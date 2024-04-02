https://ria.ru/20240402/bomby-1937241160.html

ФСБ пресекла ввоз 27 самодельных бомб с Украины через ЕС

ФСБ пресекла ввоз 27 самодельных бомб с Украины через ЕС - РИА Новости, 02.04.2024

ФСБ пресекла ввоз 27 самодельных бомб с Украины через ЕС

Сотрудники ФСБ вместе с таможенниками пресекли ввоз из Украины в Россию через страны Евросоюза 27 самодельных бомб, спрятанных в православные иконы и церковную... РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T08:03

2024-04-02T08:03

2024-04-02T15:11

россия

украина

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

происшествия

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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Сотрудники ФСБ вместе с таможенниками пресекли ввоз из Украины в Россию через страны Евросоюза 27 самодельных бомб, спрятанных в православные иконы и церковную утварь, сообщила спецслужба. "Всего из груза, следовавшего по маршруту Украина — Румыния — Венгрия — Словакия — Польша — Литва — Латвия — Россия, извлечено 27 закамуфлированных в иконы и готовых к применению самодельных взрывных устройств, 70 килограммов изготовленного промышленным способом пластичного взрывчатого вещества повышенной мощности, 91 электродетонатор и части выстрела к РПГ-7", — уточнили в ведомстве.Груз обнаружили на автомобильном пункте пропуска "Убылинка" в Псковской области на границе с Латвией.Злоумышленника, причастного к совершению преступления, задержали. По его словам, груз со взрывчаткой везли в Москву.Следственный отдел управления ФСБ по Псковской области расследует уголовное дело о незаконном перемещении через границу взрывчатых веществ и взрывных устройств группой лиц по предварительному сговору.В спецслужбе подчеркнули, что всех соучастников преступления, в том числе граждан других государств, объявят в розыск и привлекут к уголовной ответственности по российскому законодательству.Начальник отдела ЭКЦ МВД России по Псковской области Дмитрий Белоцерковский рассказал, что обнаруженное в иконах пластичное взрывчатое вещество повышенной мощности — гексаген — в полтора раза мощнее тротила."Массы изъятого взрывчатого вещества достаточно для подрыва пятиэтажного жилого дома", — добавил эксперт.Также, по его словам, в иконах обнаружены диверсионные взрыватели промышленного производства с комплектами замедлителей, применяемые специальными подразделениями вооруженных сил для диверсий.

https://ria.ru/20240312/vzryvnoe_utroystvo-1932410646.html

https://ria.ru/20240329/bomba-1936755306.html

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Пресечение контрабандного канала доставки взрывчатых веществ с Украины ФСБ публикует видео пресечения контрабандного канала доставки взрывчатых веществ с Украины. В изъятых в Псковской области иконах был спрятан гексоген, взрывчатого вещества достаточно для подрыва пятиэтажного дома, свидетельствует видео. 2024-04-02T08:03 true PT8M46S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия