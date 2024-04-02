https://ria.ru/20240402/blagodarnost-1937349096.html
Путин поблагодарил сотрудников МВД за работу в новых регионах
Путин поблагодарил сотрудников МВД за работу в новых регионах - РИА Новости, 02.04.2024
Путин поблагодарил сотрудников МВД за работу в новых регионах
Президент России Владимир Путин поблагодарил всех сотрудников МВД, которые выезжают в командировки в новые регионы РФ и несут там службу. РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-02T14:36
2024-04-02T14:36
2024-04-02T14:56
россия
владимир путин
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил всех сотрудников МВД, которые выезжают в командировки в новые регионы РФ и несут там службу. "Большую помощь оказывают коллеги из других регионов России. Хочу сказать спасибо всем, кто выезжает в боевые служебные командировки и несет службу в сводных отрядах полиции, а в них плечом к плечу на боевом дежурстве, люди разных национальностей, вероисповедания, практически со всей нашей большой страны", - сказал Путина на коллегии МВД России.
https://ria.ru/20231110/geroizm-1908533911.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Россия, Владимир Путин, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Путин поблагодарил сотрудников МВД за работу в новых регионах
Путин поблагодарил сотрудников МВД, выезжающих в командировки в новые регионы