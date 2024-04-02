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"Большая брешь". В США раскрыли, чем Россия напугала НАТО - РИА Новости, 02.04.2024
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01:56 02.04.2024
https://ria.ru/20240402/bresh-1937225825.html
"Большая брешь". В США раскрыли, чем Россия напугала НАТО
"Большая брешь". В США раскрыли, чем Россия напугала НАТО - РИА Новости, 02.04.2024
"Большая брешь". В США раскрыли, чем Россия напугала НАТО
Странам НАТО не хватает ресурсов для борьбы с Россией в Арктике даже после расширения блока на север, написал старший аналитик Института Гудзона Лиселотт... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T01:56
2024-04-02T01:56
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Странам НАТО не хватает ресурсов для борьбы с Россией в Арктике даже после расширения блока на север, написал старший аналитик Института Гудзона Лиселотт Одгаард в статье для Foreign Policy."Даже с учетом Финляндии и Швеции альянсу (НАТО. — Прим. ред.) не хватает военного присутствия на Севере. &lt;…&gt; Очевидно, что блок плохо подготовлен к противостоянию военным возможностям России в Арктике", — заявил он.Аналитик отметил, что США, Канада, Дания, Швеция и Финляндия не готовили свои ВМФ к операциям в высоких широтах, в то время как у норвежского флота недостаточно ресурсов для самостоятельного обеспечения фланга НАТО в Арктике.Как считает эксперт, текущих возможностей альянса недостаточно для надежного выявления действующих в Арктике атомных субмарин ВМФ России. В первую очередь, по его мнению, блоку не хватает оснащенных ПВО и противолодочным оружием кораблей, способных действовать во льдах."В оборонительных порядках НАТО остаются большие бреши", — заключил Одгаард.Ранее начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов обратил внимание на то, что Запад наращивает военное присутствие в высоких широтах Арктики и развивает там военную инфраструктуру. Он пояснил, что Россия, в свою очередь, разместила свои войска в этом регионе не для демонстрации силы, а для обеспечения безопасности экономического освоения Северного морского пути.
https://ria.ru/20240209/arktika-1926354525.html
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в мире, россия, сша, норвегия, финляндия, швеция, арктика, нато
В мире, Россия, США, Норвегия, Финляндия, Швеция, Арктика, НАТО
"Большая брешь". В США раскрыли, чем Россия напугала НАТО

FP: силы НАТО не смогут противостоять России в Арктике

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкАтомный подводный крейсер "Генералиссимус Суворов"
Атомный подводный крейсер Генералиссимус Суворов - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© РИА Новости / Павел Львов
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Атомный подводный крейсер "Генералиссимус Суворов". Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Странам НАТО не хватает ресурсов для борьбы с Россией в Арктике даже после расширения блока на север, написал старший аналитик Института Гудзона Лиселотт Одгаард в статье для Foreign Policy.
"Даже с учетом Финляндии и Швеции альянсу (НАТО. — Прим. ред.) не хватает военного присутствия на Севере. <…> Очевидно, что блок плохо подготовлен к противостоянию военным возможностям России в Арктике", — заявил он.
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Аналитик отметил, что США, Канада, Дания, Швеция и Финляндия не готовили свои ВМФ к операциям в высоких широтах, в то время как у норвежского флота недостаточно ресурсов для самостоятельного обеспечения фланга НАТО в Арктике.
Как считает эксперт, текущих возможностей альянса недостаточно для надежного выявления действующих в Арктике атомных субмарин ВМФ России. В первую очередь, по его мнению, блоку не хватает оснащенных ПВО и противолодочным оружием кораблей, способных действовать во льдах.
«
"В оборонительных порядках НАТО остаются большие бреши", — заключил Одгаард.
Ранее начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов обратил внимание на то, что Запад наращивает военное присутствие в высоких широтах Арктики и развивает там военную инфраструктуру. Он пояснил, что Россия, в свою очередь, разместила свои войска в этом регионе не для демонстрации силы, а для обеспечения безопасности экономического освоения Северного морского пути.
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