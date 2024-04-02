https://ria.ru/20240402/bpla-1937452281.html

Над Курской областью сбили еще два украинских БПЛА

Над Курской областью сбили еще два украинских БПЛА - РИА Новости, 02.04.2024

Над Курской областью сбили еще два украинских БПЛА

Губернатор Роман Старовойт сообщил о сбитии ещё двух украинских беспилотников в небе над Курским и Октябрьским районами. РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T22:01

2024-04-02T22:01

2024-04-02T22:05

курская область

специальная военная операция на украине

происшествия

октябрьский район

роман старовойт

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ВОРОНЕЖ, 2 апр - РИА Новости. Губернатор Роман Старовойт сообщил о сбитии ещё двух украинских беспилотников в небе над Курским и Октябрьским районами."В небе над Курским и Октябрьским районами сбиты ещё 2 украинских БПЛА", - сообщил Старовойт в своём Telegram-канале.

https://ria.ru/20240402/ukraina-1937414353.html

курская область

октябрьский район

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курская область, происшествия, октябрьский район, роман старовойт