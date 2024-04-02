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МО подтвердило уничтожение БПЛА над Белгородской и Курской областями - РИА Новости, 02.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:07 02.04.2024
https://ria.ru/20240402/bpla-1937453313.html
МО подтвердило уничтожение БПЛА над Белгородской и Курской областями
МО подтвердило уничтожение БПЛА над Белгородской и Курской областями - РИА Новости, 02.04.2024
МО подтвердило уничтожение БПЛА над Белгородской и Курской областями
Пять беспилотников ВСУ самолетного типа уничтожены над Белгородской и Курской областями, сообщили во вторник в Минобороны России. РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T22:07
2024-04-02T22:07
специальная военная операция на украине
курская область
вооруженные силы украины
россия
белгородская область
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Пять беспилотников ВСУ самолетного типа уничтожены над Белгородской и Курской областями, сообщили во вторник в Минобороны России."2 апреля около 20.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористические атаки по объектам на территории Российской Федерации c применением БПЛА самолетного типа. Дежурными средствами ПВО один украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области и четыре БПЛА уничтожены над территорией Курской области", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20240402/watchkeeper-1937232674.html
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курская область, вооруженные силы украины, россия, белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы Украины, Россия, Белгородская область
МО подтвердило уничтожение БПЛА над Белгородской и Курской областями

Минобороны: 5 украинских БПЛА уничтожены над Белгородской и Курской областями

© Angela MichelettoЗенитное орудие Oerlikon Twin Gun 009 TREO
Зенитное орудие Oerlikon Twin Gun 009 TREO
© Angela Micheletto
Зенитное орудие Oerlikon Twin Gun 009 TREO. Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Пять беспилотников ВСУ самолетного типа уничтожены над Белгородской и Курской областями, сообщили во вторник в Минобороны России.
«
"2 апреля около 20.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористические атаки по объектам на территории Российской Федерации c применением БПЛА самолетного типа. Дежурными средствами ПВО один украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области и четыре БПЛА уничтожены над территорией Курской области", - сказали в ведомстве.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьВооруженные силы УкраиныРоссияБелгородская область
 
 
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