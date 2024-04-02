https://ria.ru/20240402/blinken-1937417041.html

Белый дом анонсировал визит Блинкена в Китай

Белый дом анонсировал визит Блинкена в Китай - РИА Новости, 02.04.2024

Белый дом анонсировал визит Блинкена в Китай

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ближайшие недели посетит с визитом КНР, глава американского минфина Джанет Йеллен отправится в Поднебесную в ближайшие дни,... РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T18:38

2024-04-02T18:38

2024-04-02T18:38

в мире

сша

китай

энтони блинкен

джанет йеллен

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ВАШИНГТОН, 2 апр - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен в ближайшие недели посетит с визитом КНР, глава американского минфина Джанет Йеллен отправится в Поднебесную в ближайшие дни, сообщил высокопоставленный представитель американской администрации. "Мы продолжим продвигать наши интересы посредством дипломатии на уровне кабинета министров, включая визиты в КНР министра финансов Йеллен в ближайшие дни и госсекретаря Блинкена в ближайшие недели", - сказал чиновник в ходе брифинга для журналистов.

https://ria.ru/20240302/finansisty-1930611360.html

сша

китай

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

в мире, сша, китай, энтони блинкен, джанет йеллен