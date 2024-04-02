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Путин поблагодарил сотрудников МВД за работу в новых регионах - РИА Новости, 02.04.2024
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14:36 02.04.2024 (обновлено: 14:56 02.04.2024)
https://ria.ru/20240402/blagodarnost-1937349096.html
Путин поблагодарил сотрудников МВД за работу в новых регионах
Путин поблагодарил сотрудников МВД за работу в новых регионах - РИА Новости, 02.04.2024
Путин поблагодарил сотрудников МВД за работу в новых регионах
Президент России Владимир Путин поблагодарил всех сотрудников МВД, которые выезжают в командировки в новые регионы РФ и несут там службу. РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T14:36
2024-04-02T14:56
россия
владимир путин
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил всех сотрудников МВД, которые выезжают в командировки в новые регионы РФ и несут там службу. "Большую помощь оказывают коллеги из других регионов России. Хочу сказать спасибо всем, кто выезжает в боевые служебные командировки и несет службу в сводных отрядах полиции, а в них плечом к плечу на боевом дежурстве, люди разных национальностей, вероисповедания, практически со всей нашей большой страны", - сказал Путина на коллегии МВД России.
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россия, владимир путин, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Россия, Владимир Путин, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Путин поблагодарил сотрудников МВД за работу в новых регионах

Путин поблагодарил сотрудников МВД, выезжающих в командировки в новые регионы

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкУчастники ежегодного расширенного заседания коллегии министерства внутренних дел РФ. 2 апреля 2024
Участники ежегодного расширенного заседания коллегии министерства внутренних дел РФ. 2 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Участники ежегодного расширенного заседания коллегии министерства внутренних дел РФ. 2 апреля 2024
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил всех сотрудников МВД, которые выезжают в командировки в новые регионы РФ и несут там службу.
"Большую помощь оказывают коллеги из других регионов России. Хочу сказать спасибо всем, кто выезжает в боевые служебные командировки и несет службу в сводных отрядах полиции, а в них плечом к плечу на боевом дежурстве, люди разных национальностей, вероисповедания, практически со всей нашей большой страны", - сказал Путина на коллегии МВД России.
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РоссияВладимир ПутинМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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