарской области и Татарстане. "В связи с атаками беспилотников на объекты Самарской области и Татарстана поручил сформировать в муниципалитетах оперативные аварийные бригады, провести учения. В дополнение к сотрудникам экстренных служб в такие группы будут включены специалисты предприятий жизнеобеспечения, способные оперативно ликвидировать повреждения на коммунальных и энергетических сетях", - написал Русских в своем Telegram-канале. Также планируется дооснастить средствами связи дежурные бригады, которые следят за обстановкой в Ульяновской области. Ранее власти Татарстана сообщили, что во вторник утром на предприятия в Елабуге и Нижнекамске была совершена атака беспилотных летательных аппаратов. Серьезных разрушений нет, технологический процесс предприятий не нарушен. В Елабуге удар пришелся по общежитию учебного заведения "Алабуга Политех". По последним данным, там пострадали 13 студентов. В Самарской области 23 марта беспилотники атаковали Куйбышевский НПЗ и попытались нанести удар по Новокуйбышевскому НПЗ. В результате на первом заводе произошло возгорание колонны первичной переработки нефти, жертв и пострадавших нет. Атаку по Новокуйбышевскому НПЗ отбили, технологическое оборудование предприятия не пострадало.
https://ria.ru/20240402/blinken-1937395146.html
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происшествия, самарская область, ульяновская область, елабуга, алексей русских, куйбышевский нпз
Происшествия, Самарская область, Ульяновская область, Елабуга, Алексей Русских, Куйбышевский НПЗ, Специальная военная операция на Украине
В Ульяновске создадут оперативные аварийные бригады после атаки БПЛА

Ульяновский губернатор поручил создать оперативные бригады после атаки БПЛА

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГубернатор Ульяновской области Алексей Русских
Губернатор Ульяновской области Алексей Русских - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Губернатор Ульяновской области Алексей Русских. Архивное фото
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САМАРА, 2 апр - РИА Новости. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских поручил сформировать в муниципалитетах оперативные аварийные бригады и провести учения после атаки беспилотников на предприятия в Самарской области и Татарстане.
«
"В связи с атаками беспилотников на объекты Самарской области и Татарстана поручил сформировать в муниципалитетах оперативные аварийные бригады, провести учения. В дополнение к сотрудникам экстренных служб в такие группы будут включены специалисты предприятий жизнеобеспечения, способные оперативно ликвидировать повреждения на коммунальных и энергетических сетях", - написал Русских в своем Telegram-канале.
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Также планируется дооснастить средствами связи дежурные бригады, которые следят за обстановкой в Ульяновской области.
Ранее власти Татарстана сообщили, что во вторник утром на предприятия в Елабуге и Нижнекамске была совершена атака беспилотных летательных аппаратов. Серьезных разрушений нет, технологический процесс предприятий не нарушен. В Елабуге удар пришелся по общежитию учебного заведения "Алабуга Политех". По последним данным, там пострадали 13 студентов.
В Самарской области 23 марта беспилотники атаковали Куйбышевский НПЗ и попытались нанести удар по Новокуйбышевскому НПЗ. В результате на первом заводе произошло возгорание колонны первичной переработки нефти, жертв и пострадавших нет. Атаку по Новокуйбышевскому НПЗ отбили, технологическое оборудование предприятия не пострадало.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияСамарская областьУльяновская областьЕлабугаАлексей РусскихКуйбышевский НПЗ
 
 
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