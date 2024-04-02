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Дачников предупредили о штрафах за борщевик за забором - РИА Новости, 02.04.2024
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02:05 02.04.2024 (обновлено: 05:34 02.04.2024)
https://ria.ru/20240402/borschevik-1937226902.html
Дачников предупредили о штрафах за борщевик за забором
Дачников предупредили о штрафах за борщевик за забором - РИА Новости, 02.04.2024
Дачников предупредили о штрафах за борщевик за забором
Дачники могут получить штраф до пяти тысяч рублей за борщевик на своем участке, даже если он растет за забором, рассказал РИА Новости депутат Госдумы от "Единой РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T02:05
2024-04-02T05:34
госдума рф
общество
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Дачники могут получить штраф до пяти тысяч рублей за борщевик на своем участке, даже если он растет за забором, рассказал РИА Новости депутат Госдумы от "Единой России" и соавтор законопроекта о борьбе с борщевиком Алексей Говырин.&quot;За борщевик на участке, причем даже за забором, садоводу грозит штраф до пяти тысяч рублей. От ответственности не освобождаются также и владельцы коммерческой недвижимости: для должностных лиц штраф составит до 50 тысяч рублей, а для юридических лиц — до 1 миллиона рублей&quot;, — сообщил Говырин.Он отметил, что местные власти по сложившимся нормам должны контролировать борьбу с борщевиком."Поэтому они оставляют за собой право после уведомления собственника уничтожить борщевик самостоятельно в случае игнорирования просьбы об устранении этого инвазивного растения (распространение и численность которого создают угрозу сохранению биологического разнообразия прим.). После этого местные власти выставят собственнику счет, который он обязуется выплатить в течение двух месяцев. А если нет — суд, взыскание средств", — рассказал депутат.В особо сложных ситуациях, когда владелец земли не выходит на связь и не устраняет проблему, землю могут признать бесхозной, сообщил Говырин.Также депутат рассказал, что в феврале 2024 года Госдума приняла в первом чтении законопроект, обязывающий дачников самостоятельно бороться с борщевиком, добавив, что они и так обязаны были это делать, поскольку за борщевик на участке предусмотрен штраф.Законопроект, который находится на рассмотрении Госдумой, предусматривает увеличение административной ответственности за невыполнение мероприятий по защите территорий от инвазивных растений для граждан с 20 до 50 тысяч рублей, для юрлиц - с 400 до 700 тысяч рублей.
https://ria.ru/20240221/borschevik-1928782327.html
https://ria.ru/20240302/potop-1930640737.html
https://ria.ru/20240325/navoz-1935606799.html
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госдума рф, общество, единая россия
Госдума РФ, Общество, Единая Россия
Дачников предупредили о штрафах за борщевик за забором

Депутат Говыркин: оштрафовать могут даже за растущий за забором дачи борщевик

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкБорщевик
Борщевик - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© РИА Новости / Александр Вильф
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Борщевик. Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Дачники могут получить штраф до пяти тысяч рублей за борщевик на своем участке, даже если он растет за забором, рассказал РИА Новости депутат Госдумы от "Единой России" и соавтор законопроекта о борьбе с борщевиком Алексей Говырин.
«

"За борщевик на участке, причем даже за забором, садоводу грозит штраф до пяти тысяч рублей. От ответственности не освобождаются также и владельцы коммерческой недвижимости: для должностных лиц штраф составит до 50 тысяч рублей, а для юридических лиц — до 1 миллиона рублей", — сообщил Говырин.

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Он отметил, что местные власти по сложившимся нормам должны контролировать борьбу с борщевиком.
"Поэтому они оставляют за собой право после уведомления собственника уничтожить борщевик самостоятельно в случае игнорирования просьбы об устранении этого инвазивного растения (распространение и численность которого создают угрозу сохранению биологического разнообразия прим.). После этого местные власти выставят собственнику счет, который он обязуется выплатить в течение двух месяцев. А если нет — суд, взыскание средств", — рассказал депутат.
В особо сложных ситуациях, когда владелец земли не выходит на связь и не устраняет проблему, землю могут признать бесхозной, сообщил Говырин.
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Также депутат рассказал, что в феврале 2024 года Госдума приняла в первом чтении законопроект, обязывающий дачников самостоятельно бороться с борщевиком, добавив, что они и так обязаны были это делать, поскольку за борщевик на участке предусмотрен штраф.
Законопроект, который находится на рассмотрении Госдумой, предусматривает увеличение административной ответственности за невыполнение мероприятий по защите территорий от инвазивных растений для граждан с 20 до 50 тысяч рублей, для юрлиц - с 400 до 700 тысяч рублей.
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