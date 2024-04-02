https://ria.ru/20240402/bomby-1937241160.html
ФСБ пресекла ввоз 27 самодельных бомб с Украины через ЕС
ФСБ пресекла ввоз 27 самодельных бомб с Украины через ЕС - РИА Новости, 02.04.2024
ФСБ пресекла ввоз 27 самодельных бомб с Украины через ЕС
Сотрудники ФСБ вместе с таможенниками пресекли ввоз из Украины в Россию через страны Евросоюза 27 самодельных бомб, спрятанных в православные иконы и церковную... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T08:03
2024-04-02T08:03
2024-04-02T15:11
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происшествия
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Сотрудники ФСБ вместе с таможенниками пресекли ввоз из Украины в Россию через страны Евросоюза 27 самодельных бомб, спрятанных в православные иконы и церковную утварь, сообщила спецслужба. "Всего из груза, следовавшего по маршруту Украина — Румыния — Венгрия — Словакия — Польша — Литва — Латвия — Россия, извлечено 27 закамуфлированных в иконы и готовых к применению самодельных взрывных устройств, 70 килограммов изготовленного промышленным способом пластичного взрывчатого вещества повышенной мощности, 91 электродетонатор и части выстрела к РПГ-7", — уточнили в ведомстве.Груз обнаружили на автомобильном пункте пропуска "Убылинка" в Псковской области на границе с Латвией.Злоумышленника, причастного к совершению преступления, задержали. По его словам, груз со взрывчаткой везли в Москву.Следственный отдел управления ФСБ по Псковской области расследует уголовное дело о незаконном перемещении через границу взрывчатых веществ и взрывных устройств группой лиц по предварительному сговору.В спецслужбе подчеркнули, что всех соучастников преступления, в том числе граждан других государств, объявят в розыск и привлекут к уголовной ответственности по российскому законодательству.Начальник отдела ЭКЦ МВД России по Псковской области Дмитрий Белоцерковский рассказал, что обнаруженное в иконах пластичное взрывчатое вещество повышенной мощности — гексаген — в полтора раза мощнее тротила."Массы изъятого взрывчатого вещества достаточно для подрыва пятиэтажного жилого дома", — добавил эксперт.Также, по его словам, в иконах обнаружены диверсионные взрыватели промышленного производства с комплектами замедлителей, применяемые специальными подразделениями вооруженных сил для диверсий.
https://ria.ru/20240312/vzryvnoe_utroystvo-1932410646.html
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Пресечение контрабандного канала доставки взрывчатых веществ с Украины
ФСБ публикует видео пресечения контрабандного канала доставки взрывчатых веществ с Украины. В изъятых в Псковской области иконах был спрятан гексоген, взрывчатого вещества достаточно для подрыва пятиэтажного дома, свидетельствует видео.
2024-04-02T08:03
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
Россия, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия
ФСБ пресекла ввоз 27 самодельных бомб с Украины через ЕС
ФСБ пресекла канал ввоза взрывчатки в православных иконах с Украины через ЕС
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Сотрудники ФСБ вместе с таможенниками пресекли ввоз из Украины в Россию через страны Евросоюза 27 самодельных бомб, спрятанных в православные иконы и церковную утварь, сообщила спецслужба.
«
"Всего из груза, следовавшего по маршруту Украина — Румыния — Венгрия — Словакия — Польша — Литва — Латвия — Россия, извлечено 27 закамуфлированных в иконы и готовых к применению самодельных взрывных устройств, 70 килограммов изготовленного промышленным способом пластичного взрывчатого вещества повышенной мощности, 91 электродетонатор и части выстрела к РПГ-7", — уточнили в ведомстве.
Груз обнаружили на автомобильном пункте пропуска "Убылинка" в Псковской области на границе с Латвией.
Злоумышленника, причастного к совершению преступления, задержали. По его словам, груз со взрывчаткой везли в Москву.
Следственный отдел управления ФСБ по Псковской области
расследует уголовное дело о незаконном перемещении через границу взрывчатых веществ и взрывных устройств группой лиц по предварительному сговору.
В спецслужбе подчеркнули, что всех соучастников преступления, в том числе граждан других государств, объявят в розыск и привлекут к уголовной ответственности по российскому законодательству.
Начальник отдела ЭКЦ МВД России по Псковской области Дмитрий Белоцерковский рассказал, что обнаруженное в иконах пластичное взрывчатое вещество повышенной мощности — гексаген — в полтора раза мощнее тротила.
«
"Массы изъятого взрывчатого вещества достаточно для подрыва пятиэтажного жилого дома", — добавил эксперт.
Также, по его словам, в иконах обнаружены диверсионные взрыватели промышленного производства с комплектами замедлителей, применяемые специальными подразделениями вооруженных сил для диверсий.