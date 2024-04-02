https://ria.ru/20240402/bresh-1937225825.html

"Большая брешь". В США раскрыли, чем Россия напугала НАТО

"Большая брешь". В США раскрыли, чем Россия напугала НАТО - РИА Новости, 02.04.2024

"Большая брешь". В США раскрыли, чем Россия напугала НАТО

Странам НАТО не хватает ресурсов для борьбы с Россией в Арктике даже после расширения блока на север, написал старший аналитик Института Гудзона Лиселотт... РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T01:56

2024-04-02T01:56

2024-04-02T01:56

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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Странам НАТО не хватает ресурсов для борьбы с Россией в Арктике даже после расширения блока на север, написал старший аналитик Института Гудзона Лиселотт Одгаард в статье для Foreign Policy."Даже с учетом Финляндии и Швеции альянсу (НАТО. — Прим. ред.) не хватает военного присутствия на Севере. <…> Очевидно, что блок плохо подготовлен к противостоянию военным возможностям России в Арктике", — заявил он.Аналитик отметил, что США, Канада, Дания, Швеция и Финляндия не готовили свои ВМФ к операциям в высоких широтах, в то время как у норвежского флота недостаточно ресурсов для самостоятельного обеспечения фланга НАТО в Арктике.Как считает эксперт, текущих возможностей альянса недостаточно для надежного выявления действующих в Арктике атомных субмарин ВМФ России. В первую очередь, по его мнению, блоку не хватает оснащенных ПВО и противолодочным оружием кораблей, способных действовать во льдах."В оборонительных порядках НАТО остаются большие бреши", — заключил Одгаард.Ранее начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов обратил внимание на то, что Запад наращивает военное присутствие в высоких широтах Арктики и развивает там военную инфраструктуру. Он пояснил, что Россия, в свою очередь, разместила свои войска в этом регионе не для демонстрации силы, а для обеспечения безопасности экономического освоения Северного морского пути.

https://ria.ru/20240209/arktika-1926354525.html

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в мире, россия, сша, норвегия, финляндия, швеция, арктика, нато