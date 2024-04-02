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Они на это способны. СМИ рассказали о мощном ударе России по ВСУ - РИА Новости, 02.04.2024
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11:58 02.04.2024
https://ria.ru/20240402/bomby-1937304119.html
Они на это способны. СМИ рассказали о мощном ударе России по ВСУ
Они на это способны. СМИ рассказали о мощном ударе России по ВСУ - РИА Новости, 02.04.2024
Они на это способны. СМИ рассказали о мощном ударе России по ВСУ
Вооруженные силы Украины не в состоянии справиться с российскими планирующими авиабомбами, пишет обозреватель британского портала UnHerd Бетани Эллиотт. РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T11:58
2024-04-02T11:58
в мире
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авдеевка
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Вооруженные силы Украины не в состоянии справиться с российскими планирующими авиабомбами, пишет обозреватель британского портала UnHerd Бетани Эллиотт."Их трудно сбить, и они способны уничтожить не только ландшафт Украины, но и ее моральный дух: даже опытные бойцы жалуются на рвоту, сотрясение мозга и контузию от столь мощных взрывов", — отметила она.Элиотт подчеркнула, что Россия начала использовать эти бомбы еще в прошлом году, однако в последнее время значительно нарастила их производство. Кроме того, добавила эксперт, именно они сыграли ключевую роль во взятии Авдеевки.В зоне СВО российская авиация активно применяет авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК). Боевые самолеты получили возможность наносить удары по укрепрайонам, не подставляясь под огонь зенитно-ракетных комплексов.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20240402/oruzhie-1937299059.html
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в мире, украина, россия, авдеевка, технологии
В мире, Украина, Россия, Авдеевка, Технологии
Они на это способны. СМИ рассказали о мощном ударе России по ВСУ

UnHerd: ВСУ не выдерживают ударов российских планирующих бомб

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкАвиабомбы
Авиабомбы - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© РИА Новости / РИА Новости
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Авиабомбы . Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Вооруженные силы Украины не в состоянии справиться с российскими планирующими авиабомбами, пишет обозреватель британского портала UnHerd Бетани Эллиотт.
"Их трудно сбить, и они способны уничтожить не только ландшафт Украины, но и ее моральный дух: даже опытные бойцы жалуются на рвоту, сотрясение мозга и контузию от столь мощных взрывов", — отметила она.
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Элиотт подчеркнула, что Россия начала использовать эти бомбы еще в прошлом году, однако в последнее время значительно нарастила их производство. Кроме того, добавила эксперт, именно они сыграли ключевую роль во взятии Авдеевки.
В зоне СВО российская авиация активно применяет авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК). Боевые самолеты получили возможность наносить удары по укрепрайонам, не подставляясь под огонь зенитно-ракетных комплексов.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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