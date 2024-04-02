"Большая брешь". В США раскрыли, чем Россия напугала НАТО
FP: силы НАТО не смогут противостоять России в Арктике
Атомный подводный крейсер "Генералиссимус Суворов". Архивное фото
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Странам НАТО не хватает ресурсов для борьбы с Россией в Арктике даже после расширения блока на север, написал старший аналитик Института Гудзона Лиселотт Одгаард в статье для Foreign Policy.
"Даже с учетом Финляндии и Швеции альянсу (НАТО. — Прим. ред.) не хватает военного присутствия на Севере. <…> Очевидно, что блок плохо подготовлен к противостоянию военным возможностям России в Арктике", — заявил он.
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Аналитик отметил, что США, Канада, Дания, Швеция и Финляндия не готовили свои ВМФ к операциям в высоких широтах, в то время как у норвежского флота недостаточно ресурсов для самостоятельного обеспечения фланга НАТО в Арктике.
Как считает эксперт, текущих возможностей альянса недостаточно для надежного выявления действующих в Арктике атомных субмарин ВМФ России. В первую очередь, по его мнению, блоку не хватает оснащенных ПВО и противолодочным оружием кораблей, способных действовать во льдах.
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"В оборонительных порядках НАТО остаются большие бреши", — заключил Одгаард.
Ранее начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов обратил внимание на то, что Запад наращивает военное присутствие в высоких широтах Арктики и развивает там военную инфраструктуру. Он пояснил, что Россия, в свою очередь, разместила свои войска в этом регионе не для демонстрации силы, а для обеспечения безопасности экономического освоения Северного морского пути.
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