Рейтинг@Mail.ru
Белый дом анонсировал визит Блинкена в Китай - РИА Новости, 02.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:38 02.04.2024
https://ria.ru/20240402/blinken-1937417041.html
Белый дом анонсировал визит Блинкена в Китай
Белый дом анонсировал визит Блинкена в Китай - РИА Новости, 02.04.2024
Белый дом анонсировал визит Блинкена в Китай
Госсекретарь США Энтони Блинкен в ближайшие недели посетит с визитом КНР, глава американского минфина Джанет Йеллен отправится в Поднебесную в ближайшие дни,... РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T18:38
2024-04-02T18:38
в мире
сша
китай
энтони блинкен
джанет йеллен
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0e/1896340959_0:85:3072:1813_1920x0_80_0_0_6be5733ba9876815c99382221180015d.jpg
ВАШИНГТОН, 2 апр - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен в ближайшие недели посетит с визитом КНР, глава американского минфина Джанет Йеллен отправится в Поднебесную в ближайшие дни, сообщил высокопоставленный представитель американской администрации. "Мы продолжим продвигать наши интересы посредством дипломатии на уровне кабинета министров, включая визиты в КНР министра финансов Йеллен в ближайшие дни и госсекретаря Блинкена в ближайшие недели", - сказал чиновник в ходе брифинга для журналистов.
https://ria.ru/20240302/finansisty-1930611360.html
сша
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0e/1896340959_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_edfa75e996d90d8daef5c5f0268ed624.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, китай, энтони блинкен, джанет йеллен
В мире, США, Китай, Энтони Блинкен, Джанет Йеллен
Белый дом анонсировал визит Блинкена в Китай

Белый дом: Блинкен в ближайшие недели отправится с визитом в Китай

© AP Photo / Andrew HarnikГоссекретарь США Энтони Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© AP Photo / Andrew Harnik
Госсекретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 2 апр - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен в ближайшие недели посетит с визитом КНР, глава американского минфина Джанет Йеллен отправится в Поднебесную в ближайшие дни, сообщил высокопоставленный представитель американской администрации.
"Мы продолжим продвигать наши интересы посредством дипломатии на уровне кабинета министров, включая визиты в КНР министра финансов Йеллен в ближайшие дни и госсекретаря Блинкена в ближайшие недели", - сказал чиновник в ходе брифинга для журналистов.
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
Американские финансисты напали на Китай и отступили
2 марта, 08:00
 
В миреСШАКитайЭнтони БлинкенДжанет Йеллен
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала