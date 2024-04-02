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В Бразилии тему конфликта на Украине считают неудобной, заявил посол - РИА Новости, 02.04.2024
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09:59 02.04.2024 (обновлено: 10:04 02.04.2024)
https://ria.ru/20240402/braziliya-1937265571.html
В Бразилии тему конфликта на Украине считают неудобной, заявил посол
В Бразилии тему конфликта на Украине считают неудобной, заявил посол - РИА Новости, 02.04.2024
В Бразилии тему конфликта на Украине считают неудобной, заявил посол
Посол Украины в Бразилии Андрей Мельник посетовал в интервью украинскому радио "Новое время", что в этой стране никто не хочет говорить об украинском конфликте, РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T09:59
2024-04-02T10:04
в мире
украина
бразилия
киев
андрей мельник
луис инасиу лула да силва
олаф шольц
новые времена
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Посол Украины в Бразилии Андрей Мельник посетовал в интервью украинскому радио "Новое время", что в этой стране никто не хочет говорить об украинском конфликте, потому что эта тема неудобная. Ранее Бразилия не раз призывала объединить усилия для поиска мира на Украине. Это коллективный долг всех стран, считает президент страны Луис Инасиу Лула да Силва. "Здесь мы видим совсем другой мир, такое впечатление, что люди живут на другой планете. О войне, и это печальный факт, тут никто говорить не хочет. Если вы идете, например, в МИД..., то тему войны просто избегают, потому что она неудобная, нечего ответить… Меня это первое время убивало", - сказал Мельник. По его словам, Украина "в Латинской Америке сегодня совершенно одна", никто из западных партнеров Киева не пытается переубедить Бразилию изменить нынешний курс. Мельник ранее занимал пост посла Украины в Берлине. Стал известен из-за своих недипломатичных высказываний и требований поставок оружия для Киева. Весной 2022 года он сравнил канцлера Германии Олафа Шольца с "обиженной ливерной колбасой", после чего ему пришлось выразить сожаление по поводу этих слов, а в июне того же года подвергся критике после высказываний о Степане Бандере. Также Мельник нецензурно высказался в адрес Илона Маска в ответ на предложенный американским предпринимателем план мира между Россией и Украиной.
https://ria.ru/20240331/frantsiya-1936930497.html
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в мире, украина, бразилия, киев, андрей мельник, луис инасиу лула да силва, олаф шольц, новые времена
В мире, Украина, Бразилия, Киев, Андрей Мельник, Луис Инасиу Лула да Силва, Олаф Шольц, Новые времена
В Бразилии тему конфликта на Украине считают неудобной, заявил посол

Посол Мельник посетовал, что в Бразилии не хотят говорить о конфликте на Украине

© AP Photo / Sipa / Fotoarena / João AlvarezТуристический автобус проезжает мимо Городского театра Сан-Паулу
Туристический автобус проезжает мимо Городского театра Сан-Паулу - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© AP Photo / Sipa / Fotoarena / João Alvarez
Туристический автобус проезжает мимо Городского театра Сан-Паулу. Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Посол Украины в Бразилии Андрей Мельник посетовал в интервью украинскому радио "Новое время", что в этой стране никто не хочет говорить об украинском конфликте, потому что эта тема неудобная.
Ранее Бразилия не раз призывала объединить усилия для поиска мира на Украине. Это коллективный долг всех стран, считает президент страны Луис Инасиу Лула да Силва.
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"Здесь мы видим совсем другой мир, такое впечатление, что люди живут на другой планете. О войне, и это печальный факт, тут никто говорить не хочет. Если вы идете, например, в МИД..., то тему войны просто избегают, потому что она неудобная, нечего ответить… Меня это первое время убивало", - сказал Мельник.
По его словам, Украина "в Латинской Америке сегодня совершенно одна", никто из западных партнеров Киева не пытается переубедить Бразилию изменить нынешний курс.
Мельник ранее занимал пост посла Украины в Берлине. Стал известен из-за своих недипломатичных высказываний и требований поставок оружия для Киева. Весной 2022 года он сравнил канцлера Германии Олафа Шольца с "обиженной ливерной колбасой", после чего ему пришлось выразить сожаление по поводу этих слов, а в июне того же года подвергся критике после высказываний о Степане Бандере. Также Мельник нецензурно высказался в адрес Илона Маска в ответ на предложенный американским предпринимателем план мира между Россией и Украиной.
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В миреУкраинаБразилияКиевАндрей МельникЛуис Инасиу Лула да СилваОлаф ШольцНовые времена
 
 
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