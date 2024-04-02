https://ria.ru/20240402/bpla-1937305495.html

В Госдуме связали активизацию украинских БПЛА с дефицитом боеприпасов

В Госдуме связали активизацию украинских БПЛА с дефицитом боеприпасов - РИА Новости, 02.04.2024

В Госдуме связали активизацию украинских БПЛА с дефицитом боеприпасов

Украина испытывает проблемы с боеприпасами, поэтому киевский режим предпринимает усилия, чтобы использовать по максимуму беспилотники, заявил глава комитета... РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T12:01

2024-04-02T12:01

2024-04-02T12:01

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Украина испытывает проблемы с боеприпасами, поэтому киевский режим предпринимает усилия, чтобы использовать по максимуму беспилотники, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. "Со стороны Украины сегодня фашистский украинский режим испытывает очевидные проблемы с боеприпасами, западные поставки становятся все меньше и меньше. Потому что этих боеприпасов и в Европе, и в Америке уже не так много, они практически все выгребли. Поэтому основные усилия сегодня укрофашисты предпринимают к тому, чтобы использовать по-максимуму беспилотники", - сказал Картаполов журналистам. По словам депутата, за прошедшие сутки было подавлено более 150 беспилотников. "Тот факт, что они нанесли удар по Елабуге, говорит о том, что они продолжат ведение войны террористическими методами, мы должны это четко понимать и наши структуры, которые отвечают, сделают все, чтобы таких атак стало меньше. Нам нужно понять, где эти беспилотники производятся, откуда они летят и как они летят, тогда все эти атаки будут прекращены", - отметил он. Ранее власти Татарстана сообщили, что во вторник на предприятия в Елабуге и Нижнекамске была совершена атака беспилотных летательных аппаратов. Серьезных разрушений нет, технологический процесс предприятий не нарушен. По информации минздрава республики, в результате атаки в Елабуге пострадали шесть человек, их жизни ничего не угрожает. Как сообщал РИА Новости представитель экстренных служб, в Нижнекамске беспилотник атаковал "завод "Танеко", входящий в татарстанский нефтеперерабатывающий комплекс", возникший пожар удалось потушить за 20 минут.

https://ria.ru/20240212/drony-1926718432.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, технологии, украина, россия, госдума рф, андрей картаполов, вооруженные силы украины