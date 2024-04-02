https://ria.ru/20240402/blagodarnost-1937349096.html

Путин поблагодарил сотрудников МВД за работу в новых регионах

Путин поблагодарил сотрудников МВД за работу в новых регионах - РИА Новости, 02.04.2024

Путин поблагодарил сотрудников МВД за работу в новых регионах

Президент России Владимир Путин поблагодарил всех сотрудников МВД, которые выезжают в командировки в новые регионы РФ и несут там службу. РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-02T14:36

2024-04-02T14:36

2024-04-02T14:56

россия

владимир путин

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил всех сотрудников МВД, которые выезжают в командировки в новые регионы РФ и несут там службу. "Большую помощь оказывают коллеги из других регионов России. Хочу сказать спасибо всем, кто выезжает в боевые служебные командировки и несет службу в сводных отрядах полиции, а в них плечом к плечу на боевом дежурстве, люди разных национальностей, вероисповедания, практически со всей нашей большой страны", - сказал Путина на коллегии МВД России.

https://ria.ru/20231110/geroizm-1908533911.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, министерство внутренних дел рф (мвд россии)