https://ria.ru/20240402/bpla-1937453313.html

МО подтвердило уничтожение БПЛА над Белгородской и Курской областями

МО подтвердило уничтожение БПЛА над Белгородской и Курской областями - РИА Новости, 02.04.2024

МО подтвердило уничтожение БПЛА над Белгородской и Курской областями

Пять беспилотников ВСУ самолетного типа уничтожены над Белгородской и Курской областями, сообщили во вторник в Минобороны России. РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T22:07

2024-04-02T22:07

2024-04-02T22:07

специальная военная операция на украине

курская область

вооруженные силы украины

россия

белгородская область

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Пять беспилотников ВСУ самолетного типа уничтожены над Белгородской и Курской областями, сообщили во вторник в Минобороны России."2 апреля около 20.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористические атаки по объектам на территории Российской Федерации c применением БПЛА самолетного типа. Дежурными средствами ПВО один украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области и четыре БПЛА уничтожены над территорией Курской области", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20240402/watchkeeper-1937232674.html

курская область

россия

белгородская область

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курская область, вооруженные силы украины, россия, белгородская область