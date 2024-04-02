https://ria.ru/20240402/blinken-1937417041.html
Белый дом анонсировал визит Блинкена в Китай
Белый дом анонсировал визит Блинкена в Китай - РИА Новости, 02.04.2024
Белый дом анонсировал визит Блинкена в Китай
Госсекретарь США Энтони Блинкен в ближайшие недели посетит с визитом КНР, глава американского минфина Джанет Йеллен отправится в Поднебесную в ближайшие дни,... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T18:38
2024-04-02T18:38
2024-04-02T18:38
в мире
сша
китай
энтони блинкен
джанет йеллен
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0e/1896340959_0:85:3072:1813_1920x0_80_0_0_6be5733ba9876815c99382221180015d.jpg
ВАШИНГТОН, 2 апр - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен в ближайшие недели посетит с визитом КНР, глава американского минфина Джанет Йеллен отправится в Поднебесную в ближайшие дни, сообщил высокопоставленный представитель американской администрации. "Мы продолжим продвигать наши интересы посредством дипломатии на уровне кабинета министров, включая визиты в КНР министра финансов Йеллен в ближайшие дни и госсекретаря Блинкена в ближайшие недели", - сказал чиновник в ходе брифинга для журналистов.
https://ria.ru/20240302/finansisty-1930611360.html
сша
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0e/1896340959_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_edfa75e996d90d8daef5c5f0268ed624.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, китай, энтони блинкен, джанет йеллен
В мире, США, Китай, Энтони Блинкен, Джанет Йеллен
Белый дом анонсировал визит Блинкена в Китай
Белый дом: Блинкен в ближайшие недели отправится с визитом в Китай