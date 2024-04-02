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В Госдуме связали активизацию украинских БПЛА с дефицитом боеприпасов - РИА Новости, 02.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:01 02.04.2024
https://ria.ru/20240402/bpla-1937305495.html
В Госдуме связали активизацию украинских БПЛА с дефицитом боеприпасов
В Госдуме связали активизацию украинских БПЛА с дефицитом боеприпасов - РИА Новости, 02.04.2024
В Госдуме связали активизацию украинских БПЛА с дефицитом боеприпасов
Украина испытывает проблемы с боеприпасами, поэтому киевский режим предпринимает усилия, чтобы использовать по максимуму беспилотники, заявил глава комитета... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T12:01
2024-04-02T12:01
специальная военная операция на украине
безопасность
технологии
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андрей картаполов
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Украина испытывает проблемы с боеприпасами, поэтому киевский режим предпринимает усилия, чтобы использовать по максимуму беспилотники, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. "Со стороны Украины сегодня фашистский украинский режим испытывает очевидные проблемы с боеприпасами, западные поставки становятся все меньше и меньше. Потому что этих боеприпасов и в Европе, и в Америке уже не так много, они практически все выгребли. Поэтому основные усилия сегодня укрофашисты предпринимают к тому, чтобы использовать по-максимуму беспилотники", - сказал Картаполов журналистам. По словам депутата, за прошедшие сутки было подавлено более 150 беспилотников. "Тот факт, что они нанесли удар по Елабуге, говорит о том, что они продолжат ведение войны террористическими методами, мы должны это четко понимать и наши структуры, которые отвечают, сделают все, чтобы таких атак стало меньше. Нам нужно понять, где эти беспилотники производятся, откуда они летят и как они летят, тогда все эти атаки будут прекращены", - отметил он. Ранее власти Татарстана сообщили, что во вторник на предприятия в Елабуге и Нижнекамске была совершена атака беспилотных летательных аппаратов. Серьезных разрушений нет, технологический процесс предприятий не нарушен. По информации минздрава республики, в результате атаки в Елабуге пострадали шесть человек, их жизни ничего не угрожает. Как сообщал РИА Новости представитель экстренных служб, в Нижнекамске беспилотник атаковал "завод "Танеко", входящий в татарстанский нефтеперерабатывающий комплекс", возникший пожар удалось потушить за 20 минут.
https://ria.ru/20240212/drony-1926718432.html
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безопасность, технологии, украина, россия, госдума рф, андрей картаполов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Технологии, Украина, Россия, Госдума РФ, Андрей Картаполов, Вооруженные силы Украины
В Госдуме связали активизацию украинских БПЛА с дефицитом боеприпасов

Картаполов: у Киева заканчиваются боеприпасы, поэтому они используют дроны

© AP Photo / Bram JanssenУкраинский военный запускает беспилотник
Украинский военный запускает беспилотник - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© AP Photo / Bram Janssen
Украинский военный запускает беспилотник. Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Украина испытывает проблемы с боеприпасами, поэтому киевский режим предпринимает усилия, чтобы использовать по максимуму беспилотники, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
"Со стороны Украины сегодня фашистский украинский режим испытывает очевидные проблемы с боеприпасами, западные поставки становятся все меньше и меньше. Потому что этих боеприпасов и в Европе, и в Америке уже не так много, они практически все выгребли. Поэтому основные усилия сегодня укрофашисты предпринимают к тому, чтобы использовать по-максимуму беспилотники", - сказал Картаполов журналистам. По словам депутата, за прошедшие сутки было подавлено более 150 беспилотников.
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"Тот факт, что они нанесли удар по Елабуге, говорит о том, что они продолжат ведение войны террористическими методами, мы должны это четко понимать и наши структуры, которые отвечают, сделают все, чтобы таких атак стало меньше. Нам нужно понять, где эти беспилотники производятся, откуда они летят и как они летят, тогда все эти атаки будут прекращены", - отметил он.
Ранее власти Татарстана сообщили, что во вторник на предприятия в Елабуге и Нижнекамске была совершена атака беспилотных летательных аппаратов. Серьезных разрушений нет, технологический процесс предприятий не нарушен. По информации минздрава республики, в результате атаки в Елабуге пострадали шесть человек, их жизни ничего не угрожает.
Как сообщал РИА Новости представитель экстренных служб, в Нижнекамске беспилотник атаковал "завод "Танеко", входящий в татарстанский нефтеперерабатывающий комплекс", возникший пожар удалось потушить за 20 минут.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьТехнологииУкраинаРоссияГосдума РФАндрей КартаполовВооруженные силы Украины
 
 
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