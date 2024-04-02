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Над Курской областью сбили еще два украинских БПЛА
Над Курской областью сбили еще два украинских БПЛА - РИА Новости, 02.04.2024
Над Курской областью сбили еще два украинских БПЛА
Губернатор Роман Старовойт сообщил о сбитии ещё двух украинских беспилотников в небе над Курским и Октябрьским районами. РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T22:01
2024-04-02T22:01
2024-04-02T22:05
курская область
специальная военная операция на украине
происшествия
октябрьский район
роман старовойт
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ВОРОНЕЖ, 2 апр - РИА Новости. Губернатор Роман Старовойт сообщил о сбитии ещё двух украинских беспилотников в небе над Курским и Октябрьским районами."В небе над Курским и Октябрьским районами сбиты ещё 2 украинских БПЛА", - сообщил Старовойт в своём Telegram-канале.
https://ria.ru/20240402/ukraina-1937414353.html
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курская область, происшествия, октябрьский район, роман старовойт
Курская область, Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Октябрьский район, Роман Старовойт
Над Курской областью сбили еще два украинских БПЛА
Старовойт: в небе над Курской областью сбили еще два украинских БПЛА